A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A hiperskálázó ökoszisztéma beruházásai a tavalyi mintegy 300 milliárd dollárról idénre nagyjából 700 milliárd dollárra ugrottak, ami Dimon szerint éves szinten körülbelül 1 százalékponttal járul hozzá a GDP növekedéséhez. A vezérigazgató ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a gyárak és erőművek építése, a munkaerő-felvétel, valamint az anyagbeszerzés rövid távon inflációs nyomást generálhat.

Hosszabb távon a mesterséges intelligenciát rendkívüli technológiának nevezte, amely kifejezetten dezinflációs hatású lehet.

Dimon óvatosságra intett a mesterségesintelligencia-piac nyerteseinek kiválasztásakor. Párhuzamként a dotkombuborék időszakát hozta fel, amikor a jól ismert vállalatok közül sokan elbuktak, miközben korábban ismeretlen cégek váltak meghatározó szereplőkké. Hangsúlyozta, hogy az AI-kiadások megtérülése nem minden esetben számszerűsíthető egyértelműen – példaként az ügyfélélmény javulását említette –, sok esetben pedig a beruházás egyszerűen a piacon maradás elengedhetetlen feltétele.

A szélesebb gazdasági környezetet értékelve a JP Morgan első embere kifejtette, hogy az infrastruktúra-fejlesztések, az újrafegyverkezés és a tartós költségvetési hiányok egyaránt felfelé nyomják a kamatszintet. Nem zárta ki egy esetleges piaci korrekció lehetőségét sem, bár azt nem feltétlenül a technológiai szektorból eredeztetné. Az inflációs várakozásokról elmondta, hogy bízik az áremelkedési ütem mérséklődésében, de a nyomás újbóli felerősödése sem zárható ki, ezért a Fednek szigorúan ki kell tartania a 2 százalékos inflációs célja mellett.

Geopolitikai kérdésekben Dimon pozitívan értékelte a Trump–Hszi-csúcstalálkozón elért előrelépést, és szorgalmazta, hogy a két nagyhatalom a kereskedelemtől a mesterséges intelligencián át a biztonságpolitikáig minden témában folytasson érdemi párbeszédet. Aggodalmát fejezte ki az indiai–amerikai kereskedelmi megállapodás elakadása miatt, és a tárgyalások mielőbbi újraindítását sürgette. India kilátásairól optimistán nyilatkozott, kiemelve, hogy az ázsiai ország gazdasága egy évtized alatt akár a háromszorosára is nőhet, a JP Morgan pedig ennek megfelelően tovább bővíti helyi jelenlétét.

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