14°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Az AI-részvények húzták az amerikai tőzsdéket
Üzlet

Az AI-részvények húzták az amerikai tőzsdéket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tegnapi erősödés után ma már óvatosabb a hangulat a nemzetközi tőzsdéken. Az AI-sztori ismét előtérbe került, miközben az elmúlt napok olajáresése enyhítette az inflációs félelmeket, a Brent pedig már 100 dollár alatt jár. A befektetők közben a közel-keleti diplomáciai fejleményeket, valamint Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozóját figyelik, miközben a Fed további kamatemelésével kapcsolatos várakozások továbbra is fékezik az optimizmust.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megosztás

A Nasdaqnak sikerült

A vezető amerikai tőzsdeindexek közül csak a Nasdaqnak sikerült pluszban zárnia, 0,45%-ot emelkedett. Az S&P 500 index stagnált, míg a Dow Jones 0,36%-os esést könyvelhetett el a keddi kereskedésben.

Megosztás

Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a dízelexport-tilalom bevezetését, amellyel az Egyesült Államok az elszálló energiaárak megfékezését célozná. A bejelentés az ukrán elnökkel folytatott találkozó előtt hangzott el, ahol a háború lezárásának lehetőségeit is megvitatták - közölte a Reuters.

Tovább a cikkhez
Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?
Megosztás

Menetelnek a meterséges intelligencia-papírok

A Micron Technology, valamint más, mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények lendületének köszönhetően napközben rekordmagasságot ért el a Nasdaq.

A befektetők figyelmét a Meta Platforms mesterséges intelligenciás asszisztensének kedvező fogadtatása kötötte le, amely a hónap elején debütált, és képes e-maileket küldeni, valamint tranzakciókat lebonyolítani a felhasználó nevében.

A Muse nevű mesterséges intelligencia-asszisztens sikere az elmúlt napokban további emelkedést eredményezett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos chipgyártók részvényeinek.

Ugyanakkor egyesek attól tartanak, hogy az asszisztens versenyt jelenthet a kiskereskedők, az online brókercégek és más fogyasztói vállalatok számára. Az Amazon hétfőn letiltotta az asszisztens számára a vásárlást a platformján.

„Sok technológiai részvény esett ma a Muse-szal kapcsolatos különféle félelmek miatt” – mondta Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliókezelője. „Az emberek attól tartanak, hogy a Muse-t felhasználják majd a biztosítási ügyleteik kezelésére, utazásaik lefoglalására és vásárlásokhoz keresések céljából.

Az Uber Technologies és a Lyft részvényei körülbelül 1%-kal estek, míg az Expedia 4%-kal, a Charles Schwab pedig 5,5%-kal gyengült. A Micron árfolyama 3,9%-ot emelkedett, a Sandisk pedig 7,2%-kal erősödött.

Megosztás

Továbbra is vegyes a hangulat a tengerentúlon

Az amerikai részvénypiacokon továbbra sincs egyértelű irány. A Dow Jones 0,31%-kal van lejjebb, mint tegnap, eközben viszont a Nasdaq 0,46%-ot tudott emelkedni, az S&P 500 index pedig 0,08%-ot.

Megosztás

Mit csinálnak az amerikai tőzsdék?

Egyelőre vegyes a kép a tengerentúli részvénypiacokon. A Nasdaq 0,2%-os emelkedést tud eddig felmutatni, ezzel szemben a Dow Jones 0,43%-ot, az S&P 500 0,06%-ot veszített értékéből.

A Nasdaq index ezzel a nap közbeni teljesítményével rekordmagasságban is járt.

A befektetők kockázati étvágyát javították az iráni és amerikai tisztviselők nyilatkozatai, amelyek szerint újraindulhatnak a konfliktus megoldását célzó tárgyalások, miközben Szaúd-Arábia is újraindította a kelet-nyugati olajvezeték működését, enyhítve ezzel az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.

LYtoDvCr

A figyelem a csütörtöki amerikai–kínai csúcstalálkozóra is irányul, a kereskedők abban reménykednek, hogy a Pekinggel kötött kereskedelmi fegyverszünetet meghosszabbítják, és a tárgyalások kiterjedhetnek a mesterséges intelligencia szabályozására is - részletezi a Reuters hírügynökség.

A Meta 0,9%-kal emelkedett, tovább növelve a hétfői 11%-os ugrást, mivel a befektetők a cég új, Muse nevű mesterséges intelligencia-ügynökével kapcsolatos híreket kedvezően fogadták, amely az elemzők szerint új bevételi forrást nyithat meg a közösségi média óriás számára.

Az S&P 500 pénzügyi szektora vezette a szektorális eséseket 2%-os csökkenéssel. Az olyan nagy hitelintézetek, mint a JPMorgan Chase és a Wells Fargo, egyaránt közel 4%-kal estek.

Megosztás

Lefordult a magyar tőzsde

Eséssel zárt a magyar tőzsde, a BUX 1,1 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül gyengélkedtek, az OTP 0,8 százalékot, a Mol 1,3 százalékot, a Richter 2,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot esett.

Megosztás

Elfogyott a lendület

Elfogyott a lendület az USA-ban, mostanra csak vegyes mozgások látszanak, a Dow 0,4 százalékos mínuszban van, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot emelkedett.

Tm3Fya7K
Megosztás

Emelkedés az USA-ban

Emelkedéssel indult a kereskedés kedden az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 0,2 százalékkal, az S&P 500 szintén 0,2 százalékkal, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb a nyitást követően. A technológiai részvények így ismét felülteljesítenek, miközben a befektetői hangulatot az olajár mai esése is támogatja.

Xqyw7eeE
Megosztás

A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár

A Bank of America megemelte az év végi Brent nyersolajra vonatkozó árfolyam-előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy a készletek további apadása, valamint az iráni háború elhúzódása esetén az olajár akár a hordónkénti 150 dollárt is meghaladhatja - írta meg a MarketWatch. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár
Megosztás

100 dollár alatt az olaj

Esik az olaj ára, a Brent jegyzése mintegy 1,6 százalékkal 99 dollárra került. Az árfolyamokat elsősorban a közel-keleti kínálati félelmek enyhülése húzza le, miután erősödtek az amerikai–iráni diplomáciai egyeztetésekre vonatkozó várakozások, miközben Szaúd-Arábia újraindította a Hormuzi-szorost megkerülő East-West vezetéket is.

5dcE57Xw
Megosztás

Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

Az Ozempic gyártójaként ismert Novo Nordisk a hajhullás kezelésének piacára is belépne, miközben a dán gyógyszergyártó a közvetlen fogyasztói értékesítésre épülő üzletágának bővítésén dolgozik - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára
Megosztás

Profit warningot adott ki a Delta Group

Jelentősen visszavágta a 2025/2026-os üzleti évre vonatkozó várakozásait a Delta Group. A társaság a korábban prognosztizált 30,6 milliárd forintos működési bevétel helyett már csak 22–23 milliárd forintos csoportszintű árbevétellel számol, miközben az EBITDA-marzsra vonatkozó várakozást is érdemben lefelé módosította. A vállalat szerint az elmaradás mögött elsősorban a vállalati és állami beruházások visszaesése, valamint egyes projektek elhalasztása áll. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Profit warningot adott ki a Delta Group
Megosztás

Kis pluszban Európa

Továbbra is óvatos mozgások látszanak az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett.

Időközben a magyar piacon is látszik némi felpattanás, a BUX index a reggeli esést követően 0,2 százalékos pluszba került, miután az OTP, a Mol, és a Magyar Telekom is emelkedik, csak a Richter esik ma.

8rngq3eF
Megosztás

Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz kedden közölte, hogy németországi gyártása nemzetközi összehasonlításban nem versenyképes, elsősorban a magas bérköltségek miatt. A bejelentést azt követően tették közzé, hogy a cég egyik vezetője két üzem bezárását is kilátásba helyezte. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz
Megosztás

Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét

Az isztambuli tőzsde (Borsa Istanbul) az elmúlt hat év legnagyobb átrendezésére készül, és októbertől kicseréli a BIST-100 benchmark index összetevőinek több mint negyedét, miután a befektetési alapokat érintő szabályozói szigorítás alapjaiban rázta meg a török piacot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Megosztás

A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára

A mesterséges intelligenciára fordított globális kiadások jövőre akár az ezermilliárd dollárt is elérhetik – idézi a CNBC Jamie Dimont, a JP Morgan Chase vezérigazgatóját, aki az AI-boom gazdasági hatásairól és a geopolitikai kilátásokról is beszélt egy indiai konferencián.

Tovább a cikkhez
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
Megosztás

Oldalazás Európában

Óvatos elmozdulások látszanak látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékkal került lejjebb, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze 0,3 százalékkal lejjebb került, a spanyol piac pedig stagnál.

Mew0lMpo
Megosztás

Kis esésben a magyar tőzsde

Miközben Európában emelkedéssel indult a nap, a BUX index a lemaradók között kezdte a kereskedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Tovább a cikkhez
Kis esésben a magyar tőzsde
Megosztás

Nagy siker a Meta új AI-ügynöke, széttépték a részvényt a befektetők

Jelentősen drágultak a Meta részvényei, miután a befektetők figyelme a vállalat mesterségesintelligencia-termékeire – különösen az új Muse személyes AI-ügynökre – terelődött a szeptember 23–24-i Meta Connect konferencia előtt - írta meg a Yahoo Finance.

Tovább a cikkhez
Nagy siker a Meta új AI-ügynöke, széttépték a részvényt a befektetők
Megosztás

500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol

Lezárta 500 millió eurós kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződések aláírását a Mol, a tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.

Tovább a cikkhez
500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol
Megosztás

Különös dolog történt az amerikai részvénypiacon, legutóbb a dotkombuborék kidurranása előtt láttunk ilyet

A hétfői amerikai tőzsdei kereskedés látszólag kiemelkedő eredményeket hozott, hiszen a Nasdaq Composite 2 százalékkal emelkedve történelmi zárócsúcsot ért el, az S&P 500 pedig mintegy 1,5 százalékos erősödéssel már alig 1 százalékra van az újabb rekordjától. A felszín alatt azonban riasztó jeleket azonosítottak az elemzők - írta meg a CNBC.

Tovább a cikkhez
Különös dolog történt az amerikai részvénypiacon, legutóbb a dotkombuborék kidurranása előtt láttunk ilyet
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,96 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a Kospi 0,23 százalékkal került lejjebb.
  • Nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,77 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,13 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,71 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,06 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma már a hazai gazdaságpolitika kerül a figyelem középpontjába: a Pénzügyminisztérium közzéteszi az augusztusi részletes államháztartási jelentést, délután pedig a Magyar Nemzeti Bank meghozza szeptemberi kamatdöntését. Külföldön az Egyesült Államokból a szeptemberi richmondi Fed-index érkezik, az euróövezetben pedig a szeptemberi fogyasztói bizalmi mutatót publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 76,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 30,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 048,83 0,7% -0,7% -2,3% 8,3% 12,4% 53,4%
S&P 500 7 764,7 1,5% 1,9% 1,2% 13,4% 16,5% 78,3%
Nasdaq 30 482,35 2,8% 4,7% 4,0% 20,7% 23,8% 102,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 018,95 0,0% 2,4% -1,5% 29,2% 44,3% 117,9%
Hang Seng 25 042,71 1,2% 0,5% -3,7% -2,3% -5,7% 3,4%
CSI 300 4 539,57 0,7% 1,3% -1,7% -2,0% 0,8% -6,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 575,01 1,1% 0,5% -2,1% 4,4% 8,2% 66,6%
CAC 8 138,94 0,9% 0,3% -4,1% -0,1% 3,6% 24,2%
FTSE 10 739,01 0,7% 0,4% -0,7% 8,1% 16,5% 53,8%
FTSE MIB 52 371,54 1,6% 1,4% -0,6% 16,5% 23,8% 106,6%
IBEX 19 724,4 1,1% 0,8% -1,2% 14,0% 29,2% 125,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 152 996,59 0,2% 0,8% 2,9% 37,8% 52,8% 201,1%
ATX 6 900,56 1,5% 2,0% 4,1% 29,6% 49,1% 93,8%
PX 2 750,24 1,1% -0,4% -1,2% 2,4% 19,9% 112,5%
Magyar blue chipek              
OTP 46 240 0,2% -0,5% 2,1% 31,7% 57,2% 165,9%
Mol 5 175 0,3% -3,5% 3,2% 76,0% 86,7% 118,9%
Richter 12 900 0,5% 2,7% 0,2% 30,8% 31,8% 50,2%
Magyar Telekom 2 554 -0,3% 0,1% 0,5% 42,5% 38,2% 496,0%
Nyersanyagok              
WTI 96,97 -4,4% -5,3% 11,2% 69,4% 53,9% 37,4%
Brent 100,42 -3,4% -4,9% 6,4% 65,0% 50,6% 34,4%
Arany 4 349,07 -0,1% 1,7% -5,4% 0,6% 18,4% 144,5%
Devizák              
EURHUF 362,1500 -0,7% -1,4% -0,1% -5,7% -7,3% 2,7%
USDHUF 315,6541 -0,8% -0,8% 1,7% -3,4% -5,0% 5,0%
GBPHUF 421,6350 -0,7% -1,4% -0,4% -4,3% -5,8% 2,6%
EURUSD 1,1473 0,1% -0,6% -1,7% -2,3% -2,4% -2,1%
USDJPY 157,4450 0,0% 1,8% -1,0% 0,4% 6,5% 44,2%
GBPUSD 1,3374 0,1% -0,8% -1,8% -0,6% -0,8% -2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 586,5 7,1% 10,7% 10,5% -2,4% -25,2% 113,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,95 -1,0% -0,5% 4,9% 18,9% 20,6% 274,1%
10 éves német állampapírhozam 3,43 -2,1% -2,3% 6,2% 19,8% 26,7% -1 148,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,76 -0,6% 0,1% 4,1% -16,2% -17,0% 79,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Sorsdöntő lépésre készül a magyar jegybank, mutatjuk a külső hatásokat, amik meghatározhatják a piacokat

Elindulhat a szétesés felé az egykori világhatalom, beleremeghetnek a piacok is

Brutális rali jöhet az aranynál – Mutatjuk, mire kell most nagyon odafigyelni!

Címlapkép forrása: Douglas Rissing

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility