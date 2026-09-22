Az AI-részvények húzzák az amerikai tőzsdéket

A Micron Technology, valamint más, mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények lendületének köszönhetően napközben rekordmagasságot ért el a Nasdaq.

A befektetők figyelmét a Meta Platforms mesterséges intelligenciás asszisztensének kedvező fogadtatása kötötte le, amely a hónap elején debütált, és képes e-maileket küldeni, valamint tranzakciókat lebonyolítani a felhasználó nevében.

A Muse nevű mesterséges intelligencia-asszisztens sikere az elmúlt napokban további emelkedést eredményezett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos chipgyártók részvényeinek.

Ugyanakkor egyesek attól tartanak, hogy az asszisztens versenyt jelenthet a kiskereskedők, az online brókercégek és más fogyasztói vállalatok számára. Az Amazon hétfőn letiltotta az asszisztens számára a vásárlást a platformján.

„Sok technológiai részvény esett ma a Muse-szal kapcsolatos különféle félelmek miatt” – mondta Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliókezelője. „Az emberek attól tartanak, hogy a Muse-t felhasználják majd a biztosítási ügyleteik kezelésére, utazásaik lefoglalására és vásárlásokhoz keresések céljából.

Az Uber Technologies és a Lyft részvényei körülbelül 1%-kal estek, míg az Expedia 4%-kal, a Charles Schwab pedig 5,5%-kal gyengült. A Micron árfolyama 3,9%-ot emelkedett, a Sandisk pedig 7,2%-kal erősödött.