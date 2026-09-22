Az AI-részvények húzzák az amerikai tőzsdéket

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a dízelexport-tilalom bevezetését, amellyel az Egyesült Államok az elszálló energiaárak megfékezését célozná. A bejelentés az ukrán elnökkel folytatott találkozó előtt hangzott el, ahol a háború lezárásának lehetőségeit is megvitatták - közölte a Reuters.
Menetelnek a meterséges intelligencia-papírok
A Micron Technology, valamint más, mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények lendületének köszönhetően napközben rekordmagasságot ért el a Nasdaq.
A befektetők figyelmét a Meta Platforms mesterséges intelligenciás asszisztensének kedvező fogadtatása kötötte le, amely a hónap elején debütált, és képes e-maileket küldeni, valamint tranzakciókat lebonyolítani a felhasználó nevében.
A Muse nevű mesterséges intelligencia-asszisztens sikere az elmúlt napokban további emelkedést eredményezett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos chipgyártók részvényeinek.
Ugyanakkor egyesek attól tartanak, hogy az asszisztens versenyt jelenthet a kiskereskedők, az online brókercégek és más fogyasztói vállalatok számára. Az Amazon hétfőn letiltotta az asszisztens számára a vásárlást a platformján.
„Sok technológiai részvény esett ma a Muse-szal kapcsolatos különféle félelmek miatt” – mondta Jed Ellerbroek, az Argent Capital Management portfóliókezelője. „Az emberek attól tartanak, hogy a Muse-t felhasználják majd a biztosítási ügyleteik kezelésére, utazásaik lefoglalására és vásárlásokhoz keresések céljából.
Az Uber Technologies és a Lyft részvényei körülbelül 1%-kal estek, míg az Expedia 4%-kal, a Charles Schwab pedig 5,5%-kal gyengült. A Micron árfolyama 3,9%-ot emelkedett, a Sandisk pedig 7,2%-kal erősödött.
Továbbra is vegyes a hangulat a tengerentúlon
Az amerikai részvénypiacokon továbbra sincs egyértelű irány. A Dow Jones 0,31%-kal van lejjebb, mint tegnap, eközben viszont a Nasdaq 0,46%-ot tudott emelkedni, az S&P 500 index pedig 0,08%-ot.
Mit csinálnak az amerikai tőzsdék?
Egyelőre vegyes a kép a tengerentúli részvénypiacokon. A Nasdaq 0,2%-os emelkedést tud eddig felmutatni, ezzel szemben a Dow Jones 0,43%-ot, az S&P 500 0,06%-ot veszített értékéből.
A Nasdaq index ezzel a nap közbeni teljesítményével rekordmagasságban is járt.
A befektetők kockázati étvágyát javították az iráni és amerikai tisztviselők nyilatkozatai, amelyek szerint újraindulhatnak a konfliktus megoldását célzó tárgyalások, miközben Szaúd-Arábia is újraindította a kelet-nyugati olajvezeték működését, enyhítve ezzel az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.
A figyelem a csütörtöki amerikai–kínai csúcstalálkozóra is irányul, a kereskedők abban reménykednek, hogy a Pekinggel kötött kereskedelmi fegyverszünetet meghosszabbítják, és a tárgyalások kiterjedhetnek a mesterséges intelligencia szabályozására is - részletezi a Reuters hírügynökség.
A Meta 0,9%-kal emelkedett, tovább növelve a hétfői 11%-os ugrást, mivel a befektetők a cég új, Muse nevű mesterséges intelligencia-ügynökével kapcsolatos híreket kedvezően fogadták, amely az elemzők szerint új bevételi forrást nyithat meg a közösségi média óriás számára.
Az S&P 500 pénzügyi szektora vezette a szektorális eséseket 2%-os csökkenéssel. Az olyan nagy hitelintézetek, mint a JPMorgan Chase és a Wells Fargo, egyaránt közel 4%-kal estek.
Lefordult a magyar tőzsde
Eséssel zárt a magyar tőzsde, a BUX 1,1 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül gyengélkedtek, az OTP 0,8 százalékot, a Mol 1,3 százalékot, a Richter 2,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékot esett.
Elfogyott a lendület
Elfogyott a lendület az USA-ban, mostanra csak vegyes mozgások látszanak, a Dow 0,4 százalékos mínuszban van, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot emelkedett.
Emelkedés az USA-ban
Emelkedéssel indult a kereskedés kedden az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 0,2 százalékkal, az S&P 500 szintén 0,2 százalékkal, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb a nyitást követően. A technológiai részvények így ismét felülteljesítenek, miközben a befektetői hangulatot az olajár mai esése is támogatja.
A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár
A Bank of America megemelte az év végi Brent nyersolajra vonatkozó árfolyam-előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy a készletek további apadása, valamint az iráni háború elhúzódása esetén az olajár akár a hordónkénti 150 dollárt is meghaladhatja - írta meg a MarketWatch. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
100 dollár alatt az olaj
Esik az olaj ára, a Brent jegyzése mintegy 1,6 százalékkal 99 dollárra került. Az árfolyamokat elsősorban a közel-keleti kínálati félelmek enyhülése húzza le, miután erősödtek az amerikai–iráni diplomáciai egyeztetésekre vonatkozó várakozások, miközben Szaúd-Arábia újraindította a Hormuzi-szorost megkerülő East-West vezetéket is.
Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára
Az Ozempic gyártójaként ismert Novo Nordisk a hajhullás kezelésének piacára is belépne, miközben a dán gyógyszergyártó a közvetlen fogyasztói értékesítésre épülő üzletágának bővítésén dolgozik - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Profit warningot adott ki a Delta Group
Jelentősen visszavágta a 2025/2026-os üzleti évre vonatkozó várakozásait a Delta Group. A társaság a korábban prognosztizált 30,6 milliárd forintos működési bevétel helyett már csak 22–23 milliárd forintos csoportszintű árbevétellel számol, miközben az EBITDA-marzsra vonatkozó várakozást is érdemben lefelé módosította. A vállalat szerint az elmaradás mögött elsősorban a vállalati és állami beruházások visszaesése, valamint egyes projektek elhalasztása áll. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Kis pluszban Európa
Továbbra is óvatos mozgások látszanak az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett.
Időközben a magyar piacon is látszik némi felpattanás, a BUX index a reggeli esést követően 0,2 százalékos pluszba került, miután az OTP, a Mol, és a Magyar Telekom is emelkedik, csak a Richter esik ma.
Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz kedden közölte, hogy németországi gyártása nemzetközi összehasonlításban nem versenyképes, elsősorban a magas bérköltségek miatt. A bejelentést azt követően tették közzé, hogy a cég egyik vezetője két üzem bezárását is kilátásba helyezte. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Az isztambuli tőzsde (Borsa Istanbul) az elmúlt hat év legnagyobb átrendezésére készül, és októbertől kicseréli a BIST-100 benchmark index összetevőinek több mint negyedét, miután a befektetési alapokat érintő szabályozói szigorítás alapjaiban rázta meg a török piacot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
A mesterséges intelligenciára fordított globális kiadások jövőre akár az ezermilliárd dollárt is elérhetik – idézi a CNBC Jamie Dimont, a JP Morgan Chase vezérigazgatóját, aki az AI-boom gazdasági hatásairól és a geopolitikai kilátásokról is beszélt egy indiai konferencián.
Oldalazás Európában
Óvatos elmozdulások látszanak látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékkal került lejjebb, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze 0,3 százalékkal lejjebb került, a spanyol piac pedig stagnál.
Kis esésben a magyar tőzsde
Miközben Európában emelkedéssel indult a nap, a BUX index a lemaradók között kezdte a kereskedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Nagy siker a Meta új AI-ügynöke, széttépték a részvényt a befektetők
Jelentősen drágultak a Meta részvényei, miután a befektetők figyelme a vállalat mesterségesintelligencia-termékeire – különösen az új Muse személyes AI-ügynökre – terelődött a szeptember 23–24-i Meta Connect konferencia előtt - írta meg a Yahoo Finance.
500 millió eurós kötvényt bocsátott ki a Mol
Lezárta 500 millió eurós kötvénykibocsátásához kapcsolódó szerződések aláírását a Mol, a tranzakció a korábban bejelentett feltételekkel valósult meg.
Különös dolog történt az amerikai részvénypiacon, legutóbb a dotkombuborék kidurranása előtt láttunk ilyet
A hétfői amerikai tőzsdei kereskedés látszólag kiemelkedő eredményeket hozott, hiszen a Nasdaq Composite 2 százalékkal emelkedve történelmi zárócsúcsot ért el, az S&P 500 pedig mintegy 1,5 százalékos erősödéssel már alig 1 százalékra van az újabb rekordjától. A felszín alatt azonban riasztó jeleket azonosítottak az elemzők - írta meg a CNBC.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 2,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,96 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a Kospi 0,23 százalékkal került lejjebb.
- Nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,77 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,13 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,71 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,06 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma már a hazai gazdaságpolitika kerül a figyelem középpontjába: a Pénzügyminisztérium közzéteszi az augusztusi részletes államháztartási jelentést, délután pedig a Magyar Nemzeti Bank meghozza szeptemberi kamatdöntését. Külföldön az Egyesült Államokból a szeptemberi richmondi Fed-index érkezik, az euróövezetben pedig a szeptemberi fogyasztói bizalmi mutatót publikálják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 76,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 30,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 048,83
|0,7%
|-0,7%
|-2,3%
|8,3%
|12,4%
|53,4%
|S&P 500
|7 764,7
|1,5%
|1,9%
|1,2%
|13,4%
|16,5%
|78,3%
|Nasdaq
|30 482,35
|2,8%
|4,7%
|4,0%
|20,7%
|23,8%
|102,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 018,95
|0,0%
|2,4%
|-1,5%
|29,2%
|44,3%
|117,9%
|Hang Seng
|25 042,71
|1,2%
|0,5%
|-3,7%
|-2,3%
|-5,7%
|3,4%
|CSI 300
|4 539,57
|0,7%
|1,3%
|-1,7%
|-2,0%
|0,8%
|-6,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 575,01
|1,1%
|0,5%
|-2,1%
|4,4%
|8,2%
|66,6%
|CAC
|8 138,94
|0,9%
|0,3%
|-4,1%
|-0,1%
|3,6%
|24,2%
|FTSE
|10 739,01
|0,7%
|0,4%
|-0,7%
|8,1%
|16,5%
|53,8%
|FTSE MIB
|52 371,54
|1,6%
|1,4%
|-0,6%
|16,5%
|23,8%
|106,6%
|IBEX
|19 724,4
|1,1%
|0,8%
|-1,2%
|14,0%
|29,2%
|125,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|152 996,59
|0,2%
|0,8%
|2,9%
|37,8%
|52,8%
|201,1%
|ATX
|6 900,56
|1,5%
|2,0%
|4,1%
|29,6%
|49,1%
|93,8%
|PX
|2 750,24
|1,1%
|-0,4%
|-1,2%
|2,4%
|19,9%
|112,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 240
|0,2%
|-0,5%
|2,1%
|31,7%
|57,2%
|165,9%
|Mol
|5 175
|0,3%
|-3,5%
|3,2%
|76,0%
|86,7%
|118,9%
|Richter
|12 900
|0,5%
|2,7%
|0,2%
|30,8%
|31,8%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 554
|-0,3%
|0,1%
|0,5%
|42,5%
|38,2%
|496,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,97
|-4,4%
|-5,3%
|11,2%
|69,4%
|53,9%
|37,4%
|Brent
|100,42
|-3,4%
|-4,9%
|6,4%
|65,0%
|50,6%
|34,4%
|Arany
|4 349,07
|-0,1%
|1,7%
|-5,4%
|0,6%
|18,4%
|144,5%
|Devizák
|EURHUF
|362,1500
|-0,7%
|-1,4%
|-0,1%
|-5,7%
|-7,3%
|2,7%
|USDHUF
|315,6541
|-0,8%
|-0,8%
|1,7%
|-3,4%
|-5,0%
|5,0%
|GBPHUF
|421,6350
|-0,7%
|-1,4%
|-0,4%
|-4,3%
|-5,8%
|2,6%
|EURUSD
|1,1473
|0,1%
|-0,6%
|-1,7%
|-2,3%
|-2,4%
|-2,1%
|USDJPY
|157,4450
|0,0%
|1,8%
|-1,0%
|0,4%
|6,5%
|44,2%
|GBPUSD
|1,3374
|0,1%
|-0,8%
|-1,8%
|-0,6%
|-0,8%
|-2,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 586,5
|7,1%
|10,7%
|10,5%
|-2,4%
|-25,2%
|113,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,95
|-1,0%
|-0,5%
|4,9%
|18,9%
|20,6%
|274,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,43
|-2,1%
|-2,3%
|6,2%
|19,8%
|26,7%
|-1 148,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,76
|-0,6%
|0,1%
|4,1%
|-16,2%
|-17,0%
|79,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Douglas Rissing
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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