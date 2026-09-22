Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Annick De Ridder flamand mobilitási miniszter a Tesla által szolgáltatott adatokra hivatkozva ismertette az eddigi tapasztalatokat. Az FSD rendszer lehetővé teszi, hogy az autó önállóan kormányozzon, tartsa a sávot és sávot váltson, azonban a sofőrnek bármikor be kell tudnia avatkozni, így a felelősséget végig ő viseli.

Június 11. és augusztus 31. között az FSD-vel felszerelt Teslák összesen 24,6 millió kilométert tettek meg a belga utakon. A miniszter szerint minden egyes megtett kilométerrel pontosabban térképezi fel a belga közlekedési környezetet a gyakorlatban tanuló rendszer.

Ebben az időszakban egyetlen bejelentésköteles baleset történt, ám az érintett sofőr egy körforgalomnál kikapcsolta az önvezető funkciót, vagyis az eset nem az FSD használata közben következett be.

A másik négy, nem bejelentésköteles incidens rendkívül csekély súlyú eset volt. A miniszter példaként említette, amikor egy kerékpár kormánya hozzáért egy autó ajtajához. Egyik esetben sem lehetett összefüggést megállapítani az FSD használatával vagy a rendszer esetleges hibájával.

De Ridder kiemelte, a technológiát használó autóknál autópályán kívül nagyjából tizedannyi balesetet regisztráltak, míg autópályán 30 százalékos javulást mértek. Hozzátette, a hagyományos, önvezető funkció nélküli autóknál heti mintegy 500 személyi sérüléssel járó balesettel kell számolni, az anyagi káros esetek száma pedig hetente akár a több ezret is elérheti.

Eddig hét európai országban engedélyezték a Tesla FSD (Supervised) rendszerének használatát: Hollandiában, Litvániában, Észtországban, Dániában, Belgiumban, Szlovéniában és Csehországban. Csehország szeptember 21-én csatlakozott hetedikként.

A Tesla Owners Club Hungary nyílt levélben kérte, hogy Magyarország is engedélyezze az FSD használatát a holland ideiglenes jóváhagyás alapján. Azt is kérik, hogy a magyar delegáció támogassa az uniós szintű elismerést az október 6-ra tervezett ülésen.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 21. Egyre közelebb ér Magyarországhoz az FSD, nyílt levélben fordultak a miniszterhez a Teslások

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