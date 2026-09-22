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Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban
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Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban

Portfolio
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Az elmúlt hónapokban egyre több európai országban engedélyezik a Tesla önvezető rendszerét, Csehország éppen hétfőn adott zöld utat a technológia használatának. Az első tapasztalatokkal kapcsolatban most Belgiumból érkezett egy érdekes statisztika, mely szerint a júniusi engedélyezés óta eltelt időszakban mindössze öt baleset történt az ilyen járművek részvételével, ami bőven az átlag alatt van – számolt be a vrt.be.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Annick De Ridder flamand mobilitási miniszter a Tesla által szolgáltatott adatokra hivatkozva ismertette az eddigi tapasztalatokat. Az FSD rendszer lehetővé teszi, hogy az autó önállóan kormányozzon, tartsa a sávot és sávot váltson, azonban a sofőrnek bármikor be kell tudnia avatkozni, így a felelősséget végig ő viseli.

Június 11. és augusztus 31. között az FSD-vel felszerelt Teslák összesen 24,6 millió kilométert tettek meg a belga utakon. A miniszter szerint minden egyes megtett kilométerrel pontosabban térképezi fel a belga közlekedési környezetet a gyakorlatban tanuló rendszer.

Ebben az időszakban egyetlen bejelentésköteles baleset történt, ám az érintett sofőr egy körforgalomnál kikapcsolta az önvezető funkciót, vagyis az eset nem az FSD használata közben következett be.

A másik négy, nem bejelentésköteles incidens rendkívül csekély súlyú eset volt. A miniszter példaként említette, amikor egy kerékpár kormánya hozzáért egy autó ajtajához. Egyik esetben sem lehetett összefüggést megállapítani az FSD használatával vagy a rendszer esetleges hibájával.

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De Ridder kiemelte, a technológiát használó autóknál autópályán kívül nagyjából tizedannyi balesetet regisztráltak, míg autópályán 30 százalékos javulást mértek. Hozzátette, a hagyományos, önvezető funkció nélküli autóknál heti mintegy 500 személyi sérüléssel járó balesettel kell számolni, az anyagi káros esetek száma pedig hetente akár a több ezret is elérheti.

Eddig hét európai országban engedélyezték a Tesla FSD (Supervised) rendszerének használatát: Hollandiában, Litvániában, Észtországban, Dániában, Belgiumban, Szlovéniában és Csehországban. Csehország szeptember 21-én csatlakozott hetedikként.

A Tesla Owners Club Hungary nyílt levélben kérte, hogy Magyarország is engedélyezze az FSD használatát a holland ideiglenes jóváhagyás alapján. Azt is kérik, hogy a magyar delegáció támogassa az uniós szintű elismerést az október 6-ra tervezett ülésen.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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