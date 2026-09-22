Bejelentette a Mol: októberben újra teljes kapacitásra kapcsol a Dunai Finomító

Lezárult a helyreállítás
A MOL BEFEJEZTE A 2025 OKTÓBERÉBEN TÖRTÉNT TŰZESETBEN MEGSÉRÜLT AV3 ÜZEM ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAIT A SZÁZHALOMBATTAI DUNAI FINOMÍTÓBAN
– közölte kedden a vállalat.
A helyreállítás a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulását követően megkezdődhet az egység üzembe helyezése, tesztelése és fokozatos újraindítása. A Mol közlése szerint a helyreállítás teljes költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.
A tavaly októberi tűz jelentős károkat okozott az AV3 nyersolaj-desztilláló üzemben. Az elmúlt közel egy évben a vállalat elbontotta és újjáépítette a megsérült vasbeton szerkezeteket, helyreállította az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket.
A munkálatok során
27 új, nagy teljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, emellett mintegy száz kilométernyi villamos kábelt építettek be.
Mi jön most?
Az építési szakasz lezárása után most az üzem biztonságos újraindításának előkészítése következik. Ennek részeként kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, valamint a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciótesztjeit. Ezt követően vezetik be a szükséges segédenergiákat, majd összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel.
A kőolaj bevezetésére csak a biztonsági ellenőrzések és tesztek sikeres lezárása után kerülhet sor,
a termelés a tervek szerint októberben, fokozatosan indul újra.
Az AV3 üzem teljes visszatérésével a Mol szerint ismét teljes kapacitáson termelhet majd a Dunai Finomító, ami a jelenlegi feszült energiapiaci környezetben növeli a vállalat mozgásterét a hazai és a régiós üzemanyag-igények kiszolgálásában, írja a Mol.
Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint az AV3 újraindítása különösen fontos az iráni háború és a globális energiakrízis miatt, mivel ezek következtében egyre nagyobb a verseny az alternatív energiaforrásokért és felértékelődnek a megbízható ellátási útvonalak, valamint az európai finomítói kapacitások.
Nem váratlan a bejelentés
A mostani bejelentés időzítése nem meglepő: Magyar Péter és Hernádi Zsolt már július végén, a Dunai Finomítóban tartott közös sajtótájékoztatón jelezte, hogy szeptember második felében fontos mérföldkőhöz érhet az AV3 helyreállítása. Magyar Péter akkor arról beszélt, hogy szeptember 20. környékén ismét teljes kapacitással működhet a százhalombattai finomító, Hernádi Zsolt azonban pontosította a menetrendet: szeptember 22-re válhat alkalmassá az üzem arra, hogy megkezdjék a teljes kapacitású működéshez szükséges tesztelést.
Pontosan ez történt most: a Mol bejelentette az építési munkálatok befejezését, amely után következhetnek az üzembe helyezési és biztonsági tesztek. A tényleges termelés ezt követően, októberben indulhat újra fokozatosan, vagyis a most közölt menetrend összhangban van a Hernádi által nyáron felvázolt forgatókönyvvel.
Miért nagyon fontos ez?
Az AV3 visszatérése nem csak a Mol számára fontos fejlemény, Magyarország üzemanyag-ellátásában is érdemi mozgásteret ad vissza. A hazai piac ugyanis normál esetben sem teljesen önellátó, dízelből rendszeresen importra szorul, a helyzetet pedig tovább nehezíti, ha a Dunai Finomító nem tud teljes kapacitáson működni.
Ez most különösen érzékeny pont, mert a nemzetközi dízelpiac rendkívül szűkös: a közel-keleti és oroszországi kínálati zavarok miatt a finomított termékekből kevés a szabad kapacitás, miközben számos finomító eleve magas kihasználtság mellett működik. Emiatt nemcsak drágább lehet az importdízel megszerzése, hanem
egy esetleges újabb ellátási zavar esetén fizikailag is nehezebb lehet megfelelő mennyiséget találni a régióban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Az új szabályok miatt.
Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
Nagyon úgy fest, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant.
Kész, ennyi volt: nem akar többé Amerikára támaszkodni Európa, saját katonai óriásgép jöhet
Ukrajna jelentheti átmenetileg a megoldást.
Mesés hozamok, aztán összeomlás – Így durrant ki a nagy tőzsdei lufi
Elképesztő pénzgyár épült fel.
Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
Egyre valószínűbb az újabb kamatemelés.
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
Az AI gazdasági hatásairól is beszélt.
Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
Új jelölt állítására kérte fel Baka Andrást.
Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után
Friss hírek a magyar utakról.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is
Nem mindenki jogosult az Otthon Startra - de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit l
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?