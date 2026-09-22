Bejelentette a Mol: októberben újra teljes kapacitásra kapcsol a Dunai Finomító

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Befejezte a Mol a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 nyersolaj-desztilláló üzem helyreállításának építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A 18 milliárd forintos beruházást követően most az üzem tesztelése és fokozatos újraindítása következik, a termelés pedig a tervek szerint októberben indulhat újra. Az AV3 visszatérésével a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitáson működhet.

Lezárult a helyreállítás

A MOL BEFEJEZTE A 2025 OKTÓBERÉBEN TÖRTÉNT TŰZESETBEN MEGSÉRÜLT AV3 ÜZEM ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAIT A SZÁZHALOMBATTAI DUNAI FINOMÍTÓBAN

– közölte kedden a vállalat.

A helyreállítás a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulását követően megkezdődhet az egység üzembe helyezése, tesztelése és fokozatos újraindítása. A Mol közlése szerint a helyreállítás teljes költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

A tavaly októberi tűz jelentős károkat okozott az AV3 nyersolaj-desztilláló üzemben. Az elmúlt közel egy évben a vállalat elbontotta és újjáépítette a megsérült vasbeton szerkezeteket, helyreállította az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket.

A munkálatok során

27 új, nagy teljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki, emellett mintegy száz kilométernyi villamos kábelt építettek be.

Mi jön most?

Az építési szakasz lezárása után most az üzem biztonságos újraindításának előkészítése következik. Ennek részeként kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, valamint a folyamatirányító és biztonsági berendezések funkciótesztjeit. Ezt követően vezetik be a szükséges segédenergiákat, majd összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel.

A kőolaj bevezetésére csak a biztonsági ellenőrzések és tesztek sikeres lezárása után kerülhet sor,

a termelés a tervek szerint októberben, fokozatosan indul újra.

Az AV3 üzem teljes visszatérésével a Mol szerint ismét teljes kapacitáson termelhet majd a Dunai Finomító, ami a jelenlegi feszült energiapiaci környezetben növeli a vállalat mozgásterét a hazai és a régiós üzemanyag-igények kiszolgálásában, írja a Mol.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója szerint az AV3 újraindítása különösen fontos az iráni háború és a globális energiakrízis miatt, mivel ezek következtében egyre nagyobb a verseny az alternatív energiaforrásokért és felértékelődnek a megbízható ellátási útvonalak, valamint az európai finomítói kapacitások.

Nem váratlan a bejelentés

A mostani bejelentés időzítése nem meglepő: Magyar Péter és Hernádi Zsolt már július végén, a Dunai Finomítóban tartott közös sajtótájékoztatón jelezte, hogy szeptember második felében fontos mérföldkőhöz érhet az AV3 helyreállítása. Magyar Péter akkor arról beszélt, hogy szeptember 20. környékén ismét teljes kapacitással működhet a százhalombattai finomító, Hernádi Zsolt azonban pontosította a menetrendet: szeptember 22-re válhat alkalmassá az üzem arra, hogy megkezdjék a teljes kapacitású működéshez szükséges tesztelést.

Pontosan ez történt most: a Mol bejelentette az építési munkálatok befejezését, amely után következhetnek az üzembe helyezési és biztonsági tesztek. A tényleges termelés ezt követően, októberben indulhat újra fokozatosan, vagyis a most közölt menetrend összhangban van a Hernádi által nyáron felvázolt forgatókönyvvel.

Miért nagyon fontos ez?

Az AV3 visszatérése nem csak a Mol számára fontos fejlemény, Magyarország üzemanyag-ellátásában is érdemi mozgásteret ad vissza. A hazai piac ugyanis normál esetben sem teljesen önellátó, dízelből rendszeresen importra szorul, a helyzetet pedig tovább nehezíti, ha a Dunai Finomító nem tud teljes kapacitáson működni.

Ez most különösen érzékeny pont, mert a nemzetközi dízelpiac rendkívül szűkös: a közel-keleti és oroszországi kínálati zavarok miatt a finomított termékekből kevés a szabad kapacitás, miközben számos finomító eleve magas kihasználtság mellett működik. Emiatt nemcsak drágább lehet az importdízel megszerzése, hanem

egy esetleges újabb ellátási zavar esetén fizikailag is nehezebb lehet megfelelő mennyiséget találni a régióban.

Címlapkép forrása: Portfolio