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Brutális kapacitásbővítésre készül az Alibaba a felhőalapú adatközpontjaiban
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Brutális kapacitásbővítésre készül az Alibaba a felhőalapú adatközpontjaiban

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Az Alibaba bejelentette, hogy 2032-re 20 gigawatt fölé kívánja növelni globális felhőalapú adatközponti kapacitását, emellett bemutatta legújabb, saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjét is.

Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója kedden ismertette a vállalat nagyszabású infrastrukturális terveit. A kitűzött 20 gigawattos kapacitáscél jól tükrözi az adatközpontok iránti robbanásszerűen növekvő globális keresletet, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia gyors térhódítása hajt.

A cég emellett bemutatta a Zhenwu V900 elnevezésű MI-chipet is, amelyet a vezérigazgató Kína legerősebb ilyen processzorának nevezett. Az új egység háromszoros teljesítménynövekedést kínál az elődjéhez képest.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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