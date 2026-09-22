Brutális kapacitásbővítésre készül az Alibaba a felhőalapú adatközpontjaiban

Az Alibaba bejelentette, hogy 2032-re 20 gigawatt fölé kívánja növelni globális felhőalapú adatközponti kapacitását, emellett bemutatta legújabb, saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjét is.

Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója kedden ismertette a vállalat nagyszabású infrastrukturális terveit. A kitűzött 20 gigawattos kapacitáscél jól tükrözi az adatközpontok iránti robbanásszerűen növekvő globális keresletet, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia gyors térhódítása hajt.

A cég emellett bemutatta a Zhenwu V900 elnevezésű MI-chipet is, amelyet a vezérigazgató Kína legerősebb ilyen processzorának nevezett. Az új egység háromszoros teljesítménynövekedést kínál az elődjéhez képest.

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Forrás: Reuters

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