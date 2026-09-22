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Cáfolja a további létszámleépítést a Porsche
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Cáfolja a további létszámleépítést a Porsche

Portfolio
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A Porsche cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a már elfogadott ötezer fős létszámleépítésen felül további munkahelyeket szüntetne meg - tudósított a Handelsblatt.

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Michael Leiters vezérigazgató egy hétfőn nyilvánosságra került belső dokumentumban úgy fogalmazott,

hogy további négyezer munkahely megszüntetése nincs napirenden a Porschénál.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy a jövőorientált csomag a munkavállalói képviselettel egyeztetett, gondosan mérlegelt döntéseken alapul, és pontosan ötezer pozíciót érint. A szombaton kiszivárgott, Volkswagen-csoporton belüli belső anyagban a személyzeti intézkedések kifejezetten javaslatként szerepeltek.

Az üzemi tanáccsal egyeztetett csomagot július végén mutatták be. Leiters kiemelte, hogy a Porsche AG felügyelőbizottsága jóváhagyta a terveket, és nem számítanak azok módosítására. A stuttgarti sportautó-gyártó a 2022-es tőzsdei bevezetése óta ugyan önállóbban működhet a VW-csoporton belül, az anyavállalat azonban továbbra is többségi részesedéssel rendelkezik benne, és a felügyelőbizottságban a Porsche–Piëch család képviselői mellett több csoportszintű delegált is helyet kap.

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Profit warningot adott ki a Delta Group

A Porsche nyereségét a kínai értékesítések visszaesése és az emelkedő amerikai importvámok súlyosan érintették. A 2035-ig tervezett, ötezer fős leépítés a tavaly már véglegesített 3900 alkalmazott távozását, valamint a bezárt leányvállalatoknál megszűnő 500 munkahelyet követi.

Pénteken a Volkswagen-csoport profit warningot adott ki, amelynek fő oka a Porsche goodwill-leírása volt, mivel a sportautó-gyártóhoz kapcsolódó értékvesztés összesen meghaladja a hatmilliárd eurót. Az anyaholding Porsche SE szintén lefelé korrigálta az éves céljait.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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