Érdekes mozgások vannak az amerikai tőzsdén

Egyelőre vegyes a kép a tengerentúli részvénypiacokon. A Nasdaq 0,2%-os emelkedést tud eddig felmutatni, ezzel szemben a Dow Jones 0,43%-ot, az S&P 500 0,06%-ot veszített értékéből.

A Nasdaq index ezzel a nap közbeni teljesítményével rekordmagasságban is járt.

A befektetők kockázati étvágyát javították az iráni és amerikai tisztviselők nyilatkozatai, amelyek szerint újraindulhatnak a konfliktus megoldását célzó tárgyalások, miközben Szaúd-Arábia is újraindította a kelet-nyugati olajvezeték működését, enyhítve ezzel az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A figyelem a csütörtöki amerikai–kínai csúcstalálkozóra is irányul, a kereskedők abban reménykednek, hogy a Pekinggel kötött kereskedelmi fegyverszünetet meghosszabbítják, és a tárgyalások kiterjedhetnek a mesterséges intelligencia szabályozására is - részletezi a Reuters hírügynökség.

A Meta 0,9%-kal emelkedett, tovább növelve a hétfői 11%-os ugrást, mivel a befektetők a cég új, Muse nevű mesterséges intelligencia-ügynökével kapcsolatos híreket kedvezően fogadták, amely az elemzők szerint új bevételi forrást nyithat meg a közösségi média óriás számára.

Az S&P 500 pénzügyi szektora vezette a szektorális eséseket 2%-os csökkenéssel. Az olyan nagy hitelintézetek, mint a JPMorgan Chase és a Wells Fargo, egyaránt közel 4%-kal estek.