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Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz
Üzlet

Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz

Portfolio
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A Mercedes-Benz kedden közölte, hogy németországi gyártása nemzetközi összehasonlításban nem versenyképes, elsősorban a magas bérköltségek miatt. A bejelentést azt követően tették közzé, hogy a cég egyik vezetője két üzem bezárását is kilátásba helyezte.

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Michael Schiebe, a Mercedes gyártásért felelős vezetője hétfőn, a 111 éves múltra visszatekintő sindelfingeni gyárban tartott munkásgyűlésen figyelmeztette a dolgozókat,

hogy a költségek csökkentése nélkül üzembezárásokra kerülhet sor.

Egyértelmű célunk, hogy valamennyi németországi telephelyünket megtartsuk

– mondta Schiebe, hozzátéve, hogy ehhez közös elköteleződésre van szükség a költségcsökkentő intézkedések mellett.

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Ha erre nem vagyunk képesek, be kell zárnunk egy német összeszerelő üzemet és egy német hajtásláncgyárat

– fogalmazott a vezető a vállalat által megosztott beszédrészlet szerint.

A Mercedes egyelőre nem nevezte meg, mely üzemeket érintheti a bezárás. A cég a Reutersnek küldött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy továbbra is fenn kívánja tartani németországi gyárait és a foglalkoztatást, ehhez azonban olyan keretfeltételekre van szükség, amelyek növelik a termelékenységet Németországban.

A munkásgyűlésre az IG Metall szakszervezet által szervezett országos tiltakozáshullám közepette került sor, amelynek keretében több tízezer autóipari dolgozó tüntetett a tömeges elbocsátások ellen. Az ágazat egyszerre küzd az alacsony költségstruktúrával dolgozó kínai versenytársakkal és az amerikai védővámok jelentette terhekkel.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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