Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz

Michael Schiebe, a Mercedes gyártásért felelős vezetője hétfőn, a 111 éves múltra visszatekintő sindelfingeni gyárban tartott munkásgyűlésen figyelmeztette a dolgozókat,

hogy a költségek csökkentése nélkül üzembezárásokra kerülhet sor.

Egyértelmű célunk, hogy valamennyi németországi telephelyünket megtartsuk

– mondta Schiebe, hozzátéve, hogy ehhez közös elköteleződésre van szükség a költségcsökkentő intézkedések mellett.

Ha erre nem vagyunk képesek, be kell zárnunk egy német összeszerelő üzemet és egy német hajtásláncgyárat

– fogalmazott a vezető a vállalat által megosztott beszédrészlet szerint.

A Mercedes egyelőre nem nevezte meg, mely üzemeket érintheti a bezárás. A cég a Reutersnek küldött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy továbbra is fenn kívánja tartani németországi gyárait és a foglalkoztatást, ehhez azonban olyan keretfeltételekre van szükség, amelyek növelik a termelékenységet Németországban.

A munkásgyűlésre az IG Metall szakszervezet által szervezett országos tiltakozáshullám közepette került sor, amelynek keretében több tízezer autóipari dolgozó tüntetett a tömeges elbocsátások ellen. Az ágazat egyszerre küzd az alacsony költségstruktúrával dolgozó kínai versenytársakkal és az amerikai védővámok jelentette terhekkel.

Forrás: Reuters

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