Hatalmas bejelentést tett a svájci cipőgyártó, miután elhappolta Mbappét a Nike-tól

Az On vezetése a Premium Playbook elnevezésű stratégiai keretrendszert mutatta be, amelynek lényege, hogy az anyagtudományra és a gyártástechnológiai innovációra épülő termékfejlesztés, az élsportolók hitelessége, valamint a prémium vásárlói élmény együttesen teremti meg a fenntartható és minőségi növekedés alapját.

A vállalat három fő növekedési pillérként a futást, a utcai cipők (sneakerek) szegmensét és a ruházati vonalat jelölte meg, amelyeket a labdarúgási és golfkategóriába történő belépés egészít ki.

A 2026 és 2029 közötti időszakra az On az árfolyamhatásoktól szűrt árbevételének évi 15-20 százalék közötti (high-teens) átlagos növekedését tűzte ki célul. Ez 2029-re legalább 5,6 milliárd svájci frankos, a jelenlegi árfolyamon körülbelül 7 milliárd dolláros nettó árbevételt jelentene. A vállalat emellett legalább 65 százalékos bruttó marzs fenntartásával számol, miközben a korrigált EBITDA-marzs 2029-re elérheti a 22 százalékot. Ez a teljes időszakra vetítve 20 százalékot meghaladó éves átlagos korrigált EBITDA-növekedési ütemnek (CAGR) felel meg.

Az erős készpénztermelésre támaszkodva az igazgatóság egy egymilliárd dolláros keretösszegű részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá, amelyet 2029 végéig hajtanak végre az A sorozatú törzsrészvények bevonásával. Ez a lépés az On történetének első ilyen jellegű tőkevisszajuttatása a részvényesek számára.

A vállalat megerősítette a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó várakozásait is: a változatlan árfolyamon számolt árbevétel 20 százalék körüli növekedését, legalább 65 százalékos bruttó marzsot, valamint 19,5-20 százalékos korrigált EBITDA-marzsot vár. A harmadik negyedévre mintegy 17 százalékos árfolyamhatásoktól szűrt árbevétel-bővülést prognosztizál a cég, amelyet a fegyelmezett nagykereskedelmi értékesítés és a közvetlen értékesítési csatorna (DTC) erős lendülete támogat. Emellett a harmadik negyedévben egy akár 65 millió dolláros vámvisszatérítés is kedvezően befolyásolhatja a bruttó eredményt.

Az On egyúttal bejelentette Laura Miele kinevezését a független igazgatók vezetőjévé. Miele jelenleg az Electronic Arts elnöke, és 2024 óta tagja az On igazgatóságának, valamint auditbizottságának.

Korábban nagy port kavart, hogy az On megszerezte a Nike-tól Kylian Mbappét, és Thierry Henryt is leigazolta futballigazgatónak. A Real Madrid francia sztárja saját cipőjének fejlesztésében is részt vesz, az On pedig robotizált gyártási technológiáját vinné át a futballcipőkre.

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A befektetők pozitívan reagáltak a frissen felvázolt növekedési kilátásokra, az On árfolyama 11,4 százalékos pluszban várja a nyitást.

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