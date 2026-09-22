16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Üzlet

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ma nem lesz váltzoás a kutak áraiban, derül ki a holtankoljak adataiból.

Kedden nem változtak az üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így az elmúlt napok emelkedése után ma nem történt újabb módosulás.

A mai adatok alapján az országos átlagárak továbbra is:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendiz0922
Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Újabb hőkupola telepszik Európára szeptember végén
Erős emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility