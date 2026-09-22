Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Kedden nem változtak az üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így az elmúlt napok emelkedése után ma nem történt újabb módosulás.

A mai adatok alapján az országos átlagárak továbbra is:

95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

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