Mérföldkőhöz érkezett a CATL: megkezdődik a tesztüzem Debrecenben

2026. szeptember 22-én megkezdődik a próbagyártás a CATL új, debreceni cellagyártó üzemében. A lépést a szükséges hatósági engedélyek megszerzése, valamint a korábban feltárt hiányosságok rendezése tette lehetővé. A most induló próbaidőszak célja a berendezések és a gyártási folyamatok finomhangolása a sorozatgyártás beindítása előtt.

A vállalat 2022 augusztusában jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát a kontinens autóipari ellátási láncának kiszolgálására. Az első cellagyártó üzemcsarnok kivitelezése 2023 nyarán indult, a technológiai berendezések beszerelése pedig 2026 tavaszára fejeződött be. Miután a társaság teljesítette a környezethasználati engedélyben előírt feltételeket, 2026 augusztusában megkapta a használatbavételi engedélyt, így az első két gyártósoron elindulhatott a tesztüzem.

A végleges engedélyek kiadása előtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményben. A hatóság megerősítette, hogy a CATL pótolta az eljárás során korábban feltárt hiányosságokat, egyúttal reagált a helyi lakosság aggodalmaira is. A vállalat jelezte, hogy a tesztüzem alatt is folyamatosan rögzíti a környezetvédelmi és munkabiztonsági adatokat, amelyeket megoszt az illetékes hatóságokkal.

Jóllehet a cellagyártás tesztelése csak most kezdődik, a debreceni telephelyen már 2024 ősze óta zajlik az akkumulátormodulok összeszerelése, amelyekből eddig mintegy 537 ezer darab készült el az európai autógyártók számára.

A teljes beruházás befejezésével a gyár éves kapacitása eléri majd a 100 gigawattórát (GWh), ezzel a debreceni üzem válik a CATL legnagyobb Kínán kívüli gyártóbázisává.

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