Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

A hajhullás azon területek egyike – a függőségek és a menopauza mellett –, amelyeknél a cég átfedést lát saját tudományos kompetenciáival, valamint a vényköteles gyógyszerek közvetlen fogyasztói értékesítésében szerzett legutóbbi tapasztalataival. Martin Lange tudományos igazgató a Bloomberg keddi kerekasztal-beszélgetésén elmondta, hogy a hajhulláskutatás egy része endokrinológiai alapokon nyugszik, a Novo Nordisk pedig komoly múltra tekint vissza a hormonális készítmények területén.

Tudományos tudásunkat kamatoztathatnánk ezen a területen

– fogalmazott Lange, hozzátéve, hogy ez nem feltétlenül az első számú prioritásuk, de egyértelműen reális lehetőség.

A vállalat az utóbbi időben elveszítette vezető pozícióját a robbanásszerűen növekvő, elhízás elleni gyógyszerek piacán az Eli Lilly javára, miközben két zászlóshajó terméke, az Ozempic és a Wegovy szabadalmi védelme az évtized elején lejár az Egyesült Államokban és Európában is. A Novo ezért egyrészt a GLP-1-készítményeinek újabb felhasználási lehetőségeit keresi, másrészt olyan növekedési területeket kíván feltárni, amelyekkel diverzifikálhatja portfólióját.

A részvények az e heti befektetői eseményen bemutatott fordulati terv konkrétumainak hiánya miatt estek; a papír kedden Koppenhágában 1,8 százalékos mínuszban is járt, bár délre korrigált.

Az a bizalom elszállt, ahogy a tegnapi reakció is mutatta, és időbe és kemény munkába telik azt visszaépíteni

– ismerte el Mike Doustdar vezérigazgató.

A fogyasztóknak közvetlenül értékesíthető projektek egy része rövidebb fejlesztési ciklussal rendelkezhet, így akár az évtized fordulójára piacra kerülhetne – mondta Lange, aki azt is jelezte, hogy a cég felvásárlásokkal, már piacközeli készítményekre kötött üzletekkel is gyorsíthatná az előrelépést. A hajhullás ugyanakkor egyelőre nem szerepel azon nyolc betegségterület között, ahol a Novo az idei év végéig vagy jövő év elejéig fázis II-es klinikai vizsgálatokat tervez indítani.

A dán gyógyszergyártó emellett szív- és érrendszeri, máj- és vérbetegségek kezelésére is keres új terápiákat, és közölte, hogy kisebb célzott felvásárlásokkal, valamint a belső fejlesztési pipeline gyorsításával egyaránt előre kíván lépni. Az amerikai rivális Eli Lilly szintén az elhízás elleni szegmenst kiegészítő területeken – például a női egészségügyben – terjeszkedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images