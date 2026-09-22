Nagy rali után szusszannak a tőzsdék

Továbbra is óvatos mozgások látszanak az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett.

Időközben a magyar piacon is látszik némi felpattanás, a BUX index a reggeli esést követően 0,2 százalékos pluszba került, miután az OTP, a Mol, és a Magyar Telekom is emelkedik, csak a Richter esik ma.