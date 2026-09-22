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Nagy terveket szövöget a népszerű fogadási platform: engedélyeznék a tőkeáttételt
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Nagy terveket szövöget a népszerű fogadási platform: engedélyeznék a tőkeáttételt

Portfolio
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A Kalshi predikcióspiaci platform kérelmet nyújtott be az amerikai határidős tőzsdefelügyelethez, hogy eseményalapú ügyleteire engedélyezzék a tőkeáttétel használatát. Ez az első ilyen lépés az egyre inkább intézményesülő predikciós piacok történetében - közölte a CNBC.

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A kérelmet a Kalshi saját elszámolóháza, a Kalshi Klear nyújtotta be az Amerikai Árupiaci Határidős Kereskedelmi Bizottsághoz (CFTC), amely az eseményalapú ügyletek szövetségi szintű felügyeletét látja el. A cég a lejárat nélküli (perpetual) határidős ügyleteinél már alkalmaz tőkeáttételt, a predikcióspiaci termékeire azonban eddig nem kapott erre engedélyt.

A margin-kereskedés – amely lehetővé teszi, hogy a befektető a letétként elhelyezett összegnél nagyobb pozíciót vegyen fel –

az intézményi szereplők számára kulcsfontosságú feltétel a predikciós piacokra való belépéshez.

A hagyományos részvény- és derivatív piacokon ez bevett gyakorlat, az amerikai szabályozott predikciós tőzsdéken viszont jelenleg minden ügylet csak teljes fedezet mellett kereskedhető.

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A Kalshi ráadásul nincs egyedül ezzel a törekvéssel, a Bloomberg ugyanis még júliusban arról számolt be, hogy a rivális Polymarket szintén a szabályozói engedélyek megszerzésén dolgozik, hogy az Egyesült Államokban margin-kereskedést kínálhasson az eseménykontraktusaira.

A predikciós piacok forgalma az elmúlt egy évben jelentősen megugrott, elsősorban a sportfogadásokhoz kapcsolódó lakossági kereskedési aktivitásnak köszönhetően. A Kalshi ugyanakkor a CNBC-nek megerősítette, hogy a sport-, kultúra- és az úgynevezett említésalapú (mention) piacain nem kíván tőkeáttételes kereskedést bevezetni.

A cég várakozásai szerint a tőkeáttétel elsősorban a hosszabb lejáratú predikciós ügyleteket tenné vonzóbbá az intézményi kereskedők számára. Terveik szerint a lejárat közeledtével a fedezeti követelmények fokozatosan emelkednének. A tőkeáttételes ügyletek – amennyiben a CFTC jóváhagyja azokat – kizárólag a Kalshi Klear közvetlen elszámolási tagjai számára lennének elérhetők, meghatározott tőkekövetelmények teljesítése mellett.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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