Profit warningot adott ki a Delta Group

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A Delta Group kedden közzétett frissített vezetői előrejelzése szerint a társaság 2025/2026-os üzleti évének csoportszintű árbevétele 22 és 23 milliárd forint között alakulhat. Ez lényegében az előző üzleti év bevételi szintjének közelében lenne, hiszen a társaság a 2024/2025-ös évben 23,9 milliárd forintos árbevételt ért el.

A visszavágás ugyanakkor jelentős a korábbi várakozáshoz képest.

A Delta március végén még 30,6 milliárd forintos, akvizíciók nélküli működési bevétellel számolt, így az új előrejelzés 7,6–8,6 milliárd forintos, vagyis mintegy 25–28 százalékos elmaradást jelent az előző prognózishoz képest.

Az eredményességi várakozás is romlott. A társaság korábban 4,9 százalékos EBITDA-marzsot várt, most azonban már csak 1,25–2,0 százalék közötti értékkel számol. Ez 2,9–3,65 százalékpontos visszaesést jelent a korábbi előrejelzéshez képest. A jelenlegi árbevételi sávval számolva ez nagyságrendileg 275–460 millió forintos EBITDA-t jelenthet.

A Delta szerint a bevételi elmaradás elsősorban arra vezethető vissza, hogy egyszerre csökkent a vállalati és az állami szektor beruházási aktivitása, miközben több beruházási döntést és projektet elhalasztottak, a gazdaságélénkítő programok pedig a vártnál később indultak el.

A társaság ugyanakkor költségracionalizálási intézkedésekkel részben ellensúlyozni tudta az alacsonyabb árbevétel negatív eredményhatását, így az EBITDA-marzs várhatóan továbbra is pozitív tartományban marad. Az üzleti év első felében 12,3 milliárd forintos árbevétel mellett 212 millió forintos EBITDA keletkezett, ami 1,7 százalékos marzsnak felelt meg.

A Delta Group közölte azt is, hogy tovább folytatja az üzemméretváltást célzó stratégiai intézkedéseket. A menedzsment szerint a stratégiai akvizíciók hosszabb távon erősíthetik a társaság piaci pozícióját és növelhetik a konszolidált bevételeket, ezek tényleges hatása azonban az integráció sikerétől és a piaci környezet alakulásától is függ.

A vállalat további előrejelzést egyelőre nem adott. A 2025/2026-os üzleti évről szóló éves jelentést várhatóan október 8-án teszik közzé, ebben már a végleges, könyvvizsgált pénzügyi adatok szerepelnek majd.

A Delta árfolyama idén 14,5 százalékot esett.

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