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AI-árháború tört ki, de a valódi tét a vállalati ügynökök ára
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AI-árháború tört ki, de a valódi tét a vállalati ügynökök ára

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Első ránézésre árháború tört ki a mesterséges intelligencia piacán: az OpenAI bemutatta a GPT-6 Sol és GPT-6 Luna modelleket, amelyek API-árazása a cég szerint 50 százalékkal alacsonyabb a GPT-5.6 Sol és Luna promóciós árainál. Szinte ugyanakkor az Anthropic is előállt a Claude Opus 5.5-tel, amelyet tipikus terhelés mellett 40 százalékkal olcsóbbnak mond az Opus 5-nél. A fejlemény önmagában is látványos, de a valódi jelentősége nem elsősorban a lakossági chatbotolásban, hanem abban van, hogy a vállalati AI-ügynökök működtetése válhat érdemben olcsóbbá.
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A bejelentésekben szereplő árváltozások első látásra technikai részletnek tűnhetnek, de vállalati környezetben éppen ezek döntik el, mennyibe kerül egy AI-ügynök folyamatos működtetése. Az új listaárakat az alábbi táblázat foglalja össze.

Így változott az OpenAI és az Anthropic új modelljeinek API-árazása
Modellváltás Bemeneti ár korábban (dollár / 1 millió token) Mostani bemeneti ár (dollár / 1 millió token) Bemeneti ár változása Kimeneti ár korábban (dollár / 1 millió token) Mostani kimeneti ár (dollár / 1 millió token) Kimeneti ár változása
GPT-5.6 Sol - GPT-6 Sol 4.0 2.0 -50% 20.0 10.0 -50%
GPT-5.6 Luna - GPT-6 Luna 0.2 0.1 -50% 1.2 0.5 -58%
Claude Opus 5 - Claude Opus 5.5 5.0 4.0 -20% 25.0 20.0 -20%
Forrás: Anthropic, OpenAI, Portfolio      
A táblázat a standard API-listaárakat mutatja; a tényleges vállalati költséget a gyorsítótárazás, a feladat hossza, a választott feldolgozási mód és a modell tokenhatékonysága is befolyásolja.

A táblázatból látszik, hogy az OpenAI mindkét új modellnél megfelezte a bemeneti árakat, miközben a kimeneti árak is jelentősen csökkentek. Az Anthropic listaárai kisebb mértékben estek, de a cég szerint a teljes futtatási költség tipikus használat mellett 40 százalékkal alacsonyabb lehet, mert az Opus 5.5 tokenenként olcsóbb, bizonyos feladatoknál kevesebb tokent használ, és jelentősen olcsóbbá vált a gyorsítótárazott tartalom újraolvasása. A cég emellett több mint 30 százalékos válaszgenerálási gyorsulást is állít.

Mi az az API?
Az API, vagyis alkalmazásprogramozási felület olyan digitális kapcsolódási pont, amelyen keresztül a szoftverek automatikusan hívhatnak külső szolgáltatásokat. Az AI világában ez azt jelenti, hogy a vállalatok nem feltétlenül böngészős chatbotként használják az OpenAI vagy az Anthropic modelljeit, hanem közvetlenül beépíthetik azokat saját belső rendszereikbe, például ügyfélszolgálati szoftverekbe vagy dokumentumfeldolgozó folyamatokba. API-n keresztül az AI nem különálló felületként, hanem a vállalati folyamatok automatizált háttérmotorjaként működik.

Mi a változás lényege?

Ha egy vállalat egy belső AI-asszisztenst használ arra, hogy szerződéseket foglaljon össze, ügyfélszolgálati válaszokat készítsen elő vagy programkódot ellenőrizzen, akkor nem egyetlen kérdés-válasz áráról van szó. Az ilyen rendszerek naponta ezerszer vagy tízezerszer is lefuthatnak, és minden alkalommal „elolvastatják” a modellel a feladatleírást, a háttérdokumentumokat, a korábbi beszélgetést vagy a kódrészleteket. Ez a bemeneti token. Ezután a modell választ, összefoglalót, javaslatot vagy kódrészletet állít elő. Ez a kimeneti token.

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A helyzet hasonló ahhoz, mintha egy vállalat nagy mennyiségű szöveg feldolgozásáért fizetne: külön számít, mennyi anyagot kell átnézni, és külön az, mennyi új szöveget kell előállítani. Egy leegyszerűsített példában 1 millió bemeneti és 1 millió kimeneti token feldolgozása GPT-5.6 Sol-lal 24 dollárba került volna, GPT-6 Sol-lal viszont 12 dollárba kerül. GPT-5.6 Luna esetében ugyanez 1,40 dollárról 0,60 dollárra csökken. Egy nagyvállalatnál, ahol ezek a hívások folyamatosan futnak, ez már nem aprópénz, hanem üzemeltetési költség.

Ez természetesen egy „lebutított” példa, mert a valós vállalati számlát a gyorsítótárazás, a válaszok hossza és a feladat típusa is módosítja, de jól mutatja, miért számítanak sokat a tokenenkénti árak.

Mi az a token egyáltalán?
A token az AI-modellek elszámolási egysége: nem pontosan szó, inkább egy rövidebb szövegrészlet. Az API-ban használt modellek árazása jellemzően nem előfizetésenként, hanem feldolgozott bemeneti és előállított kimeneti tokenenként történik. Vállalati környezetben ezért nemcsak az számít, hogy egy modell mennyire „okos”, hanem az is, hogy ugyanazt a feladatot mennyi szöveg feldolgozásával, hány lépésben és milyen gyorsítótárazási aránnyal oldja meg.

Árverseny ÉS költséghatékonyság

Az árverseny azért is fontos, mert a benchmarkverseny mellé egyre látványosabban felzárkózik a költséghatékonysági verseny. A cégeknek már nemcsak azt kell megmutatniuk, hogy melyik modell ér el jobb teszteredményt, hanem azt is, hogy adott költség mellett mennyi hasznos munkát tud elvégezni.

Az OpenAI külön kiemeli, hogy javította a prompt cachinget, vagyis azt a mechanizmust, amely az ismétlődő vagy újrahasznált kontextusrészek feldolgozását olcsóbbá teheti az ügynökök és a hosszú beszélgetések esetében.

Az a fránya geopolitika

A versenynek geopolitikai dimenziója is van. Az AP friss összefoglalója szerint a Moonshot AI és a DeepSeek által vezetett kínai modellek több mérce alapján már képesek kihívást jelenteni az OpenAI és az Anthropic amerikai modelljeinek, sokszor alacsonyabb költség mellett. Ebből nem következik automatikusan, hogy az amerikai cégek árcsökkentése kizárólag a kínai verseny miatt történt, de az időzítés és a piaci környezet alapján nehéz figyelmen kívül hagyni ezt a nyomást.

És igen, a biztonság...

Az árcsökkentés másik oldala a biztonság: minél olcsóbban futtathatók nagy teljesítményű modellek, annál nagyobb kérdés, milyen korlátok mellett férhetnek hozzájuk a vállalatok és fejlesztők.

Az Anthropic hangsúlyozza, hogy az Opus 5.5-öt külső értékelők is tesztelték, és a modellhez a legfejlettebb rendszereihez hasonló védelmi intézkedéseket kapcsol. A cég külön említi

a biológiai és kiberbiztonsági felhasználások szigorúbb kezelését,

valamint azt, hogy az új modell ellenállóbb a prompt injectionnel szemben, vagyis azzal a támadási formával szemben, amikor a felhasználó vagy egy külső dokumentum rejtett utasításokkal próbálja eltéríteni az AI működését.

Ez a kettősség jól mutatja, merre tart az AI-piac: a legnagyobb laborok egyszerre próbálják olcsóbbá, gyorsabbá és szélesebb körben használhatóvá tenni a fejlett modelleket, miközben egyre több korlátozást, ellenőrzést és biztonsági mechanizmust építenek köréjük. A tét már nem csak az, hogy melyik modell válaszol szebben egy kérdésre, hanem az, hogy

melyik képes megbízhatóan, nagy mennyiségben és elfogadható áron vállalati munkát végezni.

A fejleményt Simon Willison is új árháborúként értelmezte. A véleményére azért érdemes figyelni, mert nem befektetői vagy marketinges oldalról követi az AI-piacot: nyílt forráskódú fejlesztő, a Datasette alkotója, a Django egyik társszerzője, és rendszeresen gyakorlati tesztekkel, fejlesztői eszközökkel és API-költségek összevetésével vizsgálja a nagy nyelvi modelleket. Willison kiemeli, hogy különösen a GPT-6 Luna árazása látványos, mert az OpenAI egyik legolcsóbb, mégis széles körben használható modelljévé vált.

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Címlapkép forrása: Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

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