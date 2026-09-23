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Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet
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Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet

Portfolio
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Jelentősen átalakulhat a Rába vállalatirányítási struktúrája a 4iG és a cseh CSG tulajdonosi együttműködésének következő lépéseként. A 2026. október 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen módosítanák a társaság alapszabályát, több új igazgatósági tagot választanának, emellett a felügyelőbizottság összetétele is változhat.

A most közzétett részvényesi előterjesztés előzménye, hogy szeptember 3-án a CSG Defence 36,55 százalékos közvetett részesedést és 36,88 százalékos közvetett befolyást szerzett a Rábában. Ezzel párhuzamosan a 4iG közvetett részesedése 38,04 százalékra, közvetett befolyása pedig 38,38 százalékra csökkent. A közkézhányad 25,42 százalék.

A két nagyrészvényes között létrejött részvényesi megállapodás alapján most a vállalatirányítási struktúrát is hozzáigazítanák az új tulajdonosi helyzethez. Ennek részeként módosítanák a Rába alapszabályát, valamint új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat választanának.

A javaslat szerint az igazgatóság új alelnöke Kristijan Fiket lenne, míg Vojtěch Kozák, Daniel Bekeš és Jozef Ďuriš igazgatósági tagként csatlakozna a testülethez. Az új tisztségviselőket október 8-i hatállyal, határozatlan időre választanák meg.

A közgyűlés a vezetői díjazásról is dönthet. Az igazgatóság elnökének havi bruttó egymillió forintos díjazása változatlan maradna, míg az új alelnök havi bruttó 500 ezer forintot kapna. Az igazgatósági tagok díjazása szintén havi bruttó 500 ezer forint maradna.

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A személyi változások ezzel nem érnek véget.

Hetzmann Béla (korábbi vezérigazgató) október 8-i hatállyal lemond az igazgatósági tagságáról, Vezekényi Csaba pedig a felügyelőbizottsági tagságáról távozik.

A felügyelőbizottság új tagjának Pavla Vaculínová Tonniest jelölték, aki egyben az auditbizottságban is helyet kapna.

A tulajdonosi megállapodás átvezetése érdekében a felügyelőbizottság ügyrendjét is módosítanák. A javaslatok elfogadásáról a Rába október 8-i rendkívüli közgyűlése dönthet.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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