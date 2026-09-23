Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Mínuszban fejezték be a napot a vezető amerikai részvényindexek, a legnagyobb esést a Nasdaq szenvedte el.

A Dow Jones 0,68 százalékos csökkenéssel 51 512,4 ponton zárt.

Az S&P 500 értéke 0,75 százalékkal került lejjebb, így 7706,4 ponton fejezte be a napot.

A Nasdaq 1,13 százalékos mínuszban, 26 936,0 ponton zárt.

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A részvénypiacokra az amerikai állampapírhozamok emelkedése nehezedett, miután a vártnál erősebb beszerzésimenedzser-indexek fokozták a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásokat. A tízéves amerikai állampapír hozama 2007 júliusa óta nem látott szintre emelkedett, miközben a közműcégek, a ciklikus fogyasztási vállalatok és a kommunikációs szolgáltatók részvényei teljesítettek különösen gyengén.