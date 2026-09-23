Felrobbantották az oroszok a JYSK egyik üzletét

Dróntámadás ért egy JYSK üzletet Ukrajna Zaporizzsja megyéjében, egyre inkább úgy fest, hogy az orosz erők célzottan támadják a bútoráruházlánc épületeit – írja az ukrán RBK.

A lap beszámolója szerint

ez már az ötödik támadás a JYSK üzletei ellen Ukrajnában egy hónapon belül.

Ez a második ilyen incidens Zaporizzsjában, korábban Szumi, Dnyipró és Krivij Rih városában lévő áruházakat robbantottak fel az oroszok.

Jevheny Ivanycia, a bútoráruház ukrajnai vezetője szerint mindent megtesznek az alkalmazottak biztonságáért, ezért eddig még senki nem sérült meg az üzletláncot ért támadások során. Arra is kitért, hogy ingyenes költözési lehetőséget adnak azoknak az alkalmazottaknak, akiknek a munkahelye megsemmisült az orosz csapások miatt.

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