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Fontos események jöhetnek ma, jó a hangulat a tőzsdéken
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Fontos események jöhetnek ma, jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio
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Pozitív hangulatban indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, miközben az olajár továbbra is 100 dollár alatt mozog a közel-keleti kínálati félelmek enyhülésével. A befektetők figyelme ma Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozójára, valamint az iráni diplomáciai fejleményekre irányul, miközben a Fed újabb kamatemelésének lehetősége továbbra is ott van a háttérben.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Súlyos szigorítás jöhet: törvénnyel vághatnak vissza a fű alatt terjeszkedő nagybefektetőknek

A német szövetségi pénzügyminisztérium felülvizsgálja a vállalatfelvásárlási szabályozást, miután az olasz UniCredit anélkül szerzett meg közel 30 százalékos részesedést a Commerzbankban, hogy érdemi felárat kínált volna a kisebbségi részvényeseknek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Súlyos szigorítás jöhet: törvénnyel vághatnak vissza a fű alatt terjeszkedő nagybefektetőknek
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Elfogyott a lendület

Vegyesen alakul a kereskedés az európai tőzsdéken a délelőtti órákban. A londoni FTSE 100 0,1 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal emelkedik, míg a francia CAC 40 lényegében stagnál. Ezzel szemben a német DAX 0,35 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb. A szélesebb európai Stoxx 600 index 0,1 százalék körüli mínuszban áll.

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Nehéz helyzetbe került a Bosch

A Robert Bosch GmbH megerősítette a teljes évre vonatkozó várakozásait, miután az első félévben nőtt az árbevétele, ugyanakkor a stagnáló autógyártás és a vártnál gyengébb elektromosautó-kereslet nyomást gyakorolt a jövedelmezőségre - jelentette a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nehéz helyzetbe került a Bosch
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Rossz hírt közölt a Zwack, fontos tendert veszített el a társaság

A Zwack Unicum elvesztette a Diageo-csoport magyarországi forgalmazói tenderét, így 2027. január 1-jétől már nem a magyar vállalat értékesíti a nemzetközi italgyártó termékeit. A döntés a következő üzleti évtől mintegy 15 százalékos eredménycsökkenést okozhat a cégnek, amely új márkák bevonásával próbálja pótolni a kiesést. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Rossz hírt közölt a Zwack, fontos tendert veszített el a társaság
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Pluszban Európa

Emelkedéssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken: a vezető részvényindexek egységesen pluszban vannak a nyitást követően. A londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a német DAX 0,3 százalékkal, a francia CAC 40 pedig közel 0,5 százalékkal került feljebb. A milánói FTSE MIB 0,4, a spanyol IBEX 35 0,35 százalékkal emelkedik, míg a szélesebb európai Stoxx 600 index szintén mintegy 0,35 százalékos pluszban áll.

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Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

A tegnapi esés után korrigál a magyar tőzsde, a blue chipek kivétel nélkül pluszban kezdték a napot.

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Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
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Több AI startupot is vizsgálni kezdett a hatóság, esés indult a tőzsdén

Jelentősen gyengültek több kínai mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat részvényei, miután kiszivárgott, hogy a kínai hatóságok adatbiztonsági vizsgálatot indítottak a DeepSeek és a Moonshot AI startupok ellen - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Több AI startupot is vizsgálni kezdett a hatóság, esés indult a tőzsdén
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Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot

Újabb rekordot döntöttek a kínai autógyártók az európai piacon augusztusban, amikor az összes újautó-eladás közel 12 százalékát szerezték meg. A távol-keleti márkák egyre inkább a hibrid modellekkel hódítanak, amelyekre egyelőre nem vonatkoznak az Európai Unió által a tisztán elektromos autókra kivetett büntetővámok - jelentette a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot
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Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet

Jelentősen átalakulhat a Rába vállalatirányítási struktúrája a 4iG és a cseh CSG tulajdonosi együttműködésének következő lépéseként. A 2026. október 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen módosítanák a társaság alapszabályát, több új igazgatósági tagot választanának, emellett a felügyelőbizottság összetétele is változhat.

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Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,5 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,17 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,19 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 1,14 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma elsősorban a gazdasági aktivitásról érkező friss jelzésekre figyelhetnek a piacok. Reggel Németország szeptemberi beszerzésimenedzser-index adatai jelenik meg, ezt követi az euróövezeti, majd délután az Egyesült Államokból is megérkezik a szeptemberi bmi. Ugyancsak ma teszik közzé az amerikai jelzáloghitel-igénylések legfrissebb adatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 73,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 863,69 -0,4% -0,4% -2,7% 7,9% 11,8% 51,4%
S&P 500 7 764,64 0,0% 2,4% 1,2% 13,4% 16,0% 76,6%
Nasdaq 30 732,4 0,8% 6,2% 4,9% 21,7% 24,1% 102,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 018,95 0,0% 2,4% -1,5% 29,2% 42,9% 119,4%
Hang Seng 25 087,75 0,2% 1,7% -3,5% -2,1% -4,8% 3,6%
CSI 300 4 544,59 0,1% 2,1% -1,6% -1,8% 0,5% -5,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 578,85 0,0% 0,7% -2,1% 4,4% 8,7% 65,0%
CAC 8 154,91 0,2% 0,8% -3,9% 0,1% 4,1% 22,9%
FTSE 10 708,33 -0,3% 0,5% -1,0% 7,8% 16,1% 51,2%
FTSE MIB 52 095,83 -0,5% 1,0% -1,1% 15,9% 22,8% 102,6%
IBEX 19 754,1 0,2% 1,0% -1,0% 14,1% 31,0% 124,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 151 342,8 -1,1% -1,4% 1,8% 36,3% 52,4% 195,0%
ATX 6 920,37 0,3% 2,6% 4,4% 29,9% 50,2% 90,6%
PX 2 742,36 -0,3% -0,4% -1,5% 2,1% 19,0% 111,9%
Magyar blue chipek              
OTP 45 850 -0,8% -2,3% 1,2% 30,6% 58,2% 159,8%
Mol 5 110 -1,3% -1,2% 1,9% 73,8% 87,9% 112,0%
Richter 12 600 -2,3% -0,5% -2,2% 27,7% 25,6% 47,5%
Magyar Telekom 2 548 -0,2% -1,1% 0,2% 42,2% 40,0% 495,3%
Nyersanyagok              
WTI 96,41 -0,6% -9,9% 10,5% 68,4% 53,1% 33,3%
Brent 99,44 -1,0% -8,6% 5,3% 63,4% 49,4% 30,2%
Arany 4 336,3 -0,4% 1,2% -5,6% 0,3% 16,4% 144,0%
Devizák              
EURHUF 362,4 0,1% -0,9% 0,0% -5,6% -6,8% 2,0%
USDHUF 316,7140 0,3% 0,0% 2,0% -3,1% -4,1% 4,6%
GBPHUF 421,9199 0,1% -1,1% -0,4% -4,2% -5,3% 1,8%
EURUSD 1,1443 -0,3% -0,9% -2,0% -2,6% -2,8% -2,5%
USDJPY 157,4650 0,0% 1,5% -0,9% 0,5% 6,5% 43,6%
GBPUSD 1,3347 -0,2% -1,1% -2,0% -0,8% -1,1% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 201,38 -0,4% 14,1% 10,1% -2,8% -23,5% 97,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,95 0,0% -0,9% 4,8% 18,9% 19,9% 272,1%
10 éves német állampapírhozam 3,43 0,1% -2,3% 6,3% 19,9% 26,8% -1 152,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,68 -1,4% -2,6% 2,6% -17,4% -17,5% 80,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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