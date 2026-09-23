Fontos események jöhetnek ma, lefordulás a tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Zsinórban hetedik éve veszteséges a Manchester United
A Manchester United szerdán tette közzé a 2026. június 30-án zárult pénzügyi évének eredményeit, amelyek szerint a klub immár a hetedik egymást követő évben zárt veszteséggel. A hiány az előző évi 33 millió fontról 43 millió fontra nőtt, amit tovább mélyített a Rubén Amorim korábbi vezetőedző menesztésével és a szervezeti átalakítással kapcsolatos 8,2 millió fontos rendkívüli ráfordítás.
Kis esés az USA-ban
Mérsékelt eséssel indult a kereskedés szerdán az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 0,1 százalék körüli mínuszban nyitott, az S&P 500 szintén enyhén csökken, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal került lejjebb.
Megrázta a brókercégeket a Meta új AI-fejlesztése
A Meta új AI-assziszztensének, a Muse-nak a gyors terjedése már a pénzügyi szektorban is komoly mozgásokat okoz. A befektetők attól tartanak, hogy az önálló feladatvégzésre képes AI-agentek idővel olyan szolgáltatásokat is átvehetnek, amelyekből ma a brókercégek és vagyonkezelők jelentős bevételhez jutnak - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Ralizik a Rába
Közel 13 százalékot ralizott a Rába árfolyama, miután a társaság ma bejelentette, hogy jelentősen átalakulhat a cég vállalatirányítási struktúrája a 4iG és a cseh CSG tulajdonosi együttműködésének következő lépéseként. A 2026. október 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen módosítanák a társaság alapszabályát, több új igazgatósági tagot választanának, emellett a felügyelőbizottság összetétele is változhat.
Nagy változások jönnek a Mekiben
Új pénzügyi célokat, átfogó képzési programot, valamint a franchise-partnereinek nyújtandó pénzügyi támogatási csomagot jelentett be a McDonald's a chicagói központjában tartott befektetői prezentációján - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Jelentős tőkét vont be Európa egyik legértékesebb védelmi technológiai startupja
A portugál–brit Tekever mesterséges intelligenciával vezérelt drónokat fejlesztő vállalat 580 millió dolláros tőkebevonást zárt le, amellyel a cégértékelése elérte a 6,4 milliárd dollárt, így Európa egyik legértékesebb védelmi technológiai startupjává vált - jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Lefordulás
A reggeli emelkedés után lefordultak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 már közel 0,5 százalékos mínuszban jár, a német DAX pedig 0,8 százalékot esett. A hangulatot részben a friss eurózónás beszerzésimenedzser-indexek fordították meg: a gazdasági aktivitás a vártnál jóval erősebben alakult, ugyanakkor a vállalatok költségnyomása is fokozódott. Ez ismét felerősítette azokat a várakozásokat, hogy az EKB-nak tovább kell szigorítania, ami a kötvényhozamokon keresztül nyomás alá helyezte a részvénypiacot.
Súlyos szigorítás jöhet: törvénnyel vághatnak vissza a fű alatt terjeszkedő nagybefektetőknek
A német szövetségi pénzügyminisztérium felülvizsgálja a vállalatfelvásárlási szabályozást, miután az olasz UniCredit anélkül szerzett meg közel 30 százalékos részesedést a Commerzbankban, hogy érdemi felárat kínált volna a kisebbségi részvényeseknek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Elfogyott a lendület
Vegyesen alakul a kereskedés az európai tőzsdéken a délelőtti órákban. A londoni FTSE 100 0,1 százalékkal, a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal emelkedik, míg a francia CAC 40 lényegében stagnál. Ezzel szemben a német DAX 0,35 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb. A szélesebb európai Stoxx 600 index 0,1 százalék körüli mínuszban áll.
Nehéz helyzetbe került a Bosch
A Robert Bosch GmbH megerősítette a teljes évre vonatkozó várakozásait, miután az első félévben nőtt az árbevétele, ugyanakkor a stagnáló autógyártás és a vártnál gyengébb elektromosautó-kereslet nyomást gyakorolt a jövedelmezőségre - jelentette a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Rossz hírt közölt a Zwack, fontos tendert veszített el a társaság
A Zwack Unicum elvesztette a Diageo-csoport magyarországi forgalmazói tenderét, így 2027. január 1-jétől már nem a magyar vállalat értékesíti a nemzetközi italgyártó termékeit. A döntés a következő üzleti évtől mintegy 15 százalékos eredménycsökkenést okozhat a cégnek, amely új márkák bevonásával próbálja pótolni a kiesést. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Pluszban Európa
Emelkedéssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken: a vezető részvényindexek egységesen pluszban vannak a nyitást követően. A londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, a német DAX 0,3 százalékkal, a francia CAC 40 pedig közel 0,5 százalékkal került feljebb. A milánói FTSE MIB 0,4, a spanyol IBEX 35 0,35 százalékkal emelkedik, míg a szélesebb európai Stoxx 600 index szintén mintegy 0,35 százalékos pluszban áll.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
A tegnapi esés után korrigál a magyar tőzsde, a blue chipek kivétel nélkül pluszban kezdték a napot.
Több AI startupot is vizsgálni kezdett a hatóság, esés indult a tőzsdén
Jelentősen gyengültek több kínai mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat részvényei, miután kiszivárgott, hogy a kínai hatóságok adatbiztonsági vizsgálatot indítottak a DeepSeek és a Moonshot AI startupok ellen - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot
Újabb rekordot döntöttek a kínai autógyártók az európai piacon augusztusban, amikor az összes újautó-eladás közel 12 százalékát szerezték meg. A távol-keleti márkák egyre inkább a hibrid modellekkel hódítanak, amelyekre egyelőre nem vonatkoznak az Európai Unió által a tisztán elektromos autókra kivetett büntetővámok - jelentette a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet
Jelentősen átalakulhat a Rába vállalatirányítási struktúrája a 4iG és a cseh CSG tulajdonosi együttműködésének következő lépéseként. A 2026. október 8-ra összehívott rendkívüli közgyűlésen módosítanák a társaság alapszabályát, több új igazgatósági tagot választanának, emellett a felügyelőbizottság összetétele is változhat.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,5 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,17 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,19 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 1,14 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma elsősorban a gazdasági aktivitásról érkező friss jelzésekre figyelhetnek a piacok. Reggel Németország szeptemberi beszerzésimenedzser-index adatai jelenik meg, ezt követi az euróövezeti, majd délután az Egyesült Államokból is megérkezik a szeptemberi bmi. Ugyancsak ma teszik közzé az amerikai jelzáloghitel-igénylések legfrissebb adatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 73,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 27,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 863,69
|-0,4%
|-0,4%
|-2,7%
|7,9%
|11,8%
|51,4%
|S&P 500
|7 764,64
|0,0%
|2,4%
|1,2%
|13,4%
|16,0%
|76,6%
|Nasdaq
|30 732,4
|0,8%
|6,2%
|4,9%
|21,7%
|24,1%
|102,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 018,95
|0,0%
|2,4%
|-1,5%
|29,2%
|42,9%
|119,4%
|Hang Seng
|25 087,75
|0,2%
|1,7%
|-3,5%
|-2,1%
|-4,8%
|3,6%
|CSI 300
|4 544,59
|0,1%
|2,1%
|-1,6%
|-1,8%
|0,5%
|-5,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 578,85
|0,0%
|0,7%
|-2,1%
|4,4%
|8,7%
|65,0%
|CAC
|8 154,91
|0,2%
|0,8%
|-3,9%
|0,1%
|4,1%
|22,9%
|FTSE
|10 708,33
|-0,3%
|0,5%
|-1,0%
|7,8%
|16,1%
|51,2%
|FTSE MIB
|52 095,83
|-0,5%
|1,0%
|-1,1%
|15,9%
|22,8%
|102,6%
|IBEX
|19 754,1
|0,2%
|1,0%
|-1,0%
|14,1%
|31,0%
|124,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|151 342,8
|-1,1%
|-1,4%
|1,8%
|36,3%
|52,4%
|195,0%
|ATX
|6 920,37
|0,3%
|2,6%
|4,4%
|29,9%
|50,2%
|90,6%
|PX
|2 742,36
|-0,3%
|-0,4%
|-1,5%
|2,1%
|19,0%
|111,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 850
|-0,8%
|-2,3%
|1,2%
|30,6%
|58,2%
|159,8%
|Mol
|5 110
|-1,3%
|-1,2%
|1,9%
|73,8%
|87,9%
|112,0%
|Richter
|12 600
|-2,3%
|-0,5%
|-2,2%
|27,7%
|25,6%
|47,5%
|Magyar Telekom
|2 548
|-0,2%
|-1,1%
|0,2%
|42,2%
|40,0%
|495,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,41
|-0,6%
|-9,9%
|10,5%
|68,4%
|53,1%
|33,3%
|Brent
|99,44
|-1,0%
|-8,6%
|5,3%
|63,4%
|49,4%
|30,2%
|Arany
|4 336,3
|-0,4%
|1,2%
|-5,6%
|0,3%
|16,4%
|144,0%
|Devizák
|EURHUF
|362,4
|0,1%
|-0,9%
|0,0%
|-5,6%
|-6,8%
|2,0%
|USDHUF
|316,7140
|0,3%
|0,0%
|2,0%
|-3,1%
|-4,1%
|4,6%
|GBPHUF
|421,9199
|0,1%
|-1,1%
|-0,4%
|-4,2%
|-5,3%
|1,8%
|EURUSD
|1,1443
|-0,3%
|-0,9%
|-2,0%
|-2,6%
|-2,8%
|-2,5%
|USDJPY
|157,4650
|0,0%
|1,5%
|-0,9%
|0,5%
|6,5%
|43,6%
|GBPUSD
|1,3347
|-0,2%
|-1,1%
|-2,0%
|-0,8%
|-1,1%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|86 201,38
|-0,4%
|14,1%
|10,1%
|-2,8%
|-23,5%
|97,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,95
|0,0%
|-0,9%
|4,8%
|18,9%
|19,9%
|272,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,43
|0,1%
|-2,3%
|6,3%
|19,9%
|26,8%
|-1 152,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,68
|-1,4%
|-2,6%
|2,6%
|-17,4%
|-17,5%
|80,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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