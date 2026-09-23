Fontos események jöhetnek ma, lefordulás a tőzsdéken

A Meta új AI-assziszztensének, a Muse-nak a gyors terjedése már a pénzügyi szektorban is komoly mozgásokat okoz. A befektetők attól tartanak, hogy az önálló feladatvégzésre képes AI-agentek idővel olyan szolgáltatásokat is átvehetnek, amelyekből ma a brókercégek és vagyonkezelők jelentős bevételhez jutnak - tudósított a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.