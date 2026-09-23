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Jelentős tőkét vont be Európa egyik legértékesebb védelmi technológiai startupja
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Jelentős tőkét vont be Európa egyik legértékesebb védelmi technológiai startupja

Portfolio
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A portugál–brit Tekever mesterséges intelligenciával vezérelt drónokat fejlesztő vállalat 580 millió dolláros tőkebevonást zárt le, amellyel a cégértékelése elérte a 6,4 milliárd dollárt, így Európa egyik legértékesebb védelmi technológiai startupjává vált - jelentette a CNBC.

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A befektetési kört a University of California Investments és a Baillie Gifford vezette, a Merlyn Advisors, a Crescent Cove, a Ventura Capital és az Iberis Capital részvételével. A Tekever autonóm felderítő drónokat fejleszt, amelyek 2022, vagyis Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta

több mint 50 ezer bevetési órát teljesítettek Ukrajnában.

A cég tavaly júliusban már jelentős megrendelést kapott, amikor a brit védelmi minisztérium a felderítési technológia beszállítójának választotta egy akár 400 millió font értékű, tízéves program keretében.

A Tekever a friss tőkét nemzetközi jelenlétének bővítésére, ipari és technológiai kapacitásainak fejlesztésére, valamint stratégiai akvizíciók felgyorsítására kívánja fordítani.

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A mesterséges intelligencia, az autonómia és a szuverén technológiai képesség alapvető lesz a demokratikus társadalmak biztonsága szempontjából az elkövetkező évtizedekben

– mondta Ricardo Mendes, a vállalat alapítója és vezérigazgatója.

A Tekever sikere jól illeszkedik az európai védelmi technológiai szektor általános fellendülésébe. Az európai újrafegyverkezési hullám nyomán idén több hasonló startup is rekordösszegű tőkét vont be. Júliusban a német Helsing 1,8 milliárd, a szintén német Quantum Systems pedig egymilliárd eurós finanszírozási kört zárt, míg júniusban a német Stark 500 millió eurót gyűjtött, augusztusban pedig a brit Cambridge Aerospace kapott 300 millió dolláros befektetést.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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