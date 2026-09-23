Lefordultak a tőzsdék, aggasztó folyamatok a kötvénypiacon

Miközben Európa tőkepiaci súlya látványosan csökken az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest, Magyarországon ezt a lemaradást több hazai tényező is súlyosbítja – mondta Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Szerinte Magyarországon kevés a tőke, drága a finanszírozás, és olyan szabályozási elemek is működnek, amelyek inkább külföldi befektetések felé terelik a megtakarításokat. A vagyonadó terveiről úgy vélekedett: egy ilyen intézkedés tovább növelné a magyar vállalatok eleve magas tőkeköltségeit, ezért ugyanúgy a hazai tőkepiac fejlődése ellen hatna, mint a hungarikumnak tekinthető, belföldi részvényeket terhelő tranzakciós illeték.