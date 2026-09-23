Megrázta a brókercégeket a Meta új AI-fejlesztése

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A félelmek középpontjába a Charles Schwab került, amelynek részvénye kedden több mint 6 százalékot esett. Az LPL Financial közel 7 százalékkal, a Raymond James több mint 3 százalékkal került lejjebb, miközben az amerikai pénzügyi szektor egésze is nyomás alá került.

A piac attól tart, hogy az AI-agentek egyre több befektetési és adminisztratív feladatot tudnak majd automatizálni, ami nyomást helyezhet a hagyományos pénzügyi közvetítők üzleti modelljére.

A Muse jelenleg még nem kereskedik önállóan a felhasználók helyett, a mostani árfolyamreakció azonban azt mutatja, hogy a befektetők már elkezdték árazni ennek hosszabb távú lehetőségét.

Nem minden brókercéget büntetett ugyanakkor a piac: a Robinhood árfolyama emelkedett, miután a társaság maga is aktívan épít AI-alapú szolgáltatásokat. A reakció így egyre inkább arról szól, hogy a befektetők megpróbálják szétválasztani az AI-forradalom potenciális nyerteseit és veszteseit.

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