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Megrázta a brókercégeket a Meta új AI-fejlesztése
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Megrázta a brókercégeket a Meta új AI-fejlesztése

Portfolio
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A Meta új AI-assziszztensének, a Muse-nak a gyors terjedése már a pénzügyi szektorban is komoly mozgásokat okoz. A befektetők attól tartanak, hogy az önálló feladatvégzésre képes AI-agentek idővel olyan szolgáltatásokat is átvehetnek, amelyekből ma a brókercégek és vagyonkezelők jelentős bevételhez jutnak - tudósított a CNBC.

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A félelmek középpontjába a Charles Schwab került, amelynek részvénye kedden több mint 6 százalékot esett. Az LPL Financial közel 7 százalékkal, a Raymond James több mint 3 százalékkal került lejjebb, miközben az amerikai pénzügyi szektor egésze is nyomás alá került.

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A piac attól tart, hogy az AI-agentek egyre több befektetési és adminisztratív feladatot tudnak majd automatizálni, ami nyomást helyezhet a hagyományos pénzügyi közvetítők üzleti modelljére.

A Muse jelenleg még nem kereskedik önállóan a felhasználók helyett, a mostani árfolyamreakció azonban azt mutatja, hogy a befektetők már elkezdték árazni ennek hosszabb távú lehetőségét.

Nem minden brókercéget büntetett ugyanakkor a piac: a Robinhood árfolyama emelkedett, miután a társaság maga is aktívan épít AI-alapú szolgáltatásokat. A reakció így egyre inkább arról szól, hogy a befektetők megpróbálják szétválasztani az AI-forradalom potenciális nyerteseit és veszteseit.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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