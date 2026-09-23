14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot
Üzlet

Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb rekordot döntöttek a kínai autógyártók az európai piacon augusztusban, amikor az összes újautó-eladás közel 12 százalékát szerezték meg. A távol-keleti márkák egyre inkább a hibrid modellekkel hódítanak, amelyekre egyelőre nem vonatkoznak az Európai Unió által a tisztán elektromos autókra kivetett büntetővámok - jelentette a Bloomberg.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

A Dataforce adatai szerint a BYD-hez hasonló kínai márkák

augusztusban minden negyedik hibrid, illetve minden harmadik plug-in hibrid értékesítését adták Európában.

A vásárlók körében továbbra is tartózkodás tapasztalható a tisztán elektromos autókkal szemben a töltőhálózat hiányosságai és a hatótáv miatti aggodalmak következtében, a hibrid modellek viszont jó átmenetet kínálnak számukra. Az akkumulátoros elektromos és hibrid autók iránti kereslet augusztusban 27 százalékkal ugrott meg, ellensúlyozva a tisztán belső égésű motorral hajtott járművek eladásainak visszaesését, így az összpiaci növekedés 4,6 százalékos volt.

A kínai hibrid modellekre jelenleg még nem vonatkoznak az EU által a kínai elektromos autókra kivetett büntetővámok, ám ez a helyzet hamarosan megváltozhat. A Handelsblatt értesülései szerint hasonló korlátozások bevezetése várható, a Bloomberg pedig arról számolt be, hogy Németország egy olyan gazdaságbiztonsági csomagon dolgozik, amely a hibridekre vonatkozó új vámokat is tartalmazhatja, és amelyet az EU elé terveznek terjeszteni.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Miben van még fantázia a tőzsdéken? – Jön a Portfolio befektetési klubja

Átalakul a Rába vezetése, négy új igazgatósági tag érkezhet

Az Egyesült Királyságban, ahol az uniós büntetővámok nem érvényesek, a kínai márkák piaci részesedése már meghaladja a 20 százalékot, és különösen népszerű például a Chery Automobile Jaecoo márkája. Európa legnagyobb piacán, Németországban a kínai gyártók részesedése egyelőre szerényebb, 6,4 százalékos volt augusztusban, ám Julian Litzinger, a Dataforce elemzője szerint a német piac mérete önmagában is rendkívül vonzóvá teszi a terjeszkedést.

Az elektromos autók eladásainak növekedése – amelyet részben az olyan országokban visszatérő vásárlási ösztönzők is hajtanak, mint Németország – komoly kihívás elé állítja az európai gyártók jövedelmezőségét, mivel az elektromos modellek árrése jellemzően alacsonyabb. A Volkswagen a múlt héten jelezte, hogy az elektromos átállás felgyorsulása különösen a Volkswagen személyautó-divízióját és az Audi márkát terheli meg.

Az októberi Párizsi Autószalonon az európai gyártók hazai pályán mutathatják meg válaszlépéseiket. A kínai márkák számára ugyanakkor az esemény jó lehetőséget kínál arra, hogy felvázolják a prémium szegmensbe való belépési terveiket, miután a tömegpiacon már sikerült megvetniük a lábukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Ütik tovább a forintot, már odalett teljesen az erősödés
Gyárbezárásra készül a Mercedes-Benz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility