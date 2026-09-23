Megtalálták a kiskaput a kínai autógyártók, letarolják az európai piacot

A Dataforce adatai szerint a BYD-hez hasonló kínai márkák

augusztusban minden negyedik hibrid, illetve minden harmadik plug-in hibrid értékesítését adták Európában.

A vásárlók körében továbbra is tartózkodás tapasztalható a tisztán elektromos autókkal szemben a töltőhálózat hiányosságai és a hatótáv miatti aggodalmak következtében, a hibrid modellek viszont jó átmenetet kínálnak számukra. Az akkumulátoros elektromos és hibrid autók iránti kereslet augusztusban 27 százalékkal ugrott meg, ellensúlyozva a tisztán belső égésű motorral hajtott járművek eladásainak visszaesését, így az összpiaci növekedés 4,6 százalékos volt.

A kínai hibrid modellekre jelenleg még nem vonatkoznak az EU által a kínai elektromos autókra kivetett büntetővámok, ám ez a helyzet hamarosan megváltozhat. A Handelsblatt értesülései szerint hasonló korlátozások bevezetése várható, a Bloomberg pedig arról számolt be, hogy Németország egy olyan gazdaságbiztonsági csomagon dolgozik, amely a hibridekre vonatkozó új vámokat is tartalmazhatja, és amelyet az EU elé terveznek terjeszteni.

Az Egyesült Királyságban, ahol az uniós büntetővámok nem érvényesek, a kínai márkák piaci részesedése már meghaladja a 20 százalékot, és különösen népszerű például a Chery Automobile Jaecoo márkája. Európa legnagyobb piacán, Németországban a kínai gyártók részesedése egyelőre szerényebb, 6,4 százalékos volt augusztusban, ám Julian Litzinger, a Dataforce elemzője szerint a német piac mérete önmagában is rendkívül vonzóvá teszi a terjeszkedést.

Az elektromos autók eladásainak növekedése – amelyet részben az olyan országokban visszatérő vásárlási ösztönzők is hajtanak, mint Németország – komoly kihívás elé állítja az európai gyártók jövedelmezőségét, mivel az elektromos modellek árrése jellemzően alacsonyabb. A Volkswagen a múlt héten jelezte, hogy az elektromos átállás felgyorsulása különösen a Volkswagen személyautó-divízióját és az Audi márkát terheli meg.

Az októberi Párizsi Autószalonon az európai gyártók hazai pályán mutathatják meg válaszlépéseiket. A kínai márkák számára ugyanakkor az esemény jó lehetőséget kínál arra, hogy felvázolják a prémium szegmensbe való belépési terveiket, miután a tömegpiacon már sikerült megvetniük a lábukat.

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