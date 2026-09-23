Miért tűnik alulértékeltnek a Richter?

2026. május 11-én megjelent a Portfolio.hu felületén egy terjedelmes interjú Orbán Gáborral, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójával. Sok egyéb mellett szóba került a Richter legfontosabb gyógyszere, a Vraylar is. A Richter szabadalma a gyógyszer hatóanyagára 2030 első felében jár le, ami a jelenlegi ismereteink szerint jelentős profitvisszaesést fog eredményezni. A kérdés az, hogy a társaság hogyan tudja ellensúlyozni a profitzuhanást. - Dobár Péter cikke.

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Orbán Gábor a Richter nagy kihívásával kapcsolatban kifejtette, hogy számára a legfontosabb „hogy a Vraylar nélkül is életképes és sikeres legyen a cég. Mindent ennek rendelünk alá.” Hozzátette azt is, hogy „Minden nagy szabadalomlejárattal szembesülő cégnél megfigyelhető egy nyomottabb árazás, mert fokozatosan derül ki, hogy a keletkező pénzáramot jól tudja-e hasznosítani a vállalat, ha nem, akkor visszaadja-e a befektetőknek. Fontos az is, hogy sikerül-e a költségszerkezetet hozzáigazítani az új pályához. Ezek jogos kérdések a befektetők részéről. Az utóbbi időben azt látom, hogy van bizalom felénk, és a közgyűlési eredmények is ezt mutatják, hogy a befektetők elégedettek velünk.”

Mégis mekkora probléma a Vraylar?

A cariprazin molekulát Vraylar néven a Richterrel kötött megállapodás keretében Észak-Amerikában az AbbVie értékesíti, végzi a gyógyszer marketingjét és a Richter úgynevezett royalty-t kap az AbbVie-től. A royalty hozzávetőleg az AbbVie Vraylar értékesítéséből származó bevételének 20%-a dollárban.

Az elmúlt években a Vraylar-ból származó royalty jellemzően a Richter teljes anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény több, mint 66%-át tette ki.

(A számítás során a Richter által megkapott Vraylar royalty-ből levonásra került a neuropszichiátria divízióra allokált értékesítés költség, illetve az igazgatási és egyéb működési költség, mivel a Richter gyártja a hatóanyagot. Utóbbi két költségelem enyhén felülbecsülheti a valós Vraylar-hoz kapcsolódó költségeket, mivel az üzletágra leosztott teljes összeggel került csökkentésre a Vraylar royalty-ből származó bevétel. Mindezeken túl 2024-ben és 2025-ben a 15%-os globális minimál adó került levonásra, míg 2024 előtt a 9%-os magyar társasági adó mértékével lett csökkentve az Vraylar royalty-ból származó nyereség.)

2025-ben például a Vraylar-ból származó royalty a teljes anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 90%- át érte el, ami azt sugallja, hogy a Richter részvény-árfolyamából a Vraylar-on túli gyógyszerportfólió csupán néhány ezer forintot tesz ki, nem meghaladva az 5-6 ezer forintot.

A Richter stratégiája szerint 2035-ig 7-8%-kal nőhet a társaság árbevétele a neuropszichiátriai üzletág bevétele nélkül, továbbá 2031-ben a neuropszichiátriai divízió nélküli tisztított EBIT-margin elérheti a 20%-ot. (Az elemzés későbbi részében minderről részletesebben is szó lesz.) A pénzügyi műveletek eredményét, illetve az adófizetési kötelezettséget nehéz számszerűsíteni, így 20%-kal lett mérsékelve a tisztított EBIT, így megkapva 2031-re az anyavállalat tulajdonosaira jutó 165 milliárd forintos eredményt. 10%-os diszkontrátát alkalmazva 88 milliárd forint jelenértéket kapunk, ami részvényenként 471 forintot tesz ki.

Az elmúlt néhány évben a Richter generikus üzletágának profittermelése stagnál, sőt inkább mérséklődik, míg a bioszimiláris divízió egyelőre nem tud profitot termelni. A nőgyógyászati szegmens szerencsére lassan ugyan, de bővül, köszönhetően az elmúlt években megkötött különböző megállapodásoknak. A Richter számos alkalommal vásárolt termékportfóliót, ami mára hozzájárul a társaság bevétel-generálásához.

Mindezek alapján nehéz 10-es P/E-rátánál többet feltételezni a Richter neuropszichiátriai üzletág nélküli értékelésekor. Mindezek alapján a neuropszichiátriai üzletág figyelembe vétele nélkül becsült részvényárfolyam 4 710 HUF/részvény.

Visszatérve a szabadalom lejáratához érdemes kiemelni, hogy a Richter jellemzően nem nyilatkozik arról, hogy 2030 után hogyan alakulhat a társaság profitabilitása, azonban egy augusztusi prezentációban az alábbi ábra található:

A Richter ábrája szerint a társaság várhatóan 2029-ben éri el profitabilitásának csúcsát, hiszen 2029- ben a nyeresége 1,0 +/- 0,05 milliárd euró körül alakulhat – részvényenként 1 954 +/- 100 forint a 2026.09.18-i MNB középárfolyamon átszámítva –, majd 2031-re több, mint megfeleződhet.

A www.businessinsider.com által gyűjtött piaci konszenzus szerint a Richter profitcsúcsa 2028-ra tehető, amikor 308,264 milliárd forintot érhet el, ami részvényenként 1657 forintnak felel meg. 2029 -ben a nettó eredmény 302,437 milliárd forint lehet, majd 2030-ban 162,486 milliárd forintra zuhanhat vissza.

A profitabilitás jelentős romlását jól szemlélteti a következő ábra is, ami 2023 és 2035 közötti időszakra vázolja fel a társaság tisztított EBIT-marginját, illetve a neuropszichiátria nélküli tisztított EBIT-marginját:

Ennek ellenére a következő években a Richter teljesítménye jelentősen javulhat, hiszen a neuropszichiátria nélküli tisztított EBIT-margin 11,3%-ról, 20% közelébe emelkedhet 2031-re, ami azonban igen jelentősen elmaradhat a jelenlegi 34%-os szinttől. 2029-ben, a csúcson, az EBIT-margin 36% közelébe emelkedhet.

A Richter által közzétett árbevétel előrejelzésen is látszik a szabadalom lejáratának hatása, azonban a neuropszichiátria nélküli árbevétel a 2025-os 1,6 milliárd euróról 2035-ig megduplázódhat, elérve a 3,2 3,5 milliárd eurót. Az éves átlagos növekedés 7-8% lehet a neuropszichiátria nélkül:

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Vraylar értékesítéséből származó royalty 2030 után 2-3 éven belül a 2029-es csúcshoz képest össze fog omolni. A negatív hatás sikeres ellensúlyozására a társaság előtt még sok feladat áll.

Fontos kiemelni, hogy a Richter az AbbVie-vel együttműködésben kutatja az RGH-932/ABBV-932 kódjelű molekulát, amit a Vraylar utódjának szánnak. Jelenleg a következő negyedévekben fázis II-es vizsgálatok várhatóak, így a vizsgált molekula még nagyon sok évre van a piaci bevezetéstől.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a Richter részvényeinek alulértékeltségét – a 2027-es P/E-ráta mindössze 7,7x az www.investing.com szerint, míg az EV/EBITDA is csupán 5,1x körül mozog (az adat forrása saját számítás és a www.businessinsider.com, a részvényárfolyam 2026.09.18-án 12 830 forint volt záráskor) – nagymértékben az okozza, hogy a Richter jelenleg egy „egy gyógyszeres” (Vraylar) gyógyszergyártó.

Mindemellett kisebb mértékben ugyan, de az ukrajnai háború továbbra is nyomás alatt tartja a régiós részvényeket, így a Richter részvényeit is. A forint elmúlt hónapokban bekövetkező erősödése sem támogatta a társaság részvényeinek jelentős árfolyamemelkedését.

A Vraylar royalty esetében kockázataként merülhet fel, ha esetleg piacra kerülne egy hatékony konkurens gyógyszer, igaz közeledve a szabadalom lejártához ez a kockázat egyre kisebbnek tűnik. Az is komoly kockázat, ha az RGH-932/ABBV-932 nem teljesít jól. Egyelőre a klinikai vizsgálatok még túlzottan koraiak, így a piac valószínűleg nem veszi figyelembe az RGH-932/ABBV-932 sikerét.

Peer group elemzés

A táblázat alapján megállapítható, hogy a legtöbb cég részvényéhez képest a Richter-részvények jelentősen alulértékeltnek tűnnek. Ez a megállapítás egészen 2030-ig, a Vraylar szabadalomlejáratáig igaz is, azonban a 2030-as várt profitcsökkenés miatt akkor már a drágább papírok közé fog tartozni.

Fontos kiemelni, hogy nagyon nehéz a Richter peer group-ját összeállítani, mivel nem igazán található olyan gyógyszercég, amely pontosan ugyanolyan tevékenységet végez, mint a Richter.

Talán egy kivétel van a Teva, hiszen a Teva az egyik legnagyobb generikus gyógyszergyártó, azonban a generikumok gyártása mellett bioszimiláris és originális készítményeket is forgalmaz, így jó összehasonlítási alapnak tűnik.

Természetesen az igaz, hogy a Teva egy igazi globális gyógyszeróriás, míg a Richter egyelőre inkább regionális, vagy európai, azonban a tevékenységi kör nagyon hasonló.

A Richter-részvények a Tevával szemben is jelentősen, 40-50%-kal alulértékeltnek tűnnek, még úgy is, hogy a Teva nettó hitelállomány/EBITDA mutatója 1,5x lehet 2027-ben – az adat forrása a www.businessinsider.com és saját számítás –, míg a Richter számottevő készpénzállományon ül. Fontos kiemelni, hogy a szabadalomlejárat miatt 2030-ban már jelentősen, 30-35%-kal drágábbnak tűnik a Richter a Teva-nál.

Halad a Richter, csak lassan

A társaság ugyan folyamatosan köt együttműködési megállapodásokat gyógyszerfejlesztésre, esetleg termék-, vagy kutatási portfólió megvásárlásra, azonban ezek összességében egyelőre nem tudják megközelíteni a Vraylar-ból származó bevételt. Csak 2026 első felében, közel fél tucat megállapodást kötött különböző cégekkel a Richter, azonban ezekből nyereségre leginkább közép- és hosszútávon lehet számítani.

Ki kell emelni, hogy 2026 júniusában a társaság bejelentette, hogy „A Richter és a Hetero globális együttműködést jelent be a szemaglutid injekció (az Ozempic® generikuma) fejlesztésére és forgalmazására” – áll a Richter 2026 második negyedéves jelentésében. A „fogyasztó gyógyszerek” közül a szemaglutid a hatóanyaga a Novo Nordisk Ozempic elnevezésű gyógyszerének.

2026 augusztusában a Richter bejelentette, hogy megállapodást kötött az Adalvo-val, hogy közösen fejlesztik az Eli Lilly Mounjaro és a Zepbound elnevezésű készítmények hatóanyagának (tirzepatid) generikus változatát.

A „fogyasztó gyógyszerek” piaca már ma is óriási, sok 10 milliárd dollár értékű, így a hatóanyagok generikus változatának forgalmazása várhatóan szintén jelentős árbevételt generálhat. Bíztató, hogy a Richter már most lépéseket tett abba az irányba, hogy a hatóanyagokra vonatkozó szabadalmak lejáratakor már kész generikus termékkel léphessen piacra.

A társaság jól láthatóan készül a Vraylar 2030-as szabadalmának lejártára, azonban a következő 1-2 évben látványos árbevétel- és nyereségugrásra – a Vraylar royalty-növekedésén túl – nem érdemes számítani, mivel hosszabb ideje nem került megkötése jelentősebb volumenű akvizíciós megállapodás.

Közben a Richter készpénzállománya óriásira duzzadt és tovább fog emelkedni

A Richter negyedéves gyorsjelentése szerint 2026 első félévének a végén a társaság 254,844 milliárd forintot kitevő nettó készpénz-állománnyal rendelkezett, ami a 2025 első félévi szinthez képest hozzávetőleg 60 milliárd forintos növekedést jelent.

Az elmúlt pár évtizedben az Richter jellemzően 2-3 évente véghez vitt akvizíciókat és elhasználta a felhalmozódott készpénztöbbletet, esetleg felvett némi hitelt, és 1-2 évre a nettó készpénz-állománya eltűnt.

A 2026 tavaszi közgyűlésen a részvényesek felhatalmazták a menedzsmentet, hogy nagyobb volumenű felvásárlást is végre hajthasson:

„egy vagy több részletben legfeljebb további 2 (kettő) milliárd euró összegű pénzügyi kötelezettséget vállaljon és egy vagy több részletben legfeljebb további 2 (kettő) milliárd euró összegű beruházásról, befektetésről vagy más társaság megszerzéséről saját hatáskörben döntsön.” – áll a közgyűlési határozatban.

Ez határozottan pozitív lépés, hiszen az igazgatóság így gyorsabban tud lépni, hiszen nem szükséges 2 milliárd euró összeghatárig összehívni a közgyűlést.

Mire lehetne fordítani a Richter hatalmas és folyamatosan növekvő készpénzállományát?

A magam részéről nem támogatom az osztalékfizetést, mivel az azt sugallja, hogy egy cég menedzsmentje nem bízik az általa irányított társaságban, miközben értelmes befektetési célpontot sem talál, így inkább visszaadja az évek során felhalmozódó készpénzt.

A Richternek most kellene bátornak lennie és méretes felvásárlásokat véghezvinni, így a 30 és 50% közötti osztalék-kifizetési rátát nagyon magasnak találom. A Richternek most jövőt kellene építeni és nem osztalékot fizetni.

Nyilván a tulajdoni szerkezet adottság, így a Magyar Állam a 25%-os pakettje után lehet, hogy minden körülmények között osztalékot szeretne felvenni, azonban sikeres akvizíciók esetében talán a Magyar Állam is megelégedne alacsonyabb osztalék-kifizetési rátával.

Szóba jöhet az osztalék alternatívájaként a sajátrészvény-visszavásárlás. Előnye, hogy nem keletkezik a tulajdonosoknak azonnali adófizetési kötelezettsége, egy akvizíció során ellenérték fizetésnél is szóba jöhet, ráadásul azt sugallná, hogy a társaság részvényei alulértékeltek.

A sajátrészvény-visszavásárlásnak a Richter esetében egy nagyon komoly hátránya lenne, mégpedig az, hogy a részvények még kevésébe lennének likvidek. Amíg mondjuk, az OTP-részvények esetében ez nem számottevő probléma, addig a Richter-részvények esetében az.

A legideálisabb pénzeszköz csökkentési mód termékportfólió, esetleg cég felvásárlás lenne, azonban ahogyan Orbán Gábor a májusi interjúban közölte, egyelőre nem találtak megfelelő célpontot.

Megítélésem szerint a Richter nettó készpénzállománya nyugodtan mínuszba is fordulhatna akár az éves megtermelt EBITDA háromszorosának a mértékéig is. Ez 1000 – 1200 milliárd forintnyi hitelfelvételt jelenthetne.

Természetesen minél közelebb járunk a szabadalomlejárat dátumához, úgy kellene egyre kisebb kockázatot vállalni, hiszen amíg 2026 és 2029 között a www.businessinsider.com piaci konszenzusa szerint a társaság EBITDA-ja 363 és 430 milliárd forint között alakulhat, addig 2030-ban már csupán 250 milliárd forintot tehet majd ki, ráadásul 2031-ben még tovább csökkenhet, így az EBITDA háromszorosa várhatóan nem haladhatja majd meg a 600-700 milliárd forintot 2030-ban.

Milyen egyéb lehetőség jöhet még szóba?

Ha a Richter menedzsmentje nem talál megfelelő felvásárlási célpontot, úgy az osztalékfizetés alternatívája lehetne felállítani egy alapot, amely tőzsdén jegyzet gyógyszergyártók részvényeibe fektetne.

Egy ilyen alap létrehozása ugyan nem tekinthető az alaptevékenység részének, azonban a Richternél felhalmozott szektorális ismeretanyag mégis kellően jó alapot biztosíthatna. A gyógyszergyártók értékelése esetében a kutatási portfólió árazása okozza a legnagyobb kihívást, azonban a Richternél a szektortársak kutatási portfóliójának beértékelése jóval könnyebben mehetne.

A Richter ROE-ja, a www.businessinsider.com adatai és saját számítás alapján, 2027-ben várhatóan 16,1% lehet, azonban 2030-ban és pláne 2031-ben már akár egyszámjegyű értéket is felvehet, ami nagyon alacsonynak tűnik.

Az idei és a következő 4 évben évi 100 milliárd forint félre tételével létrejöhetne egy 500 milliárd forintot kitevő alap, ami kellő méretű lehetne egy diverzifikált részvényportfólió kialakításához.

Az elemzésben már említésre került korábban a Teva. Jelenleg a cég részvényárfolyama jellemzően 35-40 dollár között mozog, azonban 3 évvel ezelőtt még bőven 10 dollár alatt lehetett megvenni. Az elmúlt 5 évben több alkalommal is be lehetett vásárolni 7-8 dollárért, ami azt jelentette, hogy a teljes Teva kutatási portfólióval együtt 10 milliárd dollárt sem ért a piac szerint, vagyis a cég 10%-át meg lehetett vásárolni kevesebb, mint 1 milliárd dollárból.

Az alacsony árfolyam oka elsősorban az volt, hogy hozzávetőleg 10 évvel ezelőtt, a Teva felvásárolt egy méretes generikus portfóliót, miközben nagyon eladósodott – az EBITDA közel 5-szörösét tette ki a nettó hitelállomány –, a generikus portfólió bevétel-generáló képessége nem érte el a várt szintet, így sok milliárdnyi leírást kellett végrehajtani. Emellett a Teva érintett volt az amerikai opiád botrányban, ami sok éven át terhelte a cég mérlegét perköltségekkel és kártérítéssel. 2026-ra ezek a problémák már a múlté, így a részvényárfolyam jelentősen emelkedett.

A Teva azért jó példa, mert most sem tűnik túlárazottnak és minden bizonnyal a Richter fontos konkurenségnek tartja, így szorosan figyelemmel kíséri a Teva körüli híreket.

Most is vannak nyűglődő gyógyszercégek. Például a Bayer szintén egy nem túl jól sikerült felvásárlás miatt szenved már hosszú évek óta. A peres költségek jelentősek, azonban ha egyszer lezárulnak a perek és a kártérítések összegére nem kell újabb céltartalékot képezni, akkor a Bayer-részvények is jó vételi lehetőséget kínálhatnak.

A Novo Nordisk szintén érdekes cég lehet, ha valaki hisz a társaság már piacon lévő fogyasztó gyógyszerében, illetve a cég következő generációs fogyasztó molekulájában. Mint már említése került a Richter is sorosan figyelemmel kíséri az elhízás elleni gyógyszerek piacát, így minden bizonnyal a Novo Nordisk-ről is sokkal pontosabb képe lehet a társaságnak, mint mondjuk alap-, vagy vagyonkezelőknek.

Az előző cégek említése csupán példa volt arra, hogy 5-10 éves befektetéssel nagyon komoly nyereséget lehet elérni a gyógyszer szektorban. A Richter mély iparági ismerete segíthet a kockázatok, nagyobb bukkanók kikerülésében.

Összegzésként

A Richter részvényei alulértékeltnek tűnnek, azonban a társaság jelenleg egy „egy gyógyszeres” (Vraylar) gyógyszergyártó, így a Vraylar szabadalomlejárata komoly profittörést fog okozni 2031 körül. Az addig felhalmozott óriási készpénzállományt – 2028-ban a www.businessinsider.com piaci konszenzusa szerint eléri az 531 milliárd forintot, míg 2029-ben a csúcson még látványosabban tovább emelkedhet – a legjobb lenne akvizíciókra felhasználni. A társaság nyugodtan eladósodhatna 2028-ig, szélsőséges esetben akár 1000 – 1200 milliárd forintnyi hitelállományt is felvállalhatna.

Amennyiben értelmes és nagy volumenű akvizíciókat nem tud a társaság végrehajtani, úgy a felhalmozott pénzállományt osztalék formájában kifizetheti a tulajdonosoknak.

Az osztalékfizetésénél talán jobb lehetőség lenne sajátrészvény-visszavásálársi program indítása, esetleg egy 500 milliárd forintot kitevő tőzsdén jegyzett gyógyszergyártókba fektető alap elindítása.

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