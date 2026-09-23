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Nagy változások jönnek a Mekiben
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Nagy változások jönnek a Mekiben

Portfolio
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Új pénzügyi célokat, átfogó képzési programot, valamint a franchise-partnereinek nyújtandó pénzügyi támogatási csomagot jelentett be a McDonald's a chicagói központjában tartott befektetői prezentációján - írta meg a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Információ és jelentkezés

A gyorsétterem-óriás júniusban mutatta be legújabb növekedési stratégiáját McDonald's > NEXT néven, amelynek alappillérei az új éttermi dizájn, az ízletesebb ételek és italok, a fogyasztói igényekre épülő innováció, valamint a jobb vendégélmény. A részletekre azonban csak most derült fény. A lépések hátterében az amerikai piac gyengélkedése áll, mivel az éveken át tartó magas infláció miatt a fogyasztók ritkábban látogatják az éttermeket.

A stratégia kulcseleme az éttermek felújítása, amelyet a McDonald's nagyjából tízévente vár el a franchise-partnereitől.

Emellett a vállalat bevezeti a Restaurant > NEXT programot is, amely új berendezéseket, technológiai fejlesztéseket és egy ArchIQ elnevezésű, mesterséges intelligenciával működő üzemeltetési rendszert foglal magában.

A fejlesztések jelentős beruházást igényelnek a franchise-partnerektől, ezért a McDonald's bérletidíj-könnyítésekkel és közvetlen tőkejuttatással is támogatja őket. 2036-ig a vállalat akár 8,5 milliárd dollárt fordíthat erre a célra, amelyből mintegy 5 milliárd dollár már 2030-ig megvalósul. A 2027 és 2030 közötti időszakban a cég évi 1,5–2 milliárd dolláros többletberuházást tervez a NEXT program keretében, a szokásos, évi mintegy 3 milliárd dolláros tőkekiadásokon felül. A vállalat számításai szerint a hatékonyságnövekedés az átlagos amerikai étteremben évi mintegy 100 ezer dollárral növelheti a cash flow-t, a befektetés pedig nagyjából négy év alatt megtérülhet.

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A megnövekedett kiadások ellenére a McDonald's a működési marzs jelentős javulását célozza meg: 2030-ra az 50 százalékos sáv alsó-középső tartományát irányozza elő, szemben a 2025-re várt 46,1 százalékkal. Az általános és adminisztratív költségeknél (G&A) is hatékonyságnövelést terveznek: a rendszerszintű árbevétel arányában mért kiadásokat a jelenlegi 2,2 százalékról 1,9 százalékra kívánják csökkenteni 2030-ra.

A globális terjeszkedés terén a vállalat jövőre a rendszerszintű árbevétel-növekedés mintegy 2,5 százalékát várja az új étteremnyitásoktól, ez az arány 2030-ra 2 százalékra mérséklődik. Az étlapstratégiát tekintve a McDonald's a csirke- és italkategóriákban egyaránt mintegy 1,5 százalékpontos globális piaci részesedésnövekedésre törekszik 2030-ig, miközben a marhahúspiacon is meg kívánja őrizni vezető pozícióját.

Az ételminőség javítása érdekében a cég Make It Golden néven többéves képzési programot indít, amelynek célja az egységes minőség és a jobb kiszolgálás biztosítása.

A programot október 5-én, Ray Kroc 124. születésnapján kezdik bevezetni – ő volt az, aki a hamburgerezőből globális vállalatbirodalmat épített.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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