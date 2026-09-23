Nehéz helyzetbe került a Bosch

A német ipari óriáscég árbevétele az év első hat hónapjában 3,6 százalékkal, 46,4 milliárd euróra emelkedett, ami elsősorban a nemrég felvásárolt fűtés- és hűtéstechnikai üzletágnak köszönhető.

A vállalat változatlanul hagyta a 2026-os teljes évre vonatkozó előrejelzését, így továbbra is 2–5 százalékos árbevétel-növekedéssel és 4–6 százalékos üzemi marzzsal számol.

A gyengébb teljesítmény hátterében a globális autóipart érintő általános nyomás áll. Az autógyártók visszafogják a termelést és a beruházásokat, miközben a kínai márkák egyre élesebb versenyt támasztanak, az elektromos járművekre való átállás pedig a vártnál lassabbnak és költségesebbnek bizonyul. A Volkswagen, a Bosch egyik legnagyobb megrendelője, a múlt héten rontotta az idei eredményvárakozását a kínai piacán tapasztalt éles visszaesés miatt.

A cégcsoport teljesítményét leginkább az autóalkatrészeket gyártó mobilitási divízió fogta vissza az első félévben, ahol az árbevétel csökkent, az üzemi marzs pedig szűkült. A cég 270 millió euró értékcsökkenési leírást számolt el a gyártóeszközökre, mivel az elektromos járművek piaci térnyerése elmarad a várakozásoktól.

Az üzemi marzs összességében 5,1 százalékról 4,6 százalékra szűkült a júniussal zárult félévben. A Bosch ebben az időszakban több mint 6500 munkahelyet szüntetett meg, ebből mintegy 4000-et Németországban.

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