Rossz hírt közölt a Zwack, fontos tendert veszített el a társaság

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A Zwack korábban meghívást kapott a Diageo teljes portfóliójának – köztük a sörök, szeszes italok és fogyasztásra kész (RTD) italok – hazai értékesítésére kiírt pályázatra. A tender eredménye alapján azonban az év végével lezárul a két vállalat közötti forgalmazói együttműködés.
A döntés a folyó, 2027. március 31-én záruló üzleti év eredményeire még nem gyakorol érdemi hatást. A Zwack ugyanis az év első kilenc hónapjában még ellátja a disztribútori feladatokat, a korábbi évek tapasztalatai alapján pedig ez az időszak adja az érintett termékkör éves árbevételének 85 százalékát.
Hosszabb távon azonban komoly átrendeződést hoz a lépés, mivel a Diageo portfóliója eddig a Zwack teljes árbevételének mintegy 20 százalékát tette ki. A cég előrejelzése szerint a 2027/2028-as üzleti évtől kezdve a jelenlegi eredmény
nagyjából 15 százalékkal eshet vissza a szerződés megszűnése miatt.
A menedzsment a kieső árbevétel pótlása érdekében saját fejlesztésű termékek bevezetését, valamint újabb nemzetközi márkák forgalmazásba vételét vizsgálja, abban bízva, hogy ezekkel tompítható vagy akár teljesen ellensúlyozható az eredménykiesés.
Az üzleti kapcsolat átalakulásával párhuzamosan a testületek összetétele is megváltozik, 2026. december 31-i hatállyal ugyanis megszűnik a Diageót képviselő két-két tag megbízatása a Zwack igazgatóságában és felügyelőbizottságában.
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