Súlyos szigorítás jöhet: törvénnyel vághatnak vissza a fű alatt terjeszkedő nagybefektetőknek

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A felülvizsgálatot az UniCredit lépései váltották ki, az olasz pénzintézet ugyanis 2026 májusára növelte részesedését a Commerzbankban, majd önkéntes vételi ajánlatot tett, ám a Commerzbank árfolyamához képest érdemben nem kínált prémiumot. Az ajánlat lezárulása után – ami várhatóan az év végéig megtörténik – az olasz bank átlépi a 30 százalékos küszöbértéket, ami után már szabadon vásárolhat további részvényeket,

így fokozatosan kiterjesztheti a befolyását, és akár az irányítást is átveheti.

A szövetségi pénzügyminisztérium jelenleg vizsgálja, szükséges-e a hatályos vállalatfelvásárlási törvény módosítása

– közölte a tárca szóvivője a Handelsblatt című napilappal. A felülvizsgálat még nem zárult le.

Jens Weidmann, a Commerzbank felügyelőbizottságának elnöke még augusztusban bírálta az UniCreditet, amiért az anélkül épített ki jelentős pozíciót, hogy megfelelő kontrollprémiumot fizetett volna. Weidmann szerint ez rávilágít a német vállalatfelvásárlási jog felülvizsgálatának szükségességére. A közelmúltban hasonló stratégiát követett a brit Frasers csoport a Hugo Boss esetében, valamint az olasz MediaForEurope a ProSiebenSat.1-nél; a kritikusok ezeket az akciókat nyomott árú vételi ajánlatoknak, úgynevezett "low ball offernek" nevezik.

A német vállalatfelvásárlási törvény értelmében az a befektető, aki átlépi a 30 százalékos szavazati küszöböt, köteles kötelező vételi ajánlatot tenni a többi részvényes felé. A Commerzbank esete ugyanakkor rámutat arra, hogy a formális küszöbérték és a tényleges befolyás megszerzése között rés tátong: az érdemi felár nélküli önkéntes ajánlat kevéssé vonzó a részvényesek számára, a felvásárló viszont a 30 százalékos határ átlépése után már fokozatosan növelheti a részesedését. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában ennél jóval szigorúbb szabályozás van érvényben.

Az esetleges reform érintheti többek között a meghatározó befolyás megállapításának módját, a minimális felár mértékét, valamint az önkéntes ajánlatok jogkövetkezményeit. Ugyanakkor a kisebbségi részvényesek védelmét egyensúlyba kell hozni a német tőkepiac nyitottságával, a túlságosan szigorú szabályok ugyanis megdrágíthatják a felvásárlásokat, és elriaszthatják a stratégiai befektetőket. A felülvizsgálat várhatóan nem gyakorol közvetlen hatást a Commerzbankot érintő, jelenleg is zajló tranzakcióra, mivel a tárcán belüli vizsgálatot még konkrét jogalkotási javaslatok kidolgozásának és parlamenti vitának kell követnie.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio