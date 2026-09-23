Zsinórban hetedik éve veszteséges a Manchester United

A növekvő veszteség annak ellenére következett be, hogy Jim Ratcliffe brit milliárdos, a klub kisebbségi tulajdonosa és futballügyekért felelős vezetője
határozott lépéseket tett a nyereségesség helyreállításáért, így létszámleépítést hajtott végre és megemelte a jegyárakat is.
A húszszoros angol bajnok az utóbbi három üzleti évben – a 2024-es pénzügyi évtől kezdődően – összesen közel 190 millió font veszteséget halmozott fel. Ez az összeg a Premier League pénzügyi fenntarthatósági szabályainak (PSR) tükrében különösen aggasztó, mivel a liga előírásai hároméves ciklusban legfeljebb 105 millió font veszteséget engedélyeznek, bizonyos – például az infrastruktúrára, az akadémiára, a jótékonyságra és a női labdarúgásra fordított – kiadások levonása után. Omar Berrada vezérigazgató a beszámolóhoz fűzött közleményében kiemelte, hogy a klub továbbra is fegyelmezett pénzügyi politikát alkalmaz.
A számok ugyanakkor nem csak rossz híreket hoztak. Az előző idényben Michael Carrick irányításával a csapat a Premier League harmadik helyén végzett, ezzel kivívta a Bajnokok Ligája-szereplés jogát. Ennek köszönhetően a Manchester United a 2027-es pénzügyi évre rekordbevételt, 740-760 millió fontot prognosztizál, szemben az idén jelentett 677,6 millió fonttal.
A klub New York-i tőzsdén jegyzett részvényei, amelyek idén eddig mintegy 24 százalékot erősödtek, a szerdai nyitás után 3,6 százalékot estek. A csapat a jelenlegi bajnoki idényben öt forduló után öt ponttal a tabella 12. helyén áll, mindössze egyetlen győzelemmel.
Forrás: Reuters
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