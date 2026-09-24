Belső viszályt robbantott ki az Orbán-kormányban a százmilliárdos magyar űrprogram, most kérdéses, mi lesz a sorsa

A műholdrendszer kiépítésének gondolata még 2018-ban, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztossá kinevezése után fogalmazódott meg. A projektet a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium közösen dolgozta ki azzal a céllal, hogy egy kettős – polgári és katonai – felhasználású rendszert hozzanak létre. Az elképzelés szerint az űreszköz a hagyományos kommunikációs feladatok mellett alkalmas lett volna a harctéri események vagy épp a migrációs folyamatok nyomon követésére is.

Ferencz Orsolya 2023 kora őszén a Karmelita kolostorban ismertette a mintegy 250 milliárd forintos költségvetésű koncepciót. A miniszteri biztos akkor határozottan amellett érvelt, hogy a programot nemzetbiztonsági okokból kizárólag a magyar államnak szabadna lebonyolítania.

Bár az akkori miniszterelnök felismerte a rendszer stratégiai jelentőségét, a következő hetekben váratlan fordulat történt, a Direkt36 szerint ugyanis Orbán Viktor személyesen döntött úgy, hogy a beruházást a Fidesz-kormányhoz szorosan kötődő 4iG-re bízza.

A lépés heves ellenállást váltott ki a koncepción dolgozó tárcák részéről. A minisztériumok képviselői arra figyelmeztettek, hogy a vállalat nem rendelkezik a szükséges nemzetbiztonsági minősítéssel, a magántőkealapok miatt átláthatatlan a tulajdonosi háttere, ráadásul ez a felállás komolyan megnehezítheti a magyar műhold bekapcsolását a NATO védelmi rendszerébe. Az egykori miniszterelnök azonban figyelmen kívül hagyta ezeket a kritikákat.

A tavaszi kormányváltás most alaposan átírhatja a terveket. Miután a Fidesz áprilisban elvesztette a választásokat, és Orbán Viktor 16 év után kiszorult a hatalomból, a Tisza-kormány megkezdte a 4iG-vel kötött állami megállapodások teljes körű átvilágítását. Kormányzati források szerint az eddigi vizsgálatok abba az irányba mutatnak, hogy az előző vezetés az állam számára kifejezetten kedvezőtlen üzletet kötött.

A 4iG a bírálatokra reagálva azzal védekezik, hogy a magáncég bevonása miatt az államot nem terheli beruházási költség, csupán a kiépült rendszer által nyújtott szolgáltatásokért kell majd fizetnie. A vállalat hozzátette, hogy amennyiben nem tudnák teljesíteni a vállalásaikat, egy nemzetközi pénzintézet bankgaranciája biztosítja, hogy a magyar állam kamatostul visszakapja a pénzét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán