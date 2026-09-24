Beperelték a Polymarketet, súlyos következményei lehetnek az ügynek

New York állam főügyésze, Letitia James keresetet nyújtott be a Polymarket előrejelzési piaci platform ellen, mert engedély nélküli szerencsejáték-üzemeltetéssel és függőség kialakításával vádolja. Az eljárás egy szélesebb körű állami fellépés része az egyre népszerűbb eseményalapú fogadási iparág ellen - írja a Reuters.

A manhattani állami bíróságon benyújtott kereset szerint

a Polymarket a New York-i Állami Szerencsejáték-bizottság engedélye nélkül működik, emellett

szerencsejáték-függőséget idéz elő, különösen a 21 év alatti felhasználók körében.

New York állam polgári jogi bírságot, az illegálisan szerzett bevételek elkobzását, valamint az ügyfelek teljes kártalanítását követeli.

Az ügy nem egyedi, hiszen James két hónappal korábban a rivális Kalshi ellen indított hasonló eljárást, öt hónapja pedig a Coinbase Financial Markets és a Gemini Titan ellen nyújtott be keresetet. A főügyész mindegyik platformot azonos jogalapon, engedély nélküli szerencsejáték-szervezés miatt támadta meg.

Az előrejelzési piacok úgynevezett eseménykontraktusokon keresztül teszik lehetővé, hogy a felhasználók sportmérkőzések, választások vagy kulturális események kimenetelére fogadjanak. A Polymarket a 2020-as alapítása óta a világ legnagyobb ilyen platformjává nőtte ki magát, bejelentett piaci értéke pedig meghaladja a 20 milliárd dollárt. Az iparág népszerűsége különösen a 2024-es elnökválasztás után ugrott meg, amikor az előrejelzési piacok pontosabbnak bizonyultak a közvélemény-kutatóknál Donald Trump győzelmének előrejelzésében.

A Polymarket több mint három évig nem volt elérhető az amerikai piacon, de 2025 decemberében újraindult, miután a szövetségi Határidős Árupiaci Kereskedelmi Bizottság (CFTC) zöld jelzést adott. A platformba a Trump elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. által is támogatott 1789 Capital kockázatitőke-alap is befektetett, emellett

Trump Jr. a Polymarket tanácsadója is.

Az ügy mögött komoly hatásköri vita húzódik meg, mivel a CFTC kizárólagos szabályozási jogkört követel az előrejelzési piacok felett, míg az egyes tagállamok – köztük New York – a saját szerencsejáték-törvényeik alapján lépnek fel.

A szövetségi fellebbviteli bíróságok megosztottak a kérdésben, így nem kizárt, hogy végül a Legfelsőbb Bíróságnak kell döntenie. A Polymarket jogi igazgatója, Neal Kumar csalódottságát fejezte ki a per miatt, és jelezte, hogy a cég kész az érdemi párbeszédre a hatóságokkal.

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