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Évek óta ez a legjobb étterem Magyarországon a szakértő szerint
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Évek óta ez a legjobb étterem Magyarországon a szakértő szerint

Portfolio
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A szerdai Checklist podcastban (17.43-tól) a magyar vendéglátás keserű helyzetéről beszélgettünk Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértővel, aki a Dining Guide étteremkalauz felelős kiadója is. A friss kiadvány összeállításakor azzal szembesültek a szakemberek, hogy egyre súlyosabb probléma van a szektorban: jelentősen csökken a fizetőképes kereslet, a középosztály egyre kevésbé tudja eltartani az éttermeket, kevés új hely nyit, és fájóan hiányoznak a minőségi középkategóriás vendéglátóhelyek a piacról. A beszélgetésben - a gazdasági vonatkozások mellett - természetesen megnéztük az idei díjazottakat is, és a piacon megjelent új, izgalmas konyhákra is kitértünk. Herczeg Zoltán azt is elmondta, melyik étterem az, ami a kiadvány szerkesztői szerint stabilan a legmagasabb színvonalat képviselte Magyarországon az elmúlt években.

Adásunk első felében egyébként egy rég, egészen pontosan 20 éve nem látott eseményről számolunk be: kedden az MNB Monetáris Tanácsa az inflációs cél csökkentéséről döntött, ami 2028-tól lesz érvényes. Hasonlóra 2005 óta nem volt példa - hogy most mi történt, és mi a helyzet az alapkamattal, arról Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Optimista az MNB inflációs előrejelzése – (02:01)
  • Komoly problémák a vendéglátásban – (17:43)

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