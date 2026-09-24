Évek óta ez a legjobb étterem Magyarországon a szakértő szerint

Holdblog Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he

Bankmonitor Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén? Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeket is várhatott arra, hogy a befektetése ismét pozitív tartományba kerüljön. A Nikkei 225

Grandio Blog Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga

RSM Blog Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy

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Holdblog Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen

Holdblog Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.