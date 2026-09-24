Ez a lakosságot is érinteni fogja: átalakítja a Tisza-kormány az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert

Átalakítják az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert (EKR) az iparági egyeztetések alapján - mondta Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) energetikáért felelős államtitkára csütörtökön háttérbeszélgetésen, Budapesten.

Kiemelte: céljuk, hogy az EKR kiszámítható és fenntarthatóbb rendszer legyen, amely

valódi energiamegtakarítást eredményez az ipari és lakossági felhasználóknál egyaránt.

A mostani EKR-rel a fő gond az, hogy forrásai alacsony hatásfokkal hasznosulnak, és lehetőséget ad a visszaélésekre - tette hozzá.

Az EKR európai uniós elvárás alapján működik a tagországokban, Magyarországon 2021 óta írja elő az energiaszolgáltatók és energiakereskedők számára, hogy intézkedéseikkel energiamegtakarítást érjenek el a végső energiafelhasználóknál.

Az államtitkár kifejtette, fontos, hogy az EKR-ben valós megtakarításokat eredményező fejlesztések valósuljanak meg, amelyek gazdaságilag a legtöbb hasznot hozzák.

Tótth András ismertette, a tervek szerint

az új EKR-hez szükséges jogszabályokat még az idén elfogadják, és 2027. január elsejétől lépnek hatályba.

A tervezett változtatásokról elmondta: az új EKR

elsősorban az ipart motiválja majd transzparensen az energiafelhasználás csökkentésére,

a lakosságnál pedig főként az energiaszegényebb háztartásokban keletkezhetnek megtakarítások.

Az új rendszer minimalizálja a visszaéléseket a több és célzott ellenőrzéssel, a szigorúbb szankcióval - emelte ki.

Szakértők bevonásával átdolgozzák az EKR-ben megvalósítható projekteket felsoroló katalógust, a vitatott elemeket törlik, javítják. Ezzel a munkával várhatóan jövő év tavaszára készülnek el - tette hozzá. Céljuk, hogy a rendszer olyan stabil, kiszámítható kereteket adjon az energiaszektornak, amelyet

legalább négy évig nem kell módosítani

- mondta Tótth András.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt