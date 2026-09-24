Fordulat Tiborcz Istvánék budai elitklubjánál: jócskán csökkentik a több millió forintos tagdíjat

A 2023 szeptemberében, a korábbi Fonográf Klub helyén megnyílt zártkörű létesítmény eredetileg az angolszász privát klubok exkluzív hagyományait kívánta újraéleszteni. Induláskor a hazai elit legszűkebb rétegét célozták meg, amit a szigorú belépési feltételek is tükröztek, hiszen a tagságról egy titkos összetételű, ötfős bizottság döntött.

A belépési küszöb is kiemelkedően magas volt, mivel a mintegy 1,5 millió forintos (4000 eurós) egyszeri csatlakozási díj mellett nagyjából

3,7 millió forintos (9500 eurós) éves tagdíjat kellett fizetniük a kiválasztottaknak.

Az október 3-tól érvénybe lépő új szabályzat azonban jelentős nyitást hoz. A csatlakozási díjat teljesen eltörlik, az éves tagdíjat pedig 1,5 millió forintra mérséklik, miközben ezzel párhuzamosan a felvételi követelmények is lazulnak.

A különféle sportpályákkal, wellness-részleggel és étteremmel felszerelt komplexum a diszkrét üzleti tárgyalások kedvelt helyszíne. Az intézményről legutóbb a Direkt36 az Orbán család gazdasági birodalmát bemutató dokumentumfilmjében közöltek rejtett kamerás felvételeket. Ezeken a házigazdák illegális szerencsejátékról is említést tettek, jóllehet az üzemeltetők utólag azzal védekeztek, hogy a tagok kizárólag játékpénzt használtak – idézi fel a 444.

A mostani árcsökkentés hátterében átfogó átalakítás állhat: a portál értesülései szerint a klub jelentősen csökkentette a dolgozói létszámot, és teljes profilváltásra készül. A leépítésekkel, a tagdíjcsökkentés okaival, valamint a tervezett irányváltással kapcsolatban megkeresést küldtek az üzemeltető BDPST Groupnak is.

A budai klubot üzemeltető Tusculanum Hegyvidék Üzemeltető Kft. 2023-ban 134 millió forintos, 2024-ben 610 milliós, 2025-ben pedig 110 milliós veszteséget termelt.

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