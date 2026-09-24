Hangulatromlás a tőzsdéken, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mérsékelt hangulatromlás a részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,9 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,95 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,53 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,36 százalékos pluszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,38 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,33 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,29 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma már hajnalban megkezdődik az adatközlési sor a japán szeptemberi bmi-vel, majd az euróövezet augusztusi újautó-értékesítési számai következnek. Magyarországon az MNB az augusztusi hitelintézeti előzetes statisztikai mérleget publikálja. Németországból a szeptemberi Ifo üzleti index érkezik, az Egyesült Államokban pedig a munkanélküli-segély iránti kérelmek mellett a második negyedéves folyó fizetési mérleget hozzák nyilvánosságra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 76,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 511,59
|-0,7%
|0,1%
|-3,3%
|7,2%
|11,3%
|48,2%
|S&P 500
|7 706,03
|-0,8%
|2,0%
|0,4%
|12,6%
|15,8%
|73,2%
|Nasdaq
|30 470,29
|-0,9%
|5,3%
|4,0%
|20,7%
|24,0%
|98,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 018,95
|0,0%
|1,7%
|-1,5%
|29,2%
|42,9%
|119,4%
|Hang Seng
|24 834,12
|-1,0%
|0,5%
|-4,5%
|-3,1%
|-5,1%
|1,3%
|CSI 300
|4 517,28
|-0,6%
|0,8%
|-2,2%
|-2,4%
|-0,1%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 410,63
|-0,7%
|-0,5%
|-2,8%
|3,8%
|7,6%
|62,4%
|CAC
|8 123,41
|-0,4%
|-0,2%
|-4,3%
|-0,3%
|3,2%
|21,2%
|FTSE
|10 705,26
|0,0%
|0,2%
|-1,0%
|7,8%
|16,1%
|51,2%
|FTSE MIB
|51 987,49
|-0,2%
|0,0%
|-1,3%
|15,7%
|22,4%
|99,3%
|IBEX
|19 632,2
|-0,6%
|0,0%
|-1,6%
|13,4%
|29,5%
|121,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|152 002,3
|0,4%
|-1,4%
|2,2%
|36,9%
|53,8%
|192,6%
|ATX
|6 908,28
|-0,2%
|1,4%
|4,2%
|29,7%
|48,8%
|87,4%
|PX
|2 729,62
|-0,5%
|-0,5%
|-2,0%
|1,6%
|18,3%
|108,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 830
|0,0%
|-2,8%
|1,2%
|30,6%
|60,4%
|156,1%
|Mol
|5 195
|1,7%
|-0,9%
|3,6%
|76,7%
|92,1%
|112,4%
|Richter
|12 670
|0,6%
|0,6%
|-1,6%
|28,4%
|26,3%
|47,0%
|Magyar Telekom
|2 542
|-0,2%
|-1,5%
|0,0%
|41,9%
|38,6%
|495,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,38
|-3,1%
|-9,9%
|7,1%
|63,1%
|46,5%
|27,3%
|Brent
|103,29
|3,9%
|-2,4%
|9,4%
|69,7%
|52,7%
|37,1%
|Arany
|4 295,16
|-0,9%
|-1,4%
|-6,5%
|-0,7%
|13,7%
|145,6%
|Devizák
|EURHUF
|365,1400
|0,8%
|0,2%
|0,8%
|-4,9%
|-6,3%
|2,7%
|USDHUF
|320,2561
|1,1%
|1,4%
|3,2%
|-2,0%
|-3,1%
|5,8%
|GBPHUF
|425,0049
|0,7%
|-0,4%
|0,4%
|-3,5%
|-4,8%
|2,1%
|EURUSD
|1,1402
|-0,4%
|-1,2%
|-2,3%
|-2,9%
|-3,3%
|-3,0%
|USDJPY
|157,2750
|0,0%
|1,4%
|-1,1%
|0,3%
|6,4%
|42,8%
|GBPUSD
|1,3264
|-0,6%
|-1,4%
|-2,6%
|-1,4%
|-1,9%
|-3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 384,56
|-2,1%
|10,8%
|7,7%
|-4,9%
|-24,7%
|87,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,1
|3,0%
|1,7%
|8,0%
|22,5%
|24,7%
|262,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,53
|2,8%
|1,2%
|9,3%
|23,2%
|30,2%
|-1 483,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,82
|2,4%
|0,5%
|5,2%
|-15,3%
|-15,1%
|85,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
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