Hangulatromlás a tőzsdéken, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Grandio Blog Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga

RSM Blog Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

GDPR MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges

Holdblog Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen

Bankmonitor A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében? Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef

Holdblog Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.

Holdblog Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post