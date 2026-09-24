Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

A Nasdaq már 0,8, a Dow 0,6, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban tartózkodik.

A hangulatromlás annak tudható be, hogy az amerikai tőzsdenyitást követően ismét emelkedni kezdtek a kötvényhozamok. A 10 éves pedig már egészen 5,15 százalékig emelkedett, amivel idei új csúcsára emelkedett.

Eközben a piaci szereplők az iráni háborúval kapcsolatos deeszkalációt is elkezdték kiárazni, melynek eredményeként a Brent árfolyama 3 százalékos emelkedést követően 106 dollár fölé ugrott.