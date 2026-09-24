Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nem sokáig tartott az olaj esése
A Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló tárgyalások hírének hatására átmenetileg esett a WTI típusú kőolaj árfolyama a csütörtöki kereskedésben, de már ismét emelkedik: jelenleg 3,7%-os pluszban van.
Már nem egyértelműen negatív az irány
Az euró és a forint dollárral szembeni erősödése mellett kis időre pozitív tartományban is járt az S&P 500 és a Nasdaq a csütörtöki kereskedésben, és jelenleg is a szerdai záróértéke körül ingadozik ez a két index, miközben a Dow még 0,3%-os csökkenést mutat. A hangulat feltételezhetően az Iránról érkező biztató hírek hatására javult a tőzsdenyitáskori állapothoz képest.
Távozik az MBH Bank felügyelőbizottságának az elnöke
Újabb felügyelőbizottsági változásról adott hírt az MBH Bank.
Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét
Kisebb mínuszban zárta a napot a magyar tőzsde, a hazai nagypapírok közül ezúttal is a Mol teljesített a legjobban.
Kilőtt az olaj, új csúcson a 10 éves amerikai hozam
A Nasdaq már 0,8, a Dow 0,6, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban tartózkodik.
A hangulatromlás annak tudható be, hogy az amerikai tőzsdenyitást követően ismét emelkedni kezdtek a kötvényhozamok. A 10 éves pedig már egészen 5,15 százalékig emelkedett, amivel idei új csúcsára emelkedett.
Eközben a piaci szereplők az iráni háborúval kapcsolatos deeszkalációt is elkezdték kiárazni, melynek eredményeként a Brent árfolyama 3 százalékos emelkedést követően 106 dollár fölé ugrott.
Esés Amerikában
A tegnapi mérsékelt esés után folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 és a Dow Jones 0,3-0,4 százalék mínuszban áll. A befektetők a magas állampapírpiaci hozamok miatt aggódnak.
Nagy megrendelést nyert az Alteo, közel 5,5 milliárdos üzletet kötött
Nagy megrendelést nyert el az Alteo, közel 15 millió eurós, jelenlegi árfolyamon közel 5,5 milliárd forintos szerződést kötött a TVK-Erőművel. Az energetikai vállalat a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének energiaellátását biztosító erőmű gázturbináját cseréli le, és a kapcsolódó segédrendszereket is felújítja. A munkák a tervek szerint 2029 májusa és augusztusa között zajlanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mínuszok Európában
A kereskedési idő felénél még mindig mínuszban vannak az európai részvénypiacok. A reggel nyitáshoz képest a magyar tőzsde is lejjebb csúszott, a BUX index már 0,4% mínuszban áll, amiben nagy szerepe van annak, hogy az OTP papírjai több mint 1%-os esésben állnak. A befektetők a magasra kúszó állampapírhozamokat figyelik, de közben a hormuzi konfliktus sem oldódott még meg. Ráadásul kijöttek a legfrissebb európai autóértékesítési statisztikák, amiből az derült ki, hogy az európai gyártók piaci részesedést veszítenek.
Ütik az európai autógyártókat
Nagyot esnek ma az európai autógyártók részvényei, a BMW, a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes árfolyama is komoly mínuszban áll. Több rossz hír érkezett egyszerre a szektorból: a Mercedes újabb jelentős költségcsökkentésre készül Németországban, a friss értékesítési adatok alapján az európai gyártók tovább veszítenek piaci részesedésükből a gyorsan terjeszkedő kínai márkákkal szemben, ráadásul elemzői leminősítések is érkeztek, a BMW ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Esnek a német autógyártók
Nagyot esett ma a Volkswagen és a BMW részvény árfolyama is. Részben azért, mert kijöttek a legfrissebb augusztusi európai autóértékesítési statisztikák, amiből kiderült, hogy a kínai gyártók tovább növelték piaci részesedésüket, miközben több német gyártó is veszített. Az összességében 5 százalékkal növekvő piacon nagyot nőtt a BYD, a Leap Motor vagy a SAIC is, eközben a Volkswagen eladásai csökkentek, a BMW nagyjából stagnált.
Kis esés Európában
Mérsékelt eséssel nyitották a napot a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is 0,2 százalékot veszített az értékéből. Az esésben az élen az autóipari részvények állnak, a Volkswagen és a BMW is több mint 2 százalékot esett.
Mínuszban a magyar tőzsde
A nyitás után nem sokkal lefordult a magyar tőzsde, az esés mértéke egyelőre mérsékelt, a BUX index 0,1 százalék mínuszban áll. A blue chipek között vegyesek a mozgások, az OTP papírjai 0,3 százalékot, a Richteré 0,7 százalékot veszítettek az értékéből, a Mol 0,6 százalékot emelkedik, a Magyar Telekom részvénye pedig stagnál. A régiós mezőnyben inkább felülteljesítőnek mondható a magyar piac, hiszen a vezető lengyel részvényindex, a WIG20 1 százalékot esett a mai kereskedésben, a cseh PX index pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.
Mérsékelt hangulatromlás a részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,9 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,95 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,53 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,36 százalékos pluszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,38 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,33 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,29 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma már hajnalban megkezdődik az adatközlési sor a japán szeptemberi bmi-vel, majd az euróövezet augusztusi újautó-értékesítési számai következnek. Magyarországon az MNB az augusztusi hitelintézeti előzetes statisztikai mérleget publikálja. Németországból a szeptemberi Ifo üzleti index érkezik, az Egyesült Államokban pedig a munkanélküli-segély iránti kérelmek mellett a második negyedéves folyó fizetési mérleget hozzák nyilvánosságra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 76,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 511,59
|-0,7%
|0,1%
|-3,3%
|7,2%
|11,3%
|48,2%
|S&P 500
|7 706,03
|-0,8%
|2,0%
|0,4%
|12,6%
|15,8%
|73,2%
|Nasdaq
|30 470,29
|-0,9%
|5,3%
|4,0%
|20,7%
|24,0%
|98,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 018,95
|0,0%
|1,7%
|-1,5%
|29,2%
|42,9%
|119,4%
|Hang Seng
|24 834,12
|-1,0%
|0,5%
|-4,5%
|-3,1%
|-5,1%
|1,3%
|CSI 300
|4 517,28
|-0,6%
|0,8%
|-2,2%
|-2,4%
|-0,1%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 410,63
|-0,7%
|-0,5%
|-2,8%
|3,8%
|7,6%
|62,4%
|CAC
|8 123,41
|-0,4%
|-0,2%
|-4,3%
|-0,3%
|3,2%
|21,2%
|FTSE
|10 705,26
|0,0%
|0,2%
|-1,0%
|7,8%
|16,1%
|51,2%
|FTSE MIB
|51 987,49
|-0,2%
|0,0%
|-1,3%
|15,7%
|22,4%
|99,3%
|IBEX
|19 632,2
|-0,6%
|0,0%
|-1,6%
|13,4%
|29,5%
|121,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|152 002,3
|0,4%
|-1,4%
|2,2%
|36,9%
|53,8%
|192,6%
|ATX
|6 908,28
|-0,2%
|1,4%
|4,2%
|29,7%
|48,8%
|87,4%
|PX
|2 729,62
|-0,5%
|-0,5%
|-2,0%
|1,6%
|18,3%
|108,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 830
|0,0%
|-2,8%
|1,2%
|30,6%
|60,4%
|156,1%
|Mol
|5 195
|1,7%
|-0,9%
|3,6%
|76,7%
|92,1%
|112,4%
|Richter
|12 670
|0,6%
|0,6%
|-1,6%
|28,4%
|26,3%
|47,0%
|Magyar Telekom
|2 542
|-0,2%
|-1,5%
|0,0%
|41,9%
|38,6%
|495,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,38
|-3,1%
|-9,9%
|7,1%
|63,1%
|46,5%
|27,3%
|Brent
|103,29
|3,9%
|-2,4%
|9,4%
|69,7%
|52,7%
|37,1%
|Arany
|4 295,16
|-0,9%
|-1,4%
|-6,5%
|-0,7%
|13,7%
|145,6%
|Devizák
|EURHUF
|365,1400
|0,8%
|0,2%
|0,8%
|-4,9%
|-6,3%
|2,7%
|USDHUF
|320,2561
|1,1%
|1,4%
|3,2%
|-2,0%
|-3,1%
|5,8%
|GBPHUF
|425,0049
|0,7%
|-0,4%
|0,4%
|-3,5%
|-4,8%
|2,1%
|EURUSD
|1,1402
|-0,4%
|-1,2%
|-2,3%
|-2,9%
|-3,3%
|-3,0%
|USDJPY
|157,2750
|0,0%
|1,4%
|-1,1%
|0,3%
|6,4%
|42,8%
|GBPUSD
|1,3264
|-0,6%
|-1,4%
|-2,6%
|-1,4%
|-1,9%
|-3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 384,56
|-2,1%
|10,8%
|7,7%
|-4,9%
|-24,7%
|87,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,1
|3,0%
|1,7%
|8,0%
|22,5%
|24,7%
|262,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,53
|2,8%
|1,2%
|9,3%
|23,2%
|30,2%
|-1 483,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,82
|2,4%
|0,5%
|5,2%
|-15,3%
|-15,1%
|85,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
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