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Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására
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Javult a tőzsdei hangulat Amerikában a biztató iráni hírek hatására

Portfolio
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Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten estek az európai, majd az amerikai részvénypiacok is, estére viszont a Hormuzi-szorosról érkező biztató hírek hatására javult a hangulat.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Nem sokáig tartott az olaj esése

A Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló tárgyalások hírének hatására átmenetileg esett a WTI típusú kőolaj árfolyama a csütörtöki kereskedésben, de már ismét emelkedik: jelenleg 3,7%-os pluszban van.

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Már nem egyértelműen negatív az irány

Az euró és a forint dollárral szembeni erősödése mellett kis időre pozitív tartományban is járt az S&P 500 és a Nasdaq a csütörtöki kereskedésben, és jelenleg is a szerdai záróértéke körül ingadozik ez a két index, miközben a Dow még 0,3%-os csökkenést mutat. A hangulat feltételezhetően az Iránról érkező biztató hírek hatására javult a tőzsdenyitáskori állapothoz képest.

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Távozik az MBH Bank felügyelőbizottságának az elnöke

Újabb felügyelőbizottsági változásról adott hírt az MBH Bank.

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Távozik az MBH Bank felügyelőbizottságának az elnöke
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Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét

Kisebb mínuszban zárta a napot a magyar tőzsde, a hazai nagypapírok közül ezúttal is a Mol teljesített a legjobban.

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Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét
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Kilőtt az olaj, új csúcson a 10 éves amerikai hozam

A Nasdaq már 0,8, a Dow 0,6, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban tartózkodik.

A hangulatromlás annak tudható be, hogy az amerikai tőzsdenyitást követően ismét emelkedni kezdtek a kötvényhozamok. A 10 éves pedig már egészen 5,15 százalékig emelkedett, amivel idei új csúcsára emelkedett.

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Eközben a piaci szereplők az iráni háborúval kapcsolatos deeszkalációt is elkezdték kiárazni, melynek eredményeként a Brent árfolyama 3 százalékos emelkedést követően 106 dollár fölé ugrott.

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Esés Amerikában

A tegnapi mérsékelt esés után folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken, a vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 és a Dow Jones 0,3-0,4 százalék mínuszban áll. A befektetők a magas állampapírpiaci hozamok miatt aggódnak.

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Nagy megrendelést nyert az Alteo, közel 5,5 milliárdos üzletet kötött

Nagy megrendelést nyert el az Alteo, közel 15 millió eurós, jelenlegi árfolyamon közel 5,5 milliárd forintos szerződést kötött a TVK-Erőművel. Az energetikai vállalat a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének energiaellátását biztosító erőmű gázturbináját cseréli le, és a kapcsolódó segédrendszereket is felújítja. A munkák a tervek szerint 2029 májusa és augusztusa között zajlanak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagy megrendelést nyert az Alteo, közel 5,5 milliárdos üzletet kötött
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Mínuszok Európában

A kereskedési idő felénél még mindig mínuszban vannak az európai részvénypiacok. A reggel nyitáshoz képest a magyar tőzsde is lejjebb csúszott, a BUX index már 0,4% mínuszban áll, amiben nagy szerepe van annak, hogy az OTP papírjai több mint 1%-os esésben állnak. A befektetők a magasra kúszó állampapírhozamokat figyelik, de közben a hormuzi konfliktus sem oldódott még meg. Ráadásul kijöttek a legfrissebb európai autóértékesítési statisztikák, amiből az derült ki, hogy az európai gyártók piaci részesedést veszítenek.

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Ütik az európai autógyártókat

Nagyot esnek ma az európai autógyártók részvényei, a BMW, a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes árfolyama is komoly mínuszban áll. Több rossz hír érkezett egyszerre a szektorból: a Mercedes újabb jelentős költségcsökkentésre készül Németországban, a friss értékesítési adatok alapján az európai gyártók tovább veszítenek piaci részesedésükből a gyorsan terjeszkedő kínai márkákkal szemben, ráadásul elemzői leminősítések is érkeztek, a BMW ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Ütik az európai autógyártókat
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Esnek a német autógyártók

Nagyot esett ma a Volkswagen és a BMW részvény árfolyama is. Részben azért, mert kijöttek a legfrissebb augusztusi európai autóértékesítési statisztikák, amiből kiderült, hogy a kínai gyártók tovább növelték piaci részesedésüket, miközben több német gyártó is veszített. Az összességében 5 százalékkal növekvő piacon nagyot nőtt a BYD, a Leap Motor vagy a SAIC is, eközben a Volkswagen eladásai csökkentek, a BMW nagyjából stagnált.

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Kis esés Európában

Mérsékelt eséssel nyitották a napot a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is 0,2 százalékot veszített az értékéből. Az esésben az élen az autóipari részvények állnak, a Volkswagen és a BMW is több mint 2 százalékot esett.

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Mínuszban a magyar tőzsde

A nyitás után nem sokkal lefordult a magyar tőzsde, az esés mértéke egyelőre mérsékelt, a BUX index 0,1 százalék mínuszban áll. A blue chipek között vegyesek a mozgások, az OTP papírjai 0,3 százalékot, a Richteré 0,7 százalékot veszítettek az értékéből, a Mol 0,6 százalékot emelkedik, a Magyar Telekom részvénye pedig stagnál. A régiós mezőnyben inkább felülteljesítőnek mondható a magyar piac, hiszen a vezető lengyel részvényindex, a WIG20 1 százalékot esett a mai kereskedésben, a cseh PX index pedig 0,3 százalékot veszített az értékéből.

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Mérsékelt hangulatromlás a részvénypiacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,9 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,95 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,53 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,36 százalékos pluszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,38 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,33 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,21 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,29 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma már hajnalban megkezdődik az adatközlési sor a japán szeptemberi bmi-vel, majd az euróövezet augusztusi újautó-értékesítési számai következnek. Magyarországon az MNB az augusztusi hitelintézeti előzetes statisztikai mérleget publikálja. Németországból a szeptemberi Ifo üzleti index érkezik, az Egyesült Államokban pedig a munkanélküli-segély iránti kérelmek mellett a második negyedéves folyó fizetési mérleget hozzák nyilvánosságra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,1 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 76,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 511,59 -0,7% 0,1% -3,3% 7,2% 11,3% 48,2%
S&P 500 7 706,03 -0,8% 2,0% 0,4% 12,6% 15,8% 73,2%
Nasdaq 30 470,29 -0,9% 5,3% 4,0% 20,7% 24,0% 98,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 018,95 0,0% 1,7% -1,5% 29,2% 42,9% 119,4%
Hang Seng 24 834,12 -1,0% 0,5% -4,5% -3,1% -5,1% 1,3%
CSI 300 4 517,28 -0,6% 0,8% -2,2% -2,4% -0,1% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 25 410,63 -0,7% -0,5% -2,8% 3,8% 7,6% 62,4%
CAC 8 123,41 -0,4% -0,2% -4,3% -0,3% 3,2% 21,2%
FTSE 10 705,26 0,0% 0,2% -1,0% 7,8% 16,1% 51,2%
FTSE MIB 51 987,49 -0,2% 0,0% -1,3% 15,7% 22,4% 99,3%
IBEX 19 632,2 -0,6% 0,0% -1,6% 13,4% 29,5% 121,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 152 002,3 0,4% -1,4% 2,2% 36,9% 53,8% 192,6%
ATX 6 908,28 -0,2% 1,4% 4,2% 29,7% 48,8% 87,4%
PX 2 729,62 -0,5% -0,5% -2,0% 1,6% 18,3% 108,8%
Magyar blue chipek              
OTP 45 830 0,0% -2,8% 1,2% 30,6% 60,4% 156,1%
Mol 5 195 1,7% -0,9% 3,6% 76,7% 92,1% 112,4%
Richter 12 670 0,6% 0,6% -1,6% 28,4% 26,3% 47,0%
Magyar Telekom 2 542 -0,2% -1,5% 0,0% 41,9% 38,6% 495,3%
Nyersanyagok              
WTI 93,38 -3,1% -9,9% 7,1% 63,1% 46,5% 27,3%
Brent 103,29 3,9% -2,4% 9,4% 69,7% 52,7% 37,1%
Arany 4 295,16 -0,9% -1,4% -6,5% -0,7% 13,7% 145,6%
Devizák              
EURHUF 365,1400 0,8% 0,2% 0,8% -4,9% -6,3% 2,7%
USDHUF 320,2561 1,1% 1,4% 3,2% -2,0% -3,1% 5,8%
GBPHUF 425,0049 0,7% -0,4% 0,4% -3,5% -4,8% 2,1%
EURUSD 1,1402 -0,4% -1,2% -2,3% -2,9% -3,3% -3,0%
USDJPY 157,2750 0,0% 1,4% -1,1% 0,3% 6,4% 42,8%
GBPUSD 1,3264 -0,6% -1,4% -2,6% -1,4% -1,9% -3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 384,56 -2,1% 10,8% 7,7% -4,9% -24,7% 87,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,1 3,0% 1,7% 8,0% 22,5% 24,7% 262,0%
10 éves német állampapírhozam 3,53 2,8% 1,2% 9,3% 23,2% 30,2% -1 483,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,82 2,4% 0,5% 5,2% -15,3% -15,1% 85,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Anton Petrus

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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