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Jöhet a nagy fordulat: Zuckerberg bemutatta az okostelefonok új riválisát, amiért megőrülnek a felhasználók
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Jöhet a nagy fordulat: Zuckerberg bemutatta az okostelefonok új riválisát, amiért megőrülnek a felhasználók

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A Meta éves fejlesztői konferenciáján Mark Zuckerberg bemutatta a Muse Charm nevű, zsebóra méretű eszközt, amely a cég gyorsan népszerűsödő Muse MI-asszisztensét ülteti át a fizikai világba. Arról is beszélt, hogy a vállalat stratégiai fókusza a metaverzumról a "személyes szuperintelligenciára" helyeződött át. Hasonló témákról is szó lesz november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A Muse Charm (címlapképünkön Mark Zuckerberg kezében) egy körülbelül 5 centiméteres, hüvelykujjal navigálható kijelzővel felszerelt eszköz, amelynek középpontjában egy személyre szabható Muse-karakter áll. A beépített 5G-modemnek köszönhetően Wi-Fi-kapcsolat nélkül is elérhető rajta a szolgáltatás, telefonálásra viszont nem alkalmas. Az eszköz lényege, hogy a felhasználók az okostelefonos alkalmazások megkerülésével, közvetlenül férhetnek hozzá a Meta MI-ügynökéhez, csökkentve ezzel az Apple és a Google platformjaitól való függőséget.

A bejelentés egy kifejezetten sikeres időszakban érkezett a Muse számára, hiszen az alkalmazás milliós letöltést ért el, és egyes elemzők szerint a

ChatGPT 2022. novemberi debütálása óta a legjelentősebb amerikai applikáció-bevezetésnek számít.

A befektetők is felfigyeltek a Muse sikerére, így a partnercégek, mint például a Shopify árfolyama emelkedett, míg a potenciálisan fenyegetett társaságok – köztük a Booking és az Intuit – részvényeit eladási hullám sújtotta.

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Zuckerberg a konferencián nyíltan szembeállította korábbi metaverzum-vízióját az új iránnyal.

Valójában egészen egyértelmű, hogy a személyes szuperintelligencia nemcsak hamarabb érkezik meg, hanem jóval nagyobb horderejű és fontosabb is lesz

– fogalmazott a cégvezető, hozzátéve, hogy a Muse hamarosan a Meta okosszemüveg-kínálatában is megjelenik.

Az elemzők szerint a Muse Charm különösen a Z generáció körében találhat célközönségre, amelynek tagjai az MI-asszisztenseket már társként és ötletpartnerként kezelik, nem pedig puszta keresőeszközként. "A mesterséges intelligencia, a divat és a személyre szabhatóság kombinációja vonzó lehet a fiatalabb felhasználók számára, különösen, ha az eszköz megfizethető és könnyen kezelhető" – mutatott rá Linda Sui, a Smart Analytics Global piackutató cég alapítója. Jitesh Ubrani, az IDC igazgatója szerint a fejlesztés a kilencvenes évek Tamagotchi-lázát is felidézheti.

A tömeges elterjedés ugyanakkor korántsem garantált, hiszen a hasonló eszközök eddig rendre kudarcot vallottak. A Rabbit R1 nevű hordozható MI-eszköz például 2024 elején nagy felhajtás mellett mutatkozott be, majd gyorsan elhasalt, mert túlzó ígéreteivel szemben megbízhatatlan felhasználói élményt nyújtott. Sui szerint amennyiben a Muse Charm nem kínál olyan egyedi funkciókat, amelyeket az okostelefonok, az okosórák vagy az okosszemüvegek nem tudnak kiváltani, az eszköz legfeljebb a korai elfogadók érdekessége marad, semmint valódi tömegtermék.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Minh Connors/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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