Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét

Kisebb mínuszban zárta a napot a magyar tőzsde, a hazai nagypapírok közül ezúttal is a Mol teljesített a legjobban.

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Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,1 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 1,2 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Zwack papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,4 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 4,1 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: GÃ¼nay Mutlu

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo