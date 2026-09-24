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Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét
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Ma is a Mol húzta a magyar tőzsdét

Portfolio
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Kisebb mínuszban zárta a napot a magyar tőzsde, a hazai nagypapírok közül ezúttal is a Mol teljesített a legjobban.
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Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 1,1 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 1,2 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Zwack papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,4 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 4,1 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 15,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a Rába részvénye is.

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Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: GÃ¼nay Mutlu

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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