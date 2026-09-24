Milliárdokat tapsolhattak el az agrárkamaránál, súlyos eredményeket hozott az átvilágítás a biztos szerint

A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) további működését - mondta a NAK átvilágításáért felelős kamarai biztos sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Zoltán Péter közölte, hogy bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a "politikai csinnadratta" meglehetősen eltakarta, emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek a lehetősége se maradjon fenn.

A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról elmondta, hogy

külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal,

a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet 2024-ben és 2025-ben 8 millió forinttal támogatta a kamara.

Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosított a kamara, továbbá

köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is, ezek összköltsége 191 millió forint volt.

Közölte, hogy Győrffy Balázs, volt kamarai elnöka lemondását megelőző napon három kommunikációs keretszerződést kötött bruttó 1,8 milliárd forintért; 2020-2026 között pedig a kamara

a Balásy Gyulához tartozó cégcsoporttal rendezvényszervezési szerződéseket kötött 2,4 milliárd forint összértékben.

Az átvilágítás során azt is megállapították, hogy a kamara elnökének, vezetőségének és a megyei elnököknek a tiszteletdíjára és egyéb juttatásaikra a jelenlegi kamarai ciklusban 7,9 milliárd forintot, évente mintegy 2 milliárd forintot

tapsoltak el

- mondta. A felsorolt tételekre a kamara összesen 14 milliárd forintot költött - összegezte a kamarai biztos. Zoltán Péter a kamara szakmaiságának biztosítása érdekében felhívta a figyelmet a szervezetben dolgozó mintegy 700 falugazdászra, akik közvetlen kapcsolatban vannak több mint 117 ezer vállalkozással.

Közölte, hogy 684 falugazdászt online, közülük pedig reprezentatívan 80-at mélyinterjú keretében kérdezték meg a kamara feladatairól, a továbbiakban a szakmai szervezetek mellett év végéig a 117 ezer gazdálkodót is megkérdezik. Arra is kitért, hogy az agrárkamaránál létszámcsökkentés történt: idáig 70 munkavállalótól váltak meg és a következő 2-3 hétben további 50-től búcsúznak el.

Ezen intézkedések célja, hogy egy összefogott, szakmailag fókuszált és hatékony, világos vonalak mentén működő kamara legyen, amelynek nem kell egyéb más tevékenységekkel foglalkoznia.

Zoltán Péter a sajtótájékoztatón bemutatta a kamara vagyoni helyzetéről szóló jelentését és közölte, hogy vagyonvesztés nincs. A jelentésből kiderült például, hogy a kamarának 2025-ben 17,6 milliárd forint volt a tagdíjbevétele. Idén egy kormányzati döntés következtében a kamara tagdíját az állam átvállalja, így a díjat a tagoknak nem kell befizetni.

Hozzátette, hogy a kamarai törvény módosításával a tagdíjakat jelentősen csökkenteni kívánják, de pontos összeget nem mondott. Ugyanakkor jelezte, a tagdíj mértékéről egyeztetnek a szakmai szervezetekkel.

A jelentésben azt is megállapították, hogy a kamara költségvetését 11,1 milliárddal forinttal tudják csökkenteni, ennek csaknem fele személyi jellegű ráfordítás. A megtakarítás mértékét tekintve megjegyezte, hogy ez az összeg a szervezet éves költségvetésének több mint az egyharmada. Egyúttal kiemelte, hogy mindez nem érinti a kamara érdemi munkáját.

Szólt arról is, hogy elkészült a kamarai törvény módosításának tervezete, és szeretnék, ha ez minél hamarabb a parlament elé kerülne. A kamarai törvény életbelépése szükséges ugyanis a kamara alapszabályának módosításához, amely alapján megválasztják majd az új tisztségviselőket, és szeretnék, ha erre decemberben sor kerülne.

Köböl Anita kormányszóvivő az sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a kamara törvényes, átlátható, szakmai működésének biztosítása négy lépcsőben történik: a kamara szerepének megerősítése, a gazdálkodás racionalizálása, a testület működése és a választási rendszer átalakítása, valamint az átvilágítás eredményeinek bemutatása. A cél ugyanis nem pusztán az, hogy feltárják a korábbi visszaéléseket és hibás döntési mechanizmusokat, hanem, hogy önálló, politikai befolyástól mentes szervezetet tudjanak létrehozni.

További részletek az Agrárszektor cikkében.

Címlapkép: Köböl Anita kormányszóvivõ, Zoltán Péter, a NAK kamarai biztosi feladatkörét ellátó miniszteri biztos és Papp Gergely, a NAK megbízott fõigazgatója (b-j) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) budapesti központjában tartott sajtótájékoztatón 2026. szeptember 24-én. Balra Az elõzõ vezetés alatt a székházban több ponton elhelyezett roll up, a Gazdák elnevezésû Digitális Polgári Kört mépszerûsítõ mobil reklámeszköz. MTI/MTI Fotószerkesztõség/Szigetváry Zsolt