15°C zápor
Budapest
  • Megjelenítés
Nevet vált a CIG Pannónia, már nem is így hívják
Üzlet

Nevet vált a CIG Pannónia, már nem is így hívják

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megváltozott a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. neve, a vállalat a jövőben hivatalosan CIG Életbiztosító Nyrt. néven folytatja működését - közölte a társaság a BÉT honlapján.

A biztosítótársaság tájékoztatta a részvényeseket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága jóváhagyta és bejegyezte a névváltoztatást. Az erről szóló végzést a cég csütörtökön vette kézhez.

A társaság közlése szerint az egyszerűsített elnevezésre a vállalat

regionális stratégiai céljai, valamint a jövőbeli akvizíciós tervek megvalósítása miatt volt szükség.

Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a társaság, miután megállapodott a YouPlus üzletágainak átvételéről. A biztosító szerint a döntésnek nincs köze a hazai választási eredményhez, a külföldi növekedés régóta része volt a stratégiának. Fedák István vezérigazgatóval még júliusban beszélgettünk az akvizíció hátteréről, a várható pénzügyi hatásokról, az állami ügyfelekkel kapcsolatos terveikről, az MBH-val való együttműködésről, és az utóbbi években nagy felfordulást okozó "olasz ügyek" is szóba kerültek.

Még több Üzlet

Hangulatromlás a tőzsdéken, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Beperelték a Polymarketet, súlyos következményei lehetnek az ügynek

Milliárdokat tapsolhattak el az agrárkamaránál, súlyos eredményeket hozott az átvilágítás a biztos szerint

Kapcsolódó cikkünk

Nagy ugrásra készül a CIG Pannónia: ha bejön a mesterterv, a profit harmada hamarosan külföldről érkezhet

10 százalékkal növelte adózott eredményét az első félévben a társaság, a javulás még az első negyedévnek köszönhető, a második negyedévben ugyanis alulmúlta tavalyi önmagát a már külföldön is terjeszkedő biztosító. A díjbevételek 5%-kal visszaestek az év első felében, elsősorban az egyszeri díjas unit-linked termékek gyengébb banki csatornás értékesítése miatt, miközben a vagyon- és felelősségbiztosításokban utazó CIG EMABIT leányvállalat 37%-os díjbevétel-emelkedést mutatott fel.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentett a CIG Pannónia: karcsúsodva hízott a külföldre készülő magyar biztosító

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Brutális tempóban jönnek fel a kínaiak, teljesen átrendezik az európai autópiacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility