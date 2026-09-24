Nevet vált a CIG Pannónia, már nem is így hívják

A biztosítótársaság tájékoztatta a részvényeseket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága jóváhagyta és bejegyezte a névváltoztatást. Az erről szóló végzést a cég csütörtökön vette kézhez.

A társaság közlése szerint az egyszerűsített elnevezésre a vállalat

regionális stratégiai céljai, valamint a jövőbeli akvizíciós tervek megvalósítása miatt volt szükség.

Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a társaság, miután megállapodott a YouPlus üzletágainak átvételéről. A biztosító szerint a döntésnek nincs köze a hazai választási eredményhez, a külföldi növekedés régóta része volt a stratégiának. Fedák István vezérigazgatóval még júliusban beszélgettünk az akvizíció hátteréről, a várható pénzügyi hatásokról, az állami ügyfelekkel kapcsolatos terveikről, az MBH-val való együttműködésről, és az utóbbi években nagy felfordulást okozó "olasz ügyek" is szóba kerültek.

10 százalékkal növelte adózott eredményét az első félévben a társaság, a javulás még az első negyedévnek köszönhető, a második negyedévben ugyanis alulmúlta tavalyi önmagát a már külföldön is terjeszkedő biztosító. A díjbevételek 5%-kal visszaestek az év első felében, elsősorban az egyszeri díjas unit-linked termékek gyengébb banki csatornás értékesítése miatt, miközben a vagyon- és felelősségbiztosításokban utazó CIG EMABIT leányvállalat 37%-os díjbevétel-emelkedést mutatott fel.

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