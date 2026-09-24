Önkéntes exportkorlátozás jön Amerikában a dízelre?

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre, a gázolaj ára pedig az iráni és az ukrajnai háborús feszültségekhez köthető ellátási zavarok miatt
mintegy 6,52 dollárra emelkedett gallononként.
Az amerikai dízelkészletek a múlt héten 97 millió hordó alá csökkentek, ami 13 százalékkal marad el az ötéves szezonális átlagtól.
Donald Trump kedden maga is a dízelexport korlátozása mellett foglalt állást, ami meglepte a kormányzati tisztségviselőket. Wright ugyanaznap New Yorkban úgy nyilatkozott, hogy az exporttilalom rossz döntés lenne, és inkább az önkéntes megoldást szorgalmazza, ám részleteket nem közölt. Egyelőre nem ismert, pontosan milyen mértékű vagy jellegű önkéntes csökkentést vár el a kormányzat, ahogyan az sem, miként ellenőriznék a megállapodás betartását.
A politikai nyomás részben a republikánus törvényhozók felől érkezik. A mezőgazdaságra és más jelentős dízelfelhasználó ágazatokra támaszkodó államok politikusai – köztük Chuck Grassley iowai szenátor – az export korlátozását szorgalmazzák, hogy így enyhítsék a gazdálkodók terheit a közelgő félidős választások előtt. Az Amerikai Kőolaj Intézet (API) és
több mint harminc iparági szervezet ugyanakkor szerdán arra kérte Trumpot, hogy utasítsa el a korlátozások bevezetését.
Az iparág szereplői azzal érvelnek, hogy az exporttilalom visszájára sülne el. A főként a Mexikói-öböl mentén működő finomítók jóval több gázolajat állítanak elő, mint amennyit a térség fel tud használni, így az exportra mint kulcsfontosságú értékesítési csatornára támaszkodnak. Ha a tárolókapacitások megtelnek, a finomítóknak csökkenteniük kellene a feldolgozott nyersolaj mennyiségét, ami nemcsak a dízel-, hanem a benzin- és kerozintermelést is visszavetné. Alan Gelder, a Wood Mackenzie elemzőcég alelnöke szerint az intézkedés végső soron a benzinárak emelkedéséhez és a benzinimport növekedéséhez vezetne.
A megszólított nagy finomítók – a Marathon, a Valero, a Chevron és az ExxonMobil – nem válaszoltak az újságírói megkeresésekre. A Citgo ugyanakkor közölte, hogy már egyeztetett a kormányzattal, és figyelmeztetett a korlátozás súlyos következményeire. Egy iparági forrás szerint az önkéntes program iránt meglehetősen csekély az érdeklődés a szektorban.
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