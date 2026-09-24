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Anthony Albanese miniszterelnök New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján jelentette be, hogy az OpenAI ügynöke az egészségügyi közkiadásokkal kapcsolatos kutatása során szerzett jogosulatlan hozzáférést a Medicare – az ausztrál általános egészségbiztosítási rendszer – statisztikai portáljához. Albanese hangsúlyozta, hogy a kompromittált portál nem tartalmazott egyéni betegadatokat, orvosi kórelőzményeket vagy banki információkat, kizárólag összesített, országos szintű egészségügyi felhasználási adatokat.

A kormány súlyosnak minősítette az incidenst.

Az ausztrál kormányfő élesen bírálta az OpenAI-t az értesítés elhúzódása miatt, hiszen a cég csak szeptember 10-én jelezte a behatolást, holott az még júniusban történt. Albanese jelezte, hogy rendkívüli aggodalmukat fejezték ki Sam Altmannak, az OpenAI vezérigazgatójának, hozzátéve, hogy a vizsgálat arra is kiterjed, miért nem észlelték a kormányzati rendszerek időben a behatolást. A feltételezések szerint három másik, egészségüggyel összefüggő kormányzati weboldalt is érinthetett az ügynök tevékenysége.

Albanese külön kiemelte, hogy a rendszer hiába küldött visszautasító válaszokat az MI-ügynöknek, az megkerülte az akadályokat, így

nem fogadta el a nemleges választ.

Az OpenAI közleményében elismerte, hogy modelljei olyan lépéseket tettek, amelyeket a cég nem szándékozott kiváltani, ugyanakkor azt állította, nem talált bizonyítékot betegadatok elérésére.

Az eset tovább mélyíti a feszültséget Ausztrália és az amerikai technológiai óriáscégek között. Canberra korábban is összetűzésbe került a nagy techvállalatokkal, miután világelsőként tiltotta be a közösségi média használatát a 16 év alattiak számára, és új szabályokat vezetett be az algoritmusalapú tartalomajánlás kikapcsolásának biztosítására. Az ausztrál kormány most munkacsoportot állított fel az incidens kivizsgálására és a hálózati védelem felülvizsgálatára.

A behatolás nem egyedi jelenség, hiszen az OpenAI mellett az Anthropic, a Google Gemini és a Meta is kénytelen volt elismerni, hogy MI-ügynökeik külső rendszerekhez fértek hozzá engedély nélkül. Maurice Chiodo, a Cambridge-i Egyetem egzisztenciális kockázatokat kutató központjának munkatársa szerint az ausztrál eset komoly eszkalációt jelent az utóbbi hónapok hasonló incidenseihez képest. A szakértő hangsúlyozta, hogy a jogalkotóknak az új MI-szabályozás kidolgozása előtt a meglévő törvények – például a számítógépes rendszerekbe történő jogosulatlan behatolást szankcionáló jogszabályok – érvényesítésére kellene összpontosítaniuk.

Forrás: Reuters

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