2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington
Az Európai Unió energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a 2022-es energiaválság óta a legsúlyosabb tél elé nézhet Európa, miközben Donald Trump amerikai elnök dízelexport-tilalommal fenyegetőzik - írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye
Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán leányvállalata a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően, aminek hatására a cég részvényei több mint 7 százalékkal drágultak a tokiói tőzsdén – miközben az amerikai anyavállalat papírjai éppen gyengültek, jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Jó hangulatban indulhat a kereskedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq stagnált.
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Az ázsiai–csendes-óceáni térségben a japán Nikkei 225 1,06 százalékkal, a Topix pedig 1,19 százalékkal emelkedett. Az ausztrál S&P/ASX 200 ezzel szemben 0,46 százalékkal esett. A kínai és a dél-koreai piacok ünnepnap miatt zárva tartanak, míg a hongkongi Hang Seng index 1,69 százalékkal került lejjebb.
- Emelkedés várható Európa vezető tőzsdéin, a DAX 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,07 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét a magyar adatok kerülnek előtérbe, miután az MNB közzéteszi a második negyedéves fizetési mérleget, a KSH pedig egyszerre jelent az augusztusi foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulásáról, valamint a népmozgalmi folyamatokról. A nemzetközi adatközlések közül az Egyesült Államok szeptemberi tartóscikk-rendelésállománya, majd a Michigani Egyetem szeptemberi fogyasztói hangulatindexe zárja a hetet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 349,98
|-0,3%
|-0,8%
|-3,9%
|6,8%
|11,3%
|47,6%
|S&P 500
|7 704,13
|0,0%
|0,9%
|0,7%
|12,5%
|16,1%
|72,9%
|Nasdaq
|30 478,86
|0,0%
|3,5%
|5,0%
|20,7%
|24,4%
|98,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|65 513,99
|0,8%
|2,1%
|0,0%
|30,1%
|43,6%
|116,6%
|Hang Seng
|24 761,13
|-0,3%
|0,6%
|-3,0%
|-3,4%
|-6,6%
|2,4%
|CSI 300
|4 439,14
|-1,7%
|-0,5%
|-2,7%
|-4,1%
|-2,8%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 266,53
|-0,6%
|-1,8%
|-3,2%
|3,2%
|6,8%
|62,7%
|CAC
|8 081,43
|-0,5%
|-1,3%
|-4,4%
|-0,8%
|3,2%
|21,7%
|FTSE
|10 679,99
|-0,2%
|-1,3%
|-1,6%
|7,5%
|15,5%
|51,5%
|FTSE MIB
|51 543,45
|-0,9%
|-1,6%
|-1,9%
|14,7%
|21,5%
|98,5%
|IBEX
|19 573,4
|-0,3%
|-1,3%
|-2,6%
|13,1%
|28,8%
|120,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|151 507,91
|-0,3%
|-1,7%
|0,1%
|36,5%
|54,0%
|194,5%
|ATX
|6 882,04
|-0,4%
|0,2%
|4,0%
|29,2%
|48,5%
|89,0%
|PX
|2 723,79
|-0,2%
|-2,0%
|-2,5%
|1,4%
|17,8%
|108,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 300
|-1,2%
|-3,4%
|-2,3%
|29,1%
|57,8%
|158,9%
|Mol
|5 250
|1,1%
|0,2%
|2,9%
|78,6%
|95,9%
|113,4%
|Richter
|12 650
|-0,2%
|-1,0%
|-5,1%
|28,2%
|27,3%
|47,5%
|Magyar Telekom
|2 544
|0,1%
|-1,9%
|1,8%
|42,0%
|41,2%
|499,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|95,88
|2,7%
|-7,1%
|11,0%
|67,4%
|46,6%
|29,5%
|Brent
|103,29
|0,0%
|-1,6%
|12,1%
|69,7%
|49,0%
|37,3%
|Arany
|4 247,09
|-1,1%
|-2,6%
|-9,1%
|-1,8%
|13,1%
|142,4%
|Devizák
|EURHUF
|365,8750
|0,2%
|0,8%
|0,8%
|-4,7%
|-6,4%
|2,6%
|USDHUF
|321,6766
|0,4%
|1,8%
|3,4%
|-1,6%
|-3,4%
|5,6%
|GBPHUF
|425,4399
|0,1%
|0,7%
|0,3%
|-3,4%
|-5,1%
|2,2%
|EURUSD
|1,1374
|-0,2%
|-1,0%
|-2,5%
|-3,2%
|-3,1%
|-2,9%
|USDJPY
|158,1850
|0,0%
|1,6%
|-0,6%
|0,9%
|6,4%
|42,9%
|GBPUSD
|1,3219
|-0,3%
|-1,0%
|-3,0%
|-1,7%
|-1,7%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 383
|0,0%
|10,5%
|6,8%
|-4,9%
|-25,5%
|96,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|5,2
|1,9%
|5,4%
|10,7%
|24,7%
|25,9%
|255,7%
|10 éves német állampapírhozam
|3,55
|0,7%
|2,7%
|10,3%
|24,0%
|31,2%
|-1 663,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,87
|0,9%
|3,0%
|5,4%
|-14,5%
|-14,4%
|83,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Douglas Rissing
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