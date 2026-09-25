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2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?
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2007 óta nem látott szinten a 10 éves amerikai hozam - Mi történik a tőzsdéken?

Portfolio
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A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés jöhet Európa tőzsdéin.

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Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington

Az Európai Unió energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a 2022-es energiaválság óta a legsúlyosabb tél elé nézhet Európa, miközben Donald Trump amerikai elnök dízelexport-tilalommal fenyegetőzik - írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington
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Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye

Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán leányvállalata a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően, aminek hatására a cég részvényei több mint 7 százalékkal drágultak a tokiói tőzsdén – miközben az amerikai anyavállalat papírjai éppen gyengültek, jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.  

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Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye
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Jó hangulatban indulhat a kereskedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq stagnált.

  • Az ázsiai–csendes-óceáni térségben a japán Nikkei 225 1,06 százalékkal, a Topix pedig 1,19 százalékkal emelkedett. Az ausztrál S&P/ASX 200 ezzel szemben 0,46 százalékkal esett. A kínai és a dél-koreai piacok ünnepnap miatt zárva tartanak, míg a hongkongi Hang Seng index 1,69 százalékkal került lejjebb.

  • Emelkedés várható Európa vezető tőzsdéin, a DAX 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,07 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét a magyar adatok kerülnek előtérbe, miután az MNB közzéteszi a második negyedéves fizetési mérleget, a KSH pedig egyszerre jelent az augusztusi foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulásáról, valamint a népmozgalmi folyamatokról. A nemzetközi adatközlések közül az Egyesült Államok szeptemberi tartóscikk-rendelésállománya, majd a Michigani Egyetem szeptemberi fogyasztói hangulatindexe zárja a hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 349,98 -0,3% -0,8% -3,9% 6,8% 11,3% 47,6%
S&P 500 7 704,13 0,0% 0,9% 0,7% 12,5% 16,1% 72,9%
Nasdaq 30 478,86 0,0% 3,5% 5,0% 20,7% 24,4% 98,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 513,99 0,8% 2,1% 0,0% 30,1% 43,6% 116,6%
Hang Seng 24 761,13 -0,3% 0,6% -3,0% -3,4% -6,6% 2,4%
CSI 300 4 439,14 -1,7% -0,5% -2,7% -4,1% -2,8% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 266,53 -0,6% -1,8% -3,2% 3,2% 6,8% 62,7%
CAC 8 081,43 -0,5% -1,3% -4,4% -0,8% 3,2% 21,7%
FTSE 10 679,99 -0,2% -1,3% -1,6% 7,5% 15,5% 51,5%
FTSE MIB 51 543,45 -0,9% -1,6% -1,9% 14,7% 21,5% 98,5%
IBEX 19 573,4 -0,3% -1,3% -2,6% 13,1% 28,8% 120,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 151 507,91 -0,3% -1,7% 0,1% 36,5% 54,0% 194,5%
ATX 6 882,04 -0,4% 0,2% 4,0% 29,2% 48,5% 89,0%
PX 2 723,79 -0,2% -2,0% -2,5% 1,4% 17,8% 108,4%
Magyar blue chipek              
OTP 45 300 -1,2% -3,4% -2,3% 29,1% 57,8% 158,9%
Mol 5 250 1,1% 0,2% 2,9% 78,6% 95,9% 113,4%
Richter 12 650 -0,2% -1,0% -5,1% 28,2% 27,3% 47,5%
Magyar Telekom 2 544 0,1% -1,9% 1,8% 42,0% 41,2% 499,3%
Nyersanyagok              
WTI 95,88 2,7% -7,1% 11,0% 67,4% 46,6% 29,5%
Brent 103,29 0,0% -1,6% 12,1% 69,7% 49,0% 37,3%
Arany 4 247,09 -1,1% -2,6% -9,1% -1,8% 13,1% 142,4%
Devizák              
EURHUF 365,8750 0,2% 0,8% 0,8% -4,7% -6,4% 2,6%
USDHUF 321,6766 0,4% 1,8% 3,4% -1,6% -3,4% 5,6%
GBPHUF 425,4399 0,1% 0,7% 0,3% -3,4% -5,1% 2,2%
EURUSD 1,1374 -0,2% -1,0% -2,5% -3,2% -3,1% -2,9%
USDJPY 158,1850 0,0% 1,6% -0,6% 0,9% 6,4% 42,9%
GBPUSD 1,3219 -0,3% -1,0% -3,0% -1,7% -1,7% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 383 0,0% 10,5% 6,8% -4,9% -25,5% 96,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,2 1,9% 5,4% 10,7% 24,7% 25,9% 255,7%
10 éves német állampapírhozam 3,55 0,7% 2,7% 10,3% 24,0% 31,2% -1 663,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,87 0,9% 3,0% 5,4% -14,5% -14,4% 83,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Douglas Rissing

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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