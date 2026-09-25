Az Anthropic hatalmas megbízása felrakhatja az Akamait az AI-térképre

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Az Akamai belépett a nagy AI-infrastruktúra-ügyletek ligájába

Az Akamai Technologies és a Claude modelleket fejlesztő Anthropic jelentősen kibővítette stratégiai együttműködését. A megállapodás lényege, hogy az Anthropic a következő hét évben 11,6 milliárd dollár értékben vesz igénybe Akamai Cloud-kapacitást és kapcsolódó menedzselt szolgáltatásokat. A konstrukció további, legfeljebb 9 milliárd dollárnyi bővítési lehetőséget is tartalmaz, így a teljes potenciális kötelezettségvállalás megközelítheti a 20 milliárd dollárt.

Az ügylet az Akamai történetének legnagyobb ismert felhőinfrastruktúra-szerződése,

és azért különösen fontos, mert a vállalatot a piac sokáig elsősorban tartalomszolgáltatási, webgyorsítási, kiberbiztonsági és edge-infrastruktúra-szereplőként kezelte. A mostani megállapodás azt jelzi, hogy az AI-modellek terjedésével nemcsak a legnagyobb felhőóriások juthatnak jelentős megbízásokhoz. Helyzetbe kerülhetnek azok a szolgáltatók is, amelyek infrastruktúrája nem néhány óriási adatközpontra, hanem sok, földrajzilag szétszórt számítási helyszínre épül, és így bizonyos számítási feladatokat közelebb tud vinni a felhasználókhoz, ügyfelekhez vagy adatforrásokhoz.

A cikkben használt rövidítések:



CPU: a central processing unit, magyarul központi processzor; ez a számítógépes rendszerek általános számítási feladatait végzi.

GPU: graphics processing unit, magyarul grafikus feldolgozóegység; ma már nemcsak grafikai, hanem nagy tömegű párhuzamos számítási feladatokra is használják.

TPU: a tensor processing unit, vagyis a Google által fejlesztett, mesterségesintelligencia-feladatokra optimalizált gyorsítóchip.

AWS: az Amazon Web Services rövidítése, az Amazon felhőszolgáltatási üzletága.

CIS: az Akamai Cloud Infrastructure Services, vagyis az Akamai felhőinfrastruktúra-szolgáltatási üzletágának megnevezése.

8-K: az Egyesült Államokban használt rendkívüli vállalati jelentésforma, amelyben a tőzsdei cégek lényeges eseményeket jelentenek be.

MSA: a master services agreement, vagyis keretszolgáltatási szerződés rövidítése.

Nem szakítás a nagy felhőpartnerekkel, hanem kapacitásbővítés

A megállapodás nem azt jelenti, hogy az Anthropic leváltaná eddigi nagy technológiai partnereit. A vállalat infrastruktúra-stratégiájában továbbra is meghatározó szerepet játszanak a legnagyobb globális felhőszolgáltatók (szaknyelven: hiperskálázók, angolul hyperscalerek). Az Anthropic Amazon-megállapodása több mint 100 milliárd dollárnyi, tíz évre szóló AWS-technológiai költési vállalást tartalmaz, legfeljebb 5 gigawattnyi új kapacitással. Emellett a Google Cloud akár egymillió TPU használatát biztosíthatja a cégnek, míg a Microsoft és az Nvidia partnersége keretében az Anthropic 30 milliárd dollárnyi Azure-kapacitás vásárlására vállalt kötelezettséget, a két technológiai vállalat pedig legfeljebb 15 milliárd dollár befektetést vállalt.

Ehhez képest az Akamai-megállapodás inkább célzott kiegészítés. A hivatalos közlés szerint

az Akamai elsősorban az Anthropic gyorsan növekvő CPU-alapú számítási igényeit szolgálja ki.

Ez fontos különbség: a nagy modellek tanításáról szóló hírekben többnyire a GPU-k, TPU-k és más gyorsítóchipek szerepelnek, de az AI-szolgáltatások működtetéséhez, kiszolgálásához, adatmozgatásához és alkalmazásoldali feladataihoz nagy mennyiségű általános számítási kapacitásra is szükség van.

A korábbi kapcsolat most vált igazán naggyá

A mostani ügylet nem előzmény nélküli. Az Akamai 2026 májusában, az első negyedéves eredményközlésével egy időben már beszámolt egy hétéves, 1,8 milliárd dolláros felhőinfrastruktúra-megállapodásról egy meg nem nevezett, vezető amerikai frontier modellfejlesztővel. Akkor a vállalat még nem azonosította az ügyfelet, a mostani, szeptemberi 8-K jelentés viszont már egy 2026. május 5-én megkötött Anthropic-keretszerződésre (MSU) hivatkozik. Ez alapján a mostani ügylet nem különálló fordulat, hanem a korábbi együttműködés nagyságrendi bővítése.

Az Akamai azt is közölte, hogy a mostani megállapodás a teljes ügyfélkörre vonatkozó, korábban bejelentett több mint 2,8 milliárd dolláros CIS-megrendelésállományon felüli szerződéses értéket jelent. Ez azért lényeges, mert

így nem egyszerűen korábbi megbízások átcsomagolásáról van szó, hanem érdemi új lekötésről.

Részvényopcióval is összekötötték a feleket

A stratégiai partnerség részeként az Akamai részvényvásárlási jogot biztosító warrantot adott az Anthropicnak. Ennek alapján az Anthropic legfeljebb 387 051 darab, szavazati joggal nem rendelkező, átváltható B sorozatú elsőbbségi részvényt vásárolhat az Akamaitól, darabonként 2 226,6 dolláros áron. Ezek a részvények átváltási alapon összesen mintegy 7,74 millió Akamai-törzsrészvénynek felelnek meg, ami a törzsrészvény-állomány nagyjából 5 százalékával egyenértékű; egy törzsrészvényre vetítve ez 111,33 dolláros árnak felel meg.

A részvényvásárlási jog nem egyszerre nyílik meg az Anthropic előtt, hanem négy lépcsőben. Az első részlet a teljes csomag 40 százaléka, amely az első, Project Plan 3 szerinti fizetés és további feltételek teljesülése után válhat lehívhatóvá. A fennmaradó három, egyenként 20 százalékos részlet akkor nyílhat meg, ha az Anthropic újabb 3-3 milliárd dollárnyi szerződéses értéket vállal az Akamai felé. A konstrukció az üzleti kapcsolat bővítésére ösztönöz, az Akamai részvényesei számára viszont potenciális hígulási kockázatot jelent.

A nagy bevételi lehetőség mellé nagy beruházási igény társul

Az ügylet pénzügyi értékelésénél nem elegendő a 11,6 milliárd dolláros szerződéses értéket nézni. Az Akamai a megállapodáshoz kapcsolódó

teljes tőkeberuházási igényt körülbelül 5,5 milliárd dollárra becsüli.

A vállalat szerint a szerződés a 2026-os árbevételi előrejelzést nem módosítja, a 2026-os tőkekiadásokat viszont körülbelül 1,7 milliárd dollárral növeli, elsősorban kritikus ellátásilánc-elemek, köztük memóriakomponensek biztosítása és elővásárlása miatt.

Ez azt jelenti, hogy az Akamai számára a megállapodás rövid távon inkább beruházási és végrehajtási feladat, mint azonnali eredményjavító tényező. A bevételi hatás fokozatosan jelenhet meg, miközben a kapacitás kiépítéséhez szükséges kiadások már korábban terhelik a vállalat pénzáramlását. A piac ennek ellenére kedvezően fogadta a bejelentést: az Akamai részvényei a 2026. szeptember 24-i közlést követő zárás utáni kereskedésben jelentős, kétszámjegyű emelkedést mutattak.

A tét: új növekedési pálya vagy drága végrehajtási kockázat

Az Akamai–Anthropic-megállapodás legfontosabb üzenete, hogy az AI-infrastruktúra iránti kereslet már nem szűkíthető le a leglátványosabb chipekre és adatközpont-építésekre. A modellek tanítása mellett egyre nagyobb értéke van annak is, hogy a szolgáltatók megbízhatóan, nagy földrajzi lefedettséggel és alacsony késleltetéssel tudjanak számítási kapacitást biztosítani.

Az Akamai számára ez áttörési lehetőség: ha a vállalat határidőre, megfelelő költségszinten és üzembiztosan teljesít, a szerződés új növekedési pályára állíthatja a felhőüzletágát. A kockázat ugyanakkor szintén jelentős. A nagy előzetes beruházási igény, az ellátási lánc terhelése, a warrantból fakadó részvényesi hígulás és az AI-infrastruktúra-piac gyors változása miatt az ügylet nem pusztán növekedési történet, hanem komoly végrehajtási próba is.

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