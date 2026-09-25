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Elárulta a Microsoft vezére, mi a mesterséges intelligencia legnagyobb akadálya
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Elárulta a Microsoft vezére, mi a mesterséges intelligencia legnagyobb akadálya

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A Microsoft bemutatta a megújult Copilot platformját, amely Autopilot néven egyesíti a csevegési, kódolási és ágensalapú funkciókat egyetlen csomagban, és kétféle számlázási modellel igyekszik megszólítani a szélesebb ügyfélkört - írta meg a Yahoo Finance. A cég vezérigazgatója az új fejlesztéssel kapcsolatban kritikus kérdésnek nevezte, hogy a felhasználók megbíznak-e majd eléggé a rendszerben, hogy rábízzák a különböző feladatokat.
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A vállalat pénteken leplezte le az Autopilotot, amely lényegében egyablakos megoldást nyújt a munkahelyi feladatokhoz. A rendszer képes például prezentációk összeállítására, táblázatok elkészítésére, valamint az adatok elemzésére is, így olyan összefüggésekre mutat rá, amelyeket a felhasználó esetleg nem venne észre.

Satya Nadella vezérigazgató szerint a platform sikerének kulcsa a bizalom lesz.

Valóban rábízhatom-e az összes hitelesítő adatomat, amikor önálló tevékenységet végez? Hogyan biztosíthatom, hogy úgy érezzem, én irányítok? A vállalati szférában ez a legfontosabb kérdés

– fogalmazott Nadella.

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Az Autopilot kétféle számlázási modellel érkezik. A felhasználónkénti előfizetés az általános mesterségesintelligencia-feladatokra szolgál, míg a használatalapú opció a hosszabb, többlépéses, ágensalapú munkafolyamatokhoz igazodik. Nadella szerint ez a kettős modell különösen előnyös lesz, ahogy a modellfejlesztők és -szolgáltatók fokozatosan csökkentik az ügyfeleknek nyújtott támogatásokat.

A rendszer automatikusan a legmegfelelőbb modellhez irányítja a felhasználói kéréseket az OpenAI és az Anthropic kínálatából, de lehetőség van a kézi modellválasztásra is. A Microsoft jelezte, hogy a jövőben további szolgáltatók modelljei is elérhetők lesznek. A felhasználónkénti előfizetésnél tokenkorlát érvényesül, amelyet a cég közlése szerint a legtöbb felhasználó soha nem fog elérni, akinek pedig ennél többre van szüksége, az a használatalapú számlázást választhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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