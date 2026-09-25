Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek

Óvatos hangulatjavulás látszódik a piacokon, ez pedig jól tükröződk a fémek árfolyamában is. Az arany 0,9 százalékos emelkedést követően visszatért a 4300 dolláros unciánkénti szint fölé.

Az ezüst esetében pedig már 1,9 százalékos az emelkedés, így a 65 dolláros szintet teszteli az árfolyam.