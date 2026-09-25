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Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek
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Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek

Portfolio
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A befektetők ma is elsősorban az iráni fejleményekre és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulására figyelhetnek. A kötvénypiacon tovább fokozódott a feszültség: a 10 éves amerikai állampapír hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miközben a 30 éves hozam is tovább kapaszkodott. A hozamemelkedést a Fed szigorúbb hangvétele, az iráni háború miatt tartósan magas energiaárak és a vártnál erősebb gazdasági adatok egyaránt fűtik. Ma kisebb emelkedés látszott Európa tőzsdéin, és az Egyesült Államokban is optimista hangulatban telt a kereskedés.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Erős napja volt a tőzsdéknek

Erős emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést az amerikai tőzsdék: a Dow Jones 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,5 százalékkal, a Nasdaq pedig szintén közel 0,5 százalékkal került feljebb. A hangulatot elsősorban a technológiai és AI-részvények erősödése támogatta, a Microsoft is jelentősen emelkedett, miközben a befektetők továbbra is figyelik a magas olajárakat és az amerikai kötvényhozamokat.

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Kitart a jó hangulat

Határozott emelkedésben vannak péntek délután az amerikai tőzsdék: a Dow Jones 0,8 százalékkal, az S&P 500 0,5 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került feljebb. A hangulatot továbbra is az AI-szektor körüli optimizmus támogatja, miközben az olajárak mérséklődése és a közel-keleti rendezéssel kapcsolatos remények is javítják a kockázatvállalási kedvet.

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Felcsillant a remény, jelentős mínuszban az olajár

Az olajárak pénteken mintegy három százalékkal estek, miután az amerikai–iráni tárgyalások felcsillantották a megegyezés reményét. Mindeközben a jemeni húszik Szaúd-Arábia elleni fokozódó támadásai továbbra is komoly kockázatot jelentenek a közel-keleti kínálatra nézve.

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Felcsillant a remény, jelentős mínuszban az olajár
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Pluszban az USA

Erősödnek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 0,8 százalékkal, az S&P 500 0,5 százalékkal, a Nasdaq pedig szintén közel 0,5 százalékkal került feljebb. A hangulatot elsősorban az javítja, hogy csökkentek az amerikai kötvényhozamok, miközben enyhültek a közel-keleti energiapiaci kockázatok is. A befektetők emellett továbbra is élénken figyelik az AI-szektort, ahol újabb nagyvállalati megállapodások tartják fenn az optimizmust.

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Négyhavi mélyponton a fogyasztói hangulat az USA-ban

Négyhavi mélypontra esett a Michigani Egyetem szeptemberi amerikai fogyasztói hangulatindexe.

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Négyhavi mélyponton a fogyasztói hangulat az USA-ban
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Eséssel zárt a magyar tőzsde

Bár az európai piacok többnyire emelkedtek, a magyar tőzsde alulteljesítő volt.

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Eséssel zárt a magyar tőzsde
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Kis pluszok az USA-ban

A nyitás után a Dow 0,5, az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos emelkedésben van.

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Extrém lehetőséget találtunk: a profik szerint 2200 százalékkal többet érhet ez a részvény!

A tőzsdéken időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyeknél szinte hihetetlen felértékelődési potenciált látnak az elemzők. Mostani elemzésünkben is egy ilyen vállalatot mutatunk be: a részvény akár több mint a húszszorosára is emelkedhet, miközben már a következő hónapokban eldőlhet, van-e valódi alapja a látott extrém optimizmusnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Extrém lehetőséget találtunk: a profik szerint 2200 százalékkal többet érhet ez a részvény!
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Emelkedés jöhet Amerikában is

A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,4, a Dow pedig 0,3 százalékos emelkedéssel kezdheti a kereskedést.

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Pluszba fordult a magyar tőzsde, nagyot megy az OTP

Kora délutánra már 0,2 százalékos emelkedésben van a BUX index. A hazai mezőnyből különösen az OTP emelkedik most ki: már 1,7 százalékot emelkedett a bankrészvény, ezzel pedig ismét 46 000 forint fölé került az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Extrém lehetőséget találtunk: a profik szerint 2200 százalékkal többet érhet ez a részvény!

A tőzsdéken időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyeknél szinte hihetetlen felértékelődési potenciált látnak az elemzők. Mostani elemzésünkben is egy ilyen vállalatot mutatunk be: a részvény akár több mint a húszszorosára is emelkedhet, miközben már a következő hónapokban eldőlhet, van-e valódi alapja a látott extrém optimizmusnak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Extrém lehetőséget találtunk: a profik szerint 2200 százalékkal többet érhet ez a részvény!
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Felpattanás a fémeknél

Óvatos hangulatjavulás látszódik a piacokon, ez pedig jól tükröződk a fémek árfolyamában is. Az arany 0,9 százalékos emelkedést követően visszatért a 4300 dolláros unciánkénti szint fölé.

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Az ezüst esetében pedig már 1,9 százalékos az emelkedés, így a 65 dolláros szintet teszteli az árfolyam.

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Mi történik a kötvénypiacon?

A 10 éves amerikai kötvényhozam tegnap este egészen az 5,23 százalékos szintig emelkedett, amelyre 2007 júniusa óta nem volt példa. Ezt követően kisebb csökkenést láthattunk péntek délelőtt.

Az elmúlt napokban rendre az amerikai tőzsdenyitást követően indult meg a hozamok meredek emelkedése.

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Csendes kereskedés

Kitart az óvatos optimizmus a vezető európai börzéken. A DAX már 1, a CAC 0,4, a FTSE pedig 0,6 százalékos pluszban van.

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Európa emelkedik

A nyitást követően a vezető részvényindexek közül a DAX 0,7, a CAC 0,5, a FTSE pedig 0,4 százalékos emelkedésben van.

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Kis mozgások a magyar tőzsdén

A nyitást követően a BUX 0,2 százalékos mínuszban van. A blue chiepk közül stagnál az OTP és a Telekom, a Mol és a Richter pedig 0,3, illetve 0,4 százalékos mínuszban vannak.

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Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington

Az Európai Unió energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a 2022-es energiaválság óta a legsúlyosabb tél elé nézhet Európa, miközben Donald Trump amerikai elnök dízelexport-tilalommal fenyegetőzik - írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Energiakrízis: katasztrofális lépésre készül Washington
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Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye

Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán leányvállalata a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően, aminek hatására a cég részvényei több mint 7 százalékkal drágultak a tokiói tőzsdén – miközben az amerikai anyavállalat papírjai éppen gyengültek, jelentette a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.  

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Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye
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Jó hangulatban indulhat a kereskedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq stagnált.

  • Az ázsiai–csendes-óceáni térségben a japán Nikkei 225 1,06 százalékkal, a Topix pedig 1,19 százalékkal emelkedett. Az ausztrál S&P/ASX 200 ezzel szemben 0,46 százalékkal esett. A kínai és a dél-koreai piacok ünnepnap miatt zárva tartanak, míg a hongkongi Hang Seng index 1,69 százalékkal került lejjebb.

  • Emelkedés várható Európa vezető tőzsdéin, a DAX 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,07 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét a magyar adatok kerülnek előtérbe, miután az MNB közzéteszi a második negyedéves fizetési mérleget, a KSH pedig egyszerre jelent az augusztusi foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulásáról, valamint a népmozgalmi folyamatokról. A nemzetközi adatközlések közül az Egyesült Államok szeptemberi tartóscikk-rendelésállománya, majd a Michigani Egyetem szeptemberi fogyasztói hangulatindexe zárja a hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,1 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 78,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 28,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 349,98 -0,3% -0,8% -3,9% 6,8% 11,3% 47,6%
S&P 500 7 704,13 0,0% 0,9% 0,7% 12,5% 16,1% 72,9%
Nasdaq 30 478,86 0,0% 3,5% 5,0% 20,7% 24,4% 98,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 65 513,99 0,8% 2,1% 0,0% 30,1% 43,6% 116,6%
Hang Seng 24 761,13 -0,3% 0,6% -3,0% -3,4% -6,6% 2,4%
CSI 300 4 439,14 -1,7% -0,5% -2,7% -4,1% -2,8% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 266,53 -0,6% -1,8% -3,2% 3,2% 6,8% 62,7%
CAC 8 081,43 -0,5% -1,3% -4,4% -0,8% 3,2% 21,7%
FTSE 10 679,99 -0,2% -1,3% -1,6% 7,5% 15,5% 51,5%
FTSE MIB 51 543,45 -0,9% -1,6% -1,9% 14,7% 21,5% 98,5%
IBEX 19 573,4 -0,3% -1,3% -2,6% 13,1% 28,8% 120,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 151 507,91 -0,3% -1,7% 0,1% 36,5% 54,0% 194,5%
ATX 6 882,04 -0,4% 0,2% 4,0% 29,2% 48,5% 89,0%
PX 2 723,79 -0,2% -2,0% -2,5% 1,4% 17,8% 108,4%
Magyar blue chipek              
OTP 45 300 -1,2% -3,4% -2,3% 29,1% 57,8% 158,9%
Mol 5 250 1,1% 0,2% 2,9% 78,6% 95,9% 113,4%
Richter 12 650 -0,2% -1,0% -5,1% 28,2% 27,3% 47,5%
Magyar Telekom 2 544 0,1% -1,9% 1,8% 42,0% 41,2% 499,3%
Nyersanyagok              
WTI 95,88 2,7% -7,1% 11,0% 67,4% 46,6% 29,5%
Brent 103,29 0,0% -1,6% 12,1% 69,7% 49,0% 37,3%
Arany 4 247,09 -1,1% -2,6% -9,1% -1,8% 13,1% 142,4%
Devizák              
EURHUF 365,8750 0,2% 0,8% 0,8% -4,7% -6,4% 2,6%
USDHUF 321,6766 0,4% 1,8% 3,4% -1,6% -3,4% 5,6%
GBPHUF 425,4399 0,1% 0,7% 0,3% -3,4% -5,1% 2,2%
EURUSD 1,1374 -0,2% -1,0% -2,5% -3,2% -3,1% -2,9%
USDJPY 158,1850 0,0% 1,6% -0,6% 0,9% 6,4% 42,9%
GBPUSD 1,3219 -0,3% -1,0% -3,0% -1,7% -1,7% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 383 0,0% 10,5% 6,8% -4,9% -25,5% 96,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 5,2 1,9% 5,4% 10,7% 24,7% 25,9% 255,7%
10 éves német állampapírhozam 3,55 0,7% 2,7% 10,3% 24,0% 31,2% -1 663,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,87 0,9% 3,0% 5,4% -14,5% -14,4% 83,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Douglas Rissing

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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