Észak-koreai hackerek állhatnak az év eddigi legnagyobb kriptolopása mögött

A támadás során a hackerek jogosulatlanul utaltak ki kriptoeszközöket a tőzsde úgynevezett melegtárcáiból, vagyis azokból az internetre csatlakoztatott tárcákból, amelyeket aktív kereskedéshez használnak. A Bitget a támadás után felfüggesztette a kriptovaluta-kiutalásokat a platformján. A vállalat közölte, hogy ügyfélvédelmi alapja 464 millió dollárt tartalmaz, aminek a cég szerint fedeznie kellene a lopás költségeit.

Gracy Chen, a Bitget vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzéseiben azt írta, hogy a betörés módszertana nagymértékben egyezik az ismert észak-koreai hackercsoportok mintázataival. Ezeket a csoportokat rendszeresen összefüggésbe hozzák kriptovaluta-lopásokkal, és azzal is gyanúsítják őket, hogy nyílt forráskódú szoftverek célzásával próbálnak tömegesen áldozatokat támadni.

A feltételezések szerint az ilyen műveletek célja az észak-koreai nukleáris fegyverprogram finanszírozása.

A TRM Labs blokklánc-elemző cég közzétett adatai szerint Észak-Korea állt a 2026 áprilisának végéig elkövetett kriptovaluta-lopások mintegy háromnegyede mögött. Az idei év eddigi rekordját a mostani eset döntötte meg, felülmúlva azt a szeptemberi, 340 millió dolláros támadást, amely után az elkövető a lopott összeg nagy részét visszautalta, és végül 47 millió dollárt tartott meg.

A Bitget egyelőre nem közölte, mikor engedélyezi újra a kiutalásokat.